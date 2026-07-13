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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: U21 Đà Nẵng và U21 PVF giành thắng lợi

Thứ Hai, 20:14, 13/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: U21 Đà Nẵng và U21 PVF giành thắng lợi ở VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Chiều 13/7, lượt trận mở màn bảng C VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF với hai cặp đấu giữa U21 Đà Nẵng gặp U21 CAHN và chủ nhà U21 PVF đối đầu U21 Đồng Nai.

ket qua bong da viet nam hom nay 13 7 u21 Da nang va u21 pvf gianh thang loi hinh anh 1
Ảnh: VFF

Ở trận đấu đầu tiên, U21 Đà Nẵng và U21 CAHN tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp một. Hai đội nhập cuộc thận trọng, chơi chặt chẽ và chưa tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm, khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn. Phút 63, U21 Đà Nẵng vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp nhanh. Từ đường chuyền vượt tuyến, Văn Lành thoát xuống nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Bóng bật ra đúng vị trí để Ngô Duy băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, U21 CAHN đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 79. Tận dụng tình huống mất bóng của đối phương bên phần sân nhà, đội bóng ngành Công an tổ chức phản công nhanh, tạo điều kiện để Khánh Hoàng dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

ket qua bong da viet nam hom nay 13 7 u21 Da nang va u21 pvf gianh thang loi hinh anh 2
Ảnh: VFF

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối, U21 Đà Nẵng đã tận dụng tốt tình huống cố định để định đoạt kết quả. Phút 88, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Thọ bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện miền Trung.

ket qua bong da viet nam hom nay 13 7 u21 Da nang va u21 pvf gianh thang loi hinh anh 3
Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà U21 PVF khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên cho chức vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U21Đồng Nai. Với thế trận lấn lướt, U21 PVF lần lượt có các bàn thắng do công của Phùng Quang Tú, Bùi Duy Đăng, Trần Quang Khanh và Vũ Kỳ, qua đó giành trọn 3 điểm để tạm vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

ket qua bong da viet nam hom nay 13 7 u21 Da nang va u21 pvf gianh thang loi hinh anh 4
Ảnh: VFF
Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
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Khai mạc VCK giải bóng đá U21 Quốc gia 2026

VOV.VN - Ngày 12/7, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Vòng chung kết U21 Quốc gia – Cúp FPT PLAY 2026 chính thức khai mạc, hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn và giàu chất lượng chuyên môn.

PV/VOV.VN
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