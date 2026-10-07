Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Pháp duy trì thành tích bất bại để dẫn đầu bảng A sau 4 lượt trận.
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Pháp duy trì thành tích bất bại để dẫn đầu bảng A sau 4 lượt trận.
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Pháp duy trì thành tích bất bại để dẫn đầu bảng A sau 4 lượt trận.
VOV.VN - Kết quả bóng đá UEFA Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10, ĐT Pháp ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Bỉ ở lượt trận thứ 4 bảng A.
VOV.VN - Kết quả bóng đá UEFA Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10, ĐT Pháp ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Bỉ ở lượt trận thứ 4 bảng A.
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Bồ Đào Nha gây ấn tượng với thành tích toàn thắng để vào tứ kết sớm.
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Bồ Đào Nha gây ấn tượng với thành tích toàn thắng để vào tứ kết sớm.
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027 sớm 2 lượt đấu sau chiến thắng 2-1 trươc Na Uy.
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027 sớm 2 lượt đấu sau chiến thắng 2-1 trươc Na Uy.
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở UEFA Nations League trong trận đấu có 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội.
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở UEFA Nations League trong trận đấu có 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội.