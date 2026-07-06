Tại lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra ngày 6/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng FPT Play khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng tổ chức, góp phần phát triển hệ thống đào tạo trẻ và tạo nền tảng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Theo kế hoạch, VCK U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), quy tụ 12 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại. Các đội được chia thành ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn tám đội vào vòng tứ kết trước khi tranh chức vô địch vào ngày 25/7. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 500 triệu đồng.

FPT Play và VFF chung tay nâng tầm sân chơi U21 Quốc gia 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF, đánh giá U21 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống bóng đá trẻ, đóng vai trò phát hiện, đào tạo và cung cấp lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ cũng như các đội tuyển quốc gia. Ông tin tưởng sự đồng hành của FPT Play không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ.

Đại diện FPT Play, bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, cho rằng thành công của các đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây là kết quả của quá trình đầu tư bền bỉ cho bóng đá trẻ. Vì vậy, đơn vị mong muốn đồng hành cùng giải U21 Quốc gia để ghi lại hành trình trưởng thành của các tài năng trẻ, đồng thời tiếp thêm động lực cho thế hệ cầu thủ kế cận hướng tới những sân chơi lớn trong tương lai.

VCK U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Không chỉ tài trợ, FPT Play còn đảm nhận sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ 25 trận đấu với tiêu chuẩn hình ảnh Full HD, sử dụng tối đa sáu máy quay mỗi trận. Bên cạnh các trận đấu, đơn vị này cũng triển khai nhiều chương trình đồng hành nhằm mang đến góc nhìn toàn diện về hành trình chinh phục ngôi vô địch của các đội bóng trẻ.

Ngay sau khi VCK U21 Quốc gia khép lại, FPT Play sẽ tiếp tục phát sóng ASEAN Hyundai Cup 2026. Việc đồng hành liên tiếp cùng các giải đấu trẻ và cấp đội tuyển cho thấy cam kết lâu dài của đơn vị trong việc góp phần phát triển bóng đá Việt Nam, đồng thời mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm theo dõi bóng đá chất lượng cao trên nhiều nền tảng.