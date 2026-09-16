Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên

Tại môn bóng đá nam ASIAD 2026, các đội U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên có sự chuẩn bị rất nghiêm túc. Không chỉ mang đến giải những cầu thủ chất lượng nhất của lứa U23, cả hai đội đều triệu tập bổ sung đủ 3 cầu thủ quá tuổi.

U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên 2-1. (Ảnh minh họa: CFA).

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những tình huống đôi công của đôi bên. Phút 27, tiền vệ Choe Kuk tung ra cú dứt điểm không thể cản phá, mở tỷ số cho Triều Tiên.

Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại, U23 Trung Quốc đã có bàn gỡ 1-1 với pha lập công bằng đầu của Zhang Yuning sau đường kiến tạo từ Wu Xi.

Sang hiệp 2, Triều Tiên tăng tốc và liên tục dồn ép. Rất nhiều cơ hội đã được đội bóng này tạo ra nhưng sự vô duyên khiến các chân sút Triều Tiên không thể có bàn thắng. Trong đó, cơ hội đáng kể nhất là tính huống dứt điểm trúng xà ngang của Choe Ryong Il ở phút 57.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, U23 Triều Tiên đã phải nhận bàn thua ở phút 67. Zhang Yuning xử lý xuất sắc trước khi kiến tạo cho Wu Xi dứt điểm tung lưới thủ môn Kang Ju Hyok bên phía Triều Tiên.

Bị dẫn bàn, U23 Triều Tiên tiếp tục dồn lên tấn công nhưng sự xuất sắc của thủ môn Li Hao đã khiến U23 Triều Tiên không thể ghi bàn. Đến khi Li Hao bị đánh bại thì cú sút của Paek Chung Song lại tìm đến xà ngang ở phút 82. Chung cuộc, U23 Trung Quốc thắng U23 Triều Tiên 2-1.