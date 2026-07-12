English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc VCK giải bóng đá U21 Quốc gia 2026

Chủ Nhật, 21:21, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/7, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Vòng chung kết U21 Quốc gia – Cúp FPT PLAY 2026 chính thức khai mạc, hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn và giàu chất lượng chuyên môn.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực BCH VFF; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký VFF; ông Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Trọng tài VFF cùng đại diện Tập đoàn Thể thao Động Lực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của bóng đá trẻ trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

khai mac vck giai bong da u21 quoc gia 2026 hinh anh 1
Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu khai mạc giải đấu. (Ảnh: VFF)

Theo Tổng Thư ký VFF, Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia không chỉ là sân chơi thường niên mà còn là môi trường lý tưởng để phát hiện, đào tạo và hoàn thiện các tài năng trẻ, tạo bước đệm vững chắc cho các cầu thủ trước khi tiến lên thi đấu chuyên nghiệp cũng như góp mặt trong các đội tuyển quốc gia.

Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia không chỉ là sân chơi thường niên mà còn là môi trường lý tưởng để phát hiện, đào tạo và hoàn thiện các tài năng trẻ, tạo bước đệm vững chắc cho các cầu thủ trước khi tiến lên thi đấu chuyên nghiệp cũng như góp mặt trong các đội tuyển quốc gia.

khai mac vck giai bong da u21 quoc gia 2026 hinh anh 2
U21 PVF-CAND gặp U21 Hà Nội trong ngày khai mạc. (Ảnh: VFF)

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức đến chuyên môn, cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực và cao thượng của các đội bóng, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, chất lượng cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của hệ thống các giải bóng đá trẻ quốc gia trong việc đóng góp nguồn lực cho bóng đá Việt Nam.

VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 quy tụ 12 đội bóng, được chia thành 3 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, qua đó chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết, gồm 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026
ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian điều trị chấn thương.

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian điều trị chấn thương.

ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh
ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh

VOV.VN - ĐT Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi, hướng tới trận đấu tiếp theo trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh

ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh

VOV.VN - ĐT Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi, hướng tới trận đấu tiếp theo trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Tân binh giải đấu có động thái quyết liệt
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Tân binh giải đấu có động thái quyết liệt

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 ngày 10/7, tân binh giải đấu là CLB Đồng Nai có động thái quyết liệt trong việc bổ sung lực lượng.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Tân binh giải đấu có động thái quyết liệt

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Tân binh giải đấu có động thái quyết liệt

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 ngày 10/7, tân binh giải đấu là CLB Đồng Nai có động thái quyết liệt trong việc bổ sung lực lượng.

VCK U17 Quốc gia 2026 treo thưởng gần 300 triệu đồng
VCK U17 Quốc gia 2026 treo thưởng gần 300 triệu đồng

VOV.VN - Gần 300 triệu đồng tiền thưởng chờ 12 đội bóng chinh phục tại VCK U17 Quốc gia 2026.

VCK U17 Quốc gia 2026 treo thưởng gần 300 triệu đồng

VCK U17 Quốc gia 2026 treo thưởng gần 300 triệu đồng

VOV.VN - Gần 300 triệu đồng tiền thưởng chờ 12 đội bóng chinh phục tại VCK U17 Quốc gia 2026.

Hà Nội FC gieo “hạt giống vàng”, mở đại lộ cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt
Hà Nội FC gieo “hạt giống vàng”, mở đại lộ cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt

VOV.VN - Sự ra đời của Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC không chỉ mở rộng nền tảng đào tạo trẻ mà còn thắp lên hành trình nuôi dưỡng tài năng, lan tỏa đam mê và từng bước hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC gieo “hạt giống vàng”, mở đại lộ cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt

Hà Nội FC gieo “hạt giống vàng”, mở đại lộ cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt

VOV.VN - Sự ra đời của Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC không chỉ mở rộng nền tảng đào tạo trẻ mà còn thắp lên hành trình nuôi dưỡng tài năng, lan tỏa đam mê và từng bước hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho bóng đá Việt Nam.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế