  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
7 CLB tranh tài ở giải bóng đá nữ VĐQG 2026, nhà vô địch sẽ dự Cúp C1 châu Á

Thứ Tư, 12:52, 20/05/2026
VOV.VN - Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 quy tụ 7 đội bóng tham dự và nhà vô địch giải đấu sẽ đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam tranh tài ở đấu trường Cúp C1 châu Á 2027/2028.

Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, diễn ra Lễ Công bố Nhà Tài trợ chính và Bốc thăm xếp Lịch thi đấu Giải Bóng đá Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tổ chức.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp, giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trên cương vị là Nhà Tài trợ chính của Giải đấu. Sự hợp tác giữa LĐBĐVN và Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tiếp tục là sự khích lệ quan trọng, thể hiện sự gắn kết và những đóng góp to lớn, bền bỉ của Nhà tài trợ chính đối với sự phát triển của bóng đá Nữ Việt Nam.

Lễ công bố Nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ VĐQG 2026. (Ảnh: VFF)

Với nỗ lực từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như các đội bóng và đặc biệt sự tiếp sức đầy thiết thực, hiệu quả của Nhà tài trợ chính - Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc, giải đấu đã khẳng định được tầm quan trọng của mình với những bước tiến, tính cạnh tranh ngày càng cao hơn, đồng thời tiếp tục là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nữ nuôi dưỡng niềm đam mê, thể hiện tài năng và khát vọng được góp mặt trong đội hình Đội tuyển Nữ Quốc gia.

Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có 7 đội bóng tham dự, gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh I và TP. Hồ Chí Minh II.

Các đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà và sân khách) tại các địa phương để tính điểm, xếp hạng chung cuộc; lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 20/6 đến 19/7/2026; Lượt về từ ngày 23/7 đến 21/8/2026. Đội Vô địch tại Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ Vô địch các Câu lạc bộ châu Á (AFC Women’s Champions League) mùa giải 2027/2028.  

Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG 2026. (Ảnh: VFF)

Năm 2026 đánh dấu bước đột phá khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triển khai thí điểm cấp phép CLB cho giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia (VĐQG). Quy trình được thực hiện trên hệ thống trực tuyến, bắt buộc các CLB tham dự phải tuân thủ, nhằm hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững cho bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn tới.

LĐBĐVN phối hợp với Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) sản xuất và phát sóng trực tiếp một số trận đấu giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 trên các nền tảng của VTVcab và LĐBĐVN (Youtube, fanpage). Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của FIFA, LĐBĐVN sẽ sản xuất các trận đấu còn lại và phát trực tiếp trên các kênh của LĐBĐVN.

Theo kết quả bốc thăm, lượt đấu đầu tiên vào ngày 20/6 sẽ là cuộc tranh tài giữa Thái Nguyên T&T gặp Phong Phú Hà Nam, đương kim vô địch TP.HCM I gặp TP.HCM II và Hà Nội I gặp Hà Nội II.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/5, giải đấu U13 T&T Cup tiếp tục với những trận đấu tiếp theo.

AFC phân bổ suất dự cúp châu lục, bóng đá Việt Nam có 2 suất

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp CLB nam sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Với tổng điểm tích lũy 38.020, bóng đá Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 15 toàn châu lục.

Đinh Viết Tú nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Hậu vệ Đinh Viết Tú nhận án phạt nặng vì hành vi không đúng mực với các cổ động viên Nam Định tại vòng 24 V-League 2025/2026.

V-League 2025/2026 cán mốc gần 700 thẻ vàng: CAHN vô địch sớm, đua trụ hạng căng

VOV.VN - Sau 23 vòng đấu, V-League 2025/2026 đã ghi nhận gần 700 thẻ vàng được rút ra. Dù CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch, nhưng sức nóng của giải đấu vẫn không hề giảm sút bởi cuộc đua trụ hạng vô cùng khốc liệt ở nhóm cuối bảng.

HLV Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup

VOV.VN - HLV Cristiano Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup.

