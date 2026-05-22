Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 22/5: Hà Nội II đứng thứ 5 chung cuộc

Thứ Sáu, 20:35, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 22/5 nhận được sự chú ý với trận tranh hạng 5 giữa Hà Nội II và Than KSVN.

Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 22/5 được người hâm mộ quan tâm với trận tranh hạng 5 giải bóng đá nữ cúp Quốc gia 2026 giữa Hà Nội II và Than KSVN diễn ra trên sân Thái Nguyên. Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho đội bóng trẻ Thủ đô sau loạt sút luân lưu cân não.

ket qua bong da nu viet nam hom nay 22 5 ha noi ii dung thu 5 chung cuoc hinh anh 1
Hà Nội II và Than KSVN tranh hạng 5 (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu, Than KSVN được đánh giá nhỉnh đối thủ. Đội bóng vùng mỏ sớm kiểm soát thế trận, tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Hà Nội II. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung và kỷ luật của đối phương, các chân sút Than KSVN không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, Hà Nội II bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ hai tình huống đá phạt liên tiếp bên cánh trái, đội bóng Thủ đô tạo ra sức ép lớn trước khung thành Than KSVN. Trong nỗ lực cản phá, Bảo Trâm không may đưa bóng về lưới nhà, giúp Hà Nội II vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Than KSVN đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Đoàn Minh Hải liên tục tổ chức tấn công và gia tăng sức ép trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Những nỗ lực của đội bóng vùng mỏ được đền đáp ở phút 87 khi Thu Phương ghi bàn thắng quan trọng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Trong những phút cuối, cả hai đội đều thi đấu quyết tâm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trên chấm 11m, thủ môn Ái Vy của Than KSVN có một tình huống cản phá thành công, song Hà Nội II mới là đội bản lĩnh hơn. Thủ thành Hoài Thương thi đấu xuất sắc khi cản phá được hai cú sút của đối phương, góp công giúp Hà Nội II giành chiến thắng 4-3 trong loạt luân lưu, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ 5. Than KSVN xếp hạng 6 chung cuộc.

Xem Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: Hà Nội II Than KSVN bóng đá nữ
Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League
Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

Trực tiếp Thể Công Viettel 0-1 PVF-CAND: Đội chủ nhà liên tục gây sức ép
Trực tiếp Thể Công Viettel 0-1 PVF-CAND: Đội chủ nhà liên tục gây sức ép

VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs PVF-CAND diễn ra vào 19h15 ngày 22/5 trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026.

Tin bóng đá 22-5: Đội bóng Việt Nam trải qua điều chưa từng có trong lịch sử
Tin bóng đá 22-5: Đội bóng Việt Nam trải qua điều chưa từng có trong lịch sử

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 22-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đội bóng Việt Nam trải qua điều chưa từng có trong lịch sử; CLB CAHN củng cố lực lượng hướng tới cúp châu Á; PSG đón tin cực vui trước chung kết Champions League…

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng
Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng

VOV.VN - Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 tạo nên nhiều tranh luận khi thiếu vắng một loạt cái tên được kỳ vọng.

Hà Nội FC có cơ hội cắt chuỗi trận không thắng trước Nam Định
Hà Nội FC có cơ hội cắt chuỗi trận không thắng trước Nam Định

VOV.VN - Thành tích đối đầu của Hà Nội FC khi gặp Nam Định thời gian gần đây đang mang đến sự lo ngại dành cho đội bóng Thủ đô.

