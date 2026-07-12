Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/7: Khai mạc VCK U21 Quốc gia

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/7, VCK U21 Quốc gia 2026 sẽ chính thức khai mạc tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Ảnh: VFF.

Tham dự giải đấu này có 12 đội gồm: Thể Công Viettel, Hà Nội FC, PVF, CLB CAHN, SLNA, HAGL, Đà Nẵng, CLB bóng đá TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và đội chủ nhà PVF CAND.

Trong ngày mở màn có 4 trận đấu được tổ chức. Vào lúc 15h30 có 2 trận: HAGL vs Tây Ninh và SLNA vs Thể Công Viettel. Ở khung 18h có 2 trận đấu: PVF-CAND vs Hà Nội FC và An Giang vs CLB bóng đá TP.HCM.

Giải U21 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng ĐT U23 và cả ĐTQG trong tương lai, góp phần phát hiện, đào tạo và cung cấp lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Tham dự giải đấu năm nay có nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tốt ở V-League với những cái tên tiêu biểu như Công Phương, Thái Bá Đạt, Nguyễn Quang Vinh hay Lê Nguyên Hoàng.

Giải U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 25/7. Tổng giá trị giải thưởng của giải là 500 triệu đồng.