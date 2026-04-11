VOV.VN - Kết quả bóng đá V-League hôm nay 11/4: Nam Định thua sốc HAGL ở Thiên Trường trong khuôn khổ vòng 18
Dù được đánh giá trội hơn so với HAGL, nhưng Nam Định đã gục ngã ngay trên sân nhà Thiên Trường tại vòng 18 V-League 2025/2026. Thủ môn Nguyên Mạnh trở thành "tội đồ" của Nam Định khi mắc sai lầm ở phút 82, còn Ngọc Lâm hoá người hùng của HAGL khi ghi bàn mang về chiến thắng 2-1.
Trước đó, Batista Conceicao đã mở tỷ số cho HAGL ở phút 45+2. Ngoài ra, đội khách còn có tình huống Marciel Da Silva đưa bóng vào lưới Nam Định ở phút 15, nhưng trọng tài xác định bóng chạm tay nên không công nhận bàn thắng. Bên phía đội chủ nhà, Lý Công Hoàng Anh là tác giả bàn gỡ ở phút 72.
Với chiến thắng 2-1 này, HAGL chiếm vị trí thứ 11 từ tay Thanh Hoá khi có 18 điểm. Ở chiều ngược lại, Nam Định đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League với 24 điểm.
Tiếp đón HAGL đang xuống phong độ sẽ là cơ hội tốt cho Nam Định khẳng định lại vị thế sau chuỗi trận đầu mùa không tốt. Dù không còn nhiều khả năng bảo vệ ngôi vương nhưng Xuân Son và các đồng đội vẫn sẽ quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh những vị trí cao trên bảng xếp hạng.
Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp vừa qua cho thấy, khó khăn đã lùi lại phía sau với đội bóng thành Nam cùng với sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt, đặc biệt là Nguyễn Xuân Son phục hồi phong độ. Trong khi đó, HAGL vừa có chuỗi 3 thua, 1 hoà và hiện chỉ hơn 3 điểm so với hai đội đứng cuối bảng. Dù HAGL đang rất khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng trước một Nam Định đang “vào phom” thì mục tiêu thiết thực nhất chính là cố gắng giành 1 điểm.
Với cá nhân Nguyễn Xuân Son, nếu ghi bàn khi Nam Định tiếp đón HAGL, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau khi bình phục chấn thương, tiền đạo này xé lưới đối phương trong 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngoài ra, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Nguyễn Xuân Son ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp ở V-League kể từ tháng 11/2024.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Nam Định ra sân trong trang phục áo trắng - quần trắng, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ HAGL mặc áo cam - quần cam.
15': VÀOOOOOOOOOOOOO !!! Dù bị ép sân nhưng HAGL mới là đội mở tỷ số. TPha phối hợp đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ đội khách đã tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm Nam Định và Batista đã đưa bóng vào lưới đội chủ nhà.
Mặc dù vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định bóng chạm tay trái Batista vào lưới nên không công nhận bàn thắng của các cầu thủ HAGL.
21': Đánh đầu !!! Ngọc Sơn treo bóng từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Nam Định vào vòng cấm HAGL để Văn Vĩ dứt điểm bằng đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên.
29': Sút xa !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ Nam Định, Văn Vĩ đẩy bóng dài ở hành lang trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà trước khi chuyền vào trung lộ cho Akolo nhả bóng để Ngọc Sơn tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng thủ môn Trung Kiên đã ôm gọn bóng sau hai nhịp khống chế, cứu thua cho HAGL.
45'+1: VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Ngay sau khi Caio bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Nam Định, HAGL tổ chức phản công nhanh và Batista bứt tốc vượt qua tất cả hàng thủ Nam Định, trước khi "xâu kim" thủ môn Nguyên Mạnh với pha chích mũi giày chân phải tinh tế. Tỷ số là 1-0 nghiêng về HAGL trước Nam Định !!!
45'+2: Hết hiệp một !!! HAGL bất ngờ dẫn trước Nam Định với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên, nhờ bàn thắng của Batista ở phút 45'+1.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
47': Dứt điểm !!! Bóng được chuyền từ khu vực giữa sân vào trung lộ để Xuân Son làm tường, chuyền bóng bằng gót chân điệu nghệ cho Văn Kiên băng lên dứt điểm tuyến hai chân phải đầy uy lực nhưng thủ môn Trung Kiên đã ôm gọn bóng cứu thua cho HAGL.
58': Sút xa !!! Caio tung ra pha dứt điểm quyết đoán từ cự ly hơn 35m găm bóng chìm vào góc gần nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
72' :VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Bóng được Kevin Phạm Ba treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà. Akolo băng vào đánh đầu hụt nhưng Lý Công Hoàng Anh băng vào tung ra cú volley chân trái một chạm ngay trước vòng cấm, tung nóc lưới khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL, quân bình tỷ số 1-1 cho Nam Định !!!
76': PENALTY ??? Bóng được Kevin Phạm Ba treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Nam Định, Xuân Son băng vào đánh đầu cận thành nhưng lại ngã ra trước khi chạm bóng sau tình huống truy cản của Quang Kiệt.
VAR vào cuộc và xác định không có lỗi của Quang Kiệt và Nam Định không được hưởng phạt đền.
81': VÀOOOOOOOOOOO !!! Thủ môn Nguyên Mạnh chuyền bóng thẳng vào chân đối phương và Ngọc Lâm tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm tung lưới khung thành Nam Định đã bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL !!!
87': Đánh đầu !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà, Xuân Son bật cao đánh đầu nhưng bóng nằm gọn trong tay thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
90'+3: Cột dọc cứu thua !!! Da Conceicao thoải mái chỉnh bóng trước khi tung ra cú nã đại bác chân phải từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Nguyên Mạnh chỉ còn biết bay người trong vô vọng nhưng bóng dội xà ngang bật ra. Rất may cho các cầu thủ Nam Định.
90'+8: HẾT GIỜ !!! Nam Định bất ngờ gục ngã trước HAGL trên sân nhà Thiên Trường với thất bại 1-2 !!!
Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã bị ngắt chuỗi 4 trận toàn thắng ở V-League 2025/2026 và 5 trận toàn thắng trên tất cả các đấu trường.
Trong khi đó, HAGL bứt phá ở nhóm cuối trên BXH sau chiến thắng đầy quả cảm tại Thiên Trường.
CLB Nam Định bổ nhiệm tân Giám đốc Điều hành trước ngày đấu HAGL
VOV.VN - CLB Nam Định thông báo bổ nhiệm tân Giám đốc Điều hành ngay trước ngày tiếp đón HAGL tại vòng 18 V-League 2025/2026.