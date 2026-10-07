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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10

Thứ Tư, 07:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10, đại diện V-League là CLB CA TP.HCM sẽ có trận đấu với Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10, CLB CA TP.HCM sẽ có trận đấu với Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Dragon Solar Park ở tỉnh Ratchaburi (Thái Lan).

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Ảnh: VPF. 

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan từ ngày 5/10. 4 cầu thủ của CLB CA TP.HCM thuộc biên chế ĐT Việt Nam là Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Nhật Minh di chuyển thẳng từ Indonesia sang Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Bộ tứ này sẽ có dịp tái đấu với các tuyển thủ Thái Lan và Malaysia vừa tham dự FIFA ASEAN Cup trong đội hình Ratchaburi như Daniel Ting hay Kampol Pathomakkakul.

So về kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế trong những năm gần đây, Ratchaburi là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên với sự bổ sung nhiều ngoại binh, đại diện V-League cũng sẵn sàng tạo nên trận đấu khả quan trên đất Thái Lan.

PV/VOV.VN
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