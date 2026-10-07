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Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Thứ Tư, 06:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất tính đến sáng 7/10, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, trong khi Anh đứng thứ 2 với 9 điểm.

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Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất tính đến sáng 7/10.
PV/VOV.VN
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