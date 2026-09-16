English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên

Thứ Tư, 19:00, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên 2-1 ở trận đấu ra quân.

Tại môn bóng đá nam ASIAD 2026, các đội U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên có sự chuẩn bị rất nghiêm túc. Không chỉ mang đến giải những cầu thủ chất lượng nhất của lứa U23, cả hai đội đều triệu tập bổ sung đủ 3 cầu thủ quá tuổi. 

ket qua bong da nam asiad 2026 u23 trung quoc thang sat nut u23 trieu tien hinh anh 1
U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên 2-1. (Ảnh minh họa: CFA). 

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những tình huống đôi công của đôi bên. Phút 27, tiền vệ Choe Kuk tung ra cú dứt điểm không thể cản phá, mở tỷ số cho Triều Tiên. 

Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại, U23 Trung Quốc đã có bàn gỡ 1-1 với pha lập công bằng đầu của Zhang Yuning sau đường kiến tạo từ Wu Xi. 

Sang hiệp 2, Triều Tiên tăng tốc và liên tục dồn ép. Rất nhiều cơ hội đã được đội bóng này tạo ra nhưng sự vô duyên khiến các chân sút Triều Tiên không thể có bàn thắng. Trong đó, cơ hội đáng kể nhất là tính huống dứt điểm trúng xà ngang của Choe Ryong Il ở phút 57. 

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, U23 Triều Tiên đã phải nhận bàn thua ở phút 67. Zhang Yuning xử lý xuất sắc trước khi kiến tạo cho Wu Xi dứt điểm tung lưới thủ môn Kang Ju Hyok bên phía Triều Tiên. 

Bị dẫn bàn, U23 Triều Tiên tiếp tục dồn lên tấn công nhưng sự xuất sắc của thủ môn Li Hao đã khiến U23 Triều Tiên không thể ghi bàn. Đến khi Li Hao bị đánh bại thì cú sút của Paek Chung Song lại tìm đến xà ngang ở phút 82. Chung cuộc, U23 Trung Quốc thắng U23 Triều Tiên 2-1. 

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện, quyết gây bất ngờ trước Nhật Bản ở ASIAD 2026
ĐT nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện, quyết gây bất ngờ trước Nhật Bản ở ASIAD 2026

VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện chiều 16/9, quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất trước ĐT nữ Nhật Bản ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASIAD 2026.

ĐT nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện, quyết gây bất ngờ trước Nhật Bản ở ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện, quyết gây bất ngờ trước Nhật Bản ở ASIAD 2026

VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện chiều 16/9, quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất trước ĐT nữ Nhật Bản ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASIAD 2026.

ASIAD 2026: BTC bố trí địa điểm lưu trú đặc biệt cho 2.000 VĐV
ASIAD 2026: BTC bố trí địa điểm lưu trú đặc biệt cho 2.000 VĐV

VOV.VN - ASIAD 2026: BTC lựa chọn mô hình lưu trú phân tán nhằm tiết kiệm chi phí và hướng tới sự bền vững. Trong đó, khu container tại Garden Pier (cảng Nagoya) trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng, đón khoảng 2.000 vận động viên và quan chức từ nhiều quốc gia.

ASIAD 2026: BTC bố trí địa điểm lưu trú đặc biệt cho 2.000 VĐV

ASIAD 2026: BTC bố trí địa điểm lưu trú đặc biệt cho 2.000 VĐV

VOV.VN - ASIAD 2026: BTC lựa chọn mô hình lưu trú phân tán nhằm tiết kiệm chi phí và hướng tới sự bền vững. Trong đó, khu container tại Garden Pier (cảng Nagoya) trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng, đón khoảng 2.000 vận động viên và quan chức từ nhiều quốc gia.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục
Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan ngược dòng đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 3-2 trong trận ra quân ở bảng A.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan ngược dòng đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 3-2 trong trận ra quân ở bảng A.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20 với chiến thắng cách biệt 3-0 trước ĐT Qatar.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20 với chiến thắng cách biệt 3-0 trước ĐT Qatar.

Đoàn thể thao Việt Nam đến Nhật Bản, quyết tâm giành 4 HCV ASIAD 2026
Đoàn thể thao Việt Nam đến Nhật Bản, quyết tâm giành 4 HCV ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng 16/9, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản, chuẩn bị bước vào tranh tài tại ASIAD 2026. Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu đoàn.

Đoàn thể thao Việt Nam đến Nhật Bản, quyết tâm giành 4 HCV ASIAD 2026

Đoàn thể thao Việt Nam đến Nhật Bản, quyết tâm giành 4 HCV ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng 16/9, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản, chuẩn bị bước vào tranh tài tại ASIAD 2026. Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu đoàn.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế