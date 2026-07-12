Khai mạc VCK giải bóng đá U21 Quốc gia 2026

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Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực BCH VFF; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký VFF; ông Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Trọng tài VFF cùng đại diện Tập đoàn Thể thao Động Lực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của bóng đá trẻ trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu khai mạc giải đấu. (Ảnh: VFF)

Theo Tổng Thư ký VFF, Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia không chỉ là sân chơi thường niên mà còn là môi trường lý tưởng để phát hiện, đào tạo và hoàn thiện các tài năng trẻ, tạo bước đệm vững chắc cho các cầu thủ trước khi tiến lên thi đấu chuyên nghiệp cũng như góp mặt trong các đội tuyển quốc gia.

Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia không chỉ là sân chơi thường niên mà còn là môi trường lý tưởng để phát hiện, đào tạo và hoàn thiện các tài năng trẻ, tạo bước đệm vững chắc cho các cầu thủ trước khi tiến lên thi đấu chuyên nghiệp cũng như góp mặt trong các đội tuyển quốc gia.

U21 PVF-CAND gặp U21 Hà Nội trong ngày khai mạc. (Ảnh: VFF)

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức đến chuyên môn, cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực và cao thượng của các đội bóng, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, chất lượng cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của hệ thống các giải bóng đá trẻ quốc gia trong việc đóng góp nguồn lực cho bóng đá Việt Nam.

VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 quy tụ 12 đội bóng, được chia thành 3 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, qua đó chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết, gồm 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn