Kết quả bóng đá V-League hôm nay 11/4: Nam Định thua sốc HAGL ở Thiên Trường

Dù được đánh giá trội hơn so với HAGL, nhưng Nam Định đã gục ngã ngay trên sân nhà Thiên Trường tại vòng 18 V-League 2025/2026. Thủ môn Nguyên Mạnh trở thành "tội đồ" của Nam Định khi mắc sai lầm ở phút 82, còn Ngọc Lâm hoá người hùng của HAGL khi ghi bàn mang về chiến thắng 2-1.

Trước đó, Batista Conceicao đã mở tỷ số cho HAGL ở phút 45+2. Ngoài ra, đội khách còn có tình huống Marciel Da Silva đưa bóng vào lưới Nam Định ở phút 15, nhưng trọng tài xác định bóng chạm tay nên không công nhận bàn thắng. Bên phía đội chủ nhà, Lý Công Hoàng Anh là tác giả bàn gỡ ở phút 72.

Với chiến thắng 2-1 này, HAGL chiếm vị trí thứ 11 từ tay Thanh Hoá khi có 18 điểm. Ở chiều ngược lại, Nam Định đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League với 24 điểm.