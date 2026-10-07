Xác định các cặp đấu vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2026/2027

Loạt trận đá muộn vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027 diễn ra với những màn so tài hấp dẫn, trong đó SLNA, CLB CAND và Đồng Nai đều giành chiến thắng. 3 đội bóng này cũng chính là những đại diện cuối cùng sẽ thi đấu tại vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2026/2027.

Trước đó, 13 CLB đã chính thức góp mặt ở vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2026/2027 gồm: CLB CAHN, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Thể Công Viettel, CLB TP.HCM, CLB Bóng đá TP.HCM, Nam Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình, CLB CA TP.HCM và Hưng Yên.

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Như vậy, BTC đã xác định được đầy đủ các CLB thi đấu ở vòng 16 đội của Cúp Quốc gia 2026/2027 và các cặp đấu cũng được ấn định như sau: CLB CAHN vs Đồng Nai, Bắc Ninh vs Đại học Văn Hiến, CLB CA TP.HCM vs CLB TP.HCM, Thể Công Viettel vs CLB bóng đá TP.HCM, Nam Định vs Phú Thọ, Đà Nẵng vs Cần Thơ, SLNA vs CLB CAND và Ninh Bình đấu Hưng Yên.

Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 12/2 đến 14/02/2027, sau khi các đội bóng hoàn tất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.