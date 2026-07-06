English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

FPT Play và VFF chung tay nâng tầm sân chơi U21 Quốc gia 2026

Thứ Hai, 17:27, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự đồng hành của FPT Play trên cương vị Nhà tài trợ chính được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng cho Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026.

Tại lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra ngày 6/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng FPT Play khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng tổ chức, góp phần phát triển hệ thống đào tạo trẻ và tạo nền tảng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Theo kế hoạch, VCK U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), quy tụ 12 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại. Các đội được chia thành ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn tám đội vào vòng tứ kết trước khi tranh chức vô địch vào ngày 25/7. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 500 triệu đồng.

fpt play va vff chung tay nang tam san choi u21 quoc gia 2026 hinh anh 1
FPT Play và VFF chung tay nâng tầm sân chơi U21 Quốc gia 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF, đánh giá U21 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống bóng đá trẻ, đóng vai trò phát hiện, đào tạo và cung cấp lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ cũng như các đội tuyển quốc gia. Ông tin tưởng sự đồng hành của FPT Play không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ.

Đại diện FPT Play, bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, cho rằng thành công của các đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây là kết quả của quá trình đầu tư bền bỉ cho bóng đá trẻ. Vì vậy, đơn vị mong muốn đồng hành cùng giải U21 Quốc gia để ghi lại hành trình trưởng thành của các tài năng trẻ, đồng thời tiếp thêm động lực cho thế hệ cầu thủ kế cận hướng tới những sân chơi lớn trong tương lai.

fpt play va vff chung tay nang tam san choi u21 quoc gia 2026 hinh anh 2
VCK U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Không chỉ tài trợ, FPT Play còn đảm nhận sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ 25 trận đấu với tiêu chuẩn hình ảnh Full HD, sử dụng tối đa sáu máy quay mỗi trận. Bên cạnh các trận đấu, đơn vị này cũng triển khai nhiều chương trình đồng hành nhằm mang đến góc nhìn toàn diện về hành trình chinh phục ngôi vô địch của các đội bóng trẻ.

Ngay sau khi VCK U21 Quốc gia khép lại, FPT Play sẽ tiếp tục phát sóng ASEAN Hyundai Cup 2026. Việc đồng hành liên tiếp cùng các giải đấu trẻ và cấp đội tuyển cho thấy cam kết lâu dài của đơn vị trong việc góp phần phát triển bóng đá Việt Nam, đồng thời mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm theo dõi bóng đá chất lượng cao trên nhiều nền tảng.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7: ĐT Việt Nam ra sân
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7: ĐT Việt Nam ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7, ĐT Việt Nam có trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7: ĐT Việt Nam ra sân

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7: ĐT Việt Nam ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7, ĐT Việt Nam có trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7 nhận được sự chú ý khi Thái Nguyên vượt qua Hà Nội II.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7 nhận được sự chú ý khi Thái Nguyên vượt qua Hà Nội II.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7, những diễn biến tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7, những diễn biến tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/7
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/7, những diễn biến tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/7, những diễn biến tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế