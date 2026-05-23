Xác định 2 đội vào chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Xem Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Ở trận bán kết diễn ra tối 23/5, Thái Nguyên T&T và Hà Nội I nhập cuộc với thế trận chặt chẽ và thận trọng. Đội bóng xứ chè chủ động cầm bóng nhiều hơn, trong khi Hà Nội I tập trung đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương.

Trong hiệp 1, cả hai đội đều tạo ra được những tình huống tiếp cận khung thành đối phương nhưng chưa đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 khi khu vực trung tuyến chứng kiến nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn mở tỷ số, cả Thái Nguyên T&T lẫn Hà Nội I đều không thể tận dụng cơ hội.

Hòa 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, thủ môn Vân Liên trở thành điểm sáng của Hà Nội I với hai tình huống cản phá thành công, góp phần giúp đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 4-2.

Niềm vui của các cầu thủ nữ Hà Nội I. (Ảnh: VFF)

Trước đó, vào chiều 23/5, CLB TP.HCM đã giành quyền vào chung kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Phong Phú Hà Nam trên chấm luân lưu ở trận bán kết diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính.

Phong Phú Hà Nam nhập cuộc đầy tự tin và chơi sòng phẳng với nhà đương kim vô địch. Đội bóng trẻ thi đấu quyết tâm, không ngại va chạm và tạo ra nhiều khó khăn cho TP.HCM ngay từ những phút đầu tiên.

Bất ngờ xảy ra ở phút 38 khi hàng phòng ngự TP.HCM thi đấu thiếu tập trung. Tận dụng sai lầm của đối phương, Lưu Hoàng Vân thực hiện đường chuyền thuận lợi để Vũ Thị Hoa dứt điểm nhưng không thành công. Lan Anh nhanh sút bồi mở tỉ số cho Phong Phú Hà Nam. Chỉ một phút sau, hàng thủ TP.HCM tiếp tục mắc lỗi khi không kịp lùi về bọc lót. Hoàng Vân căng ngang thuận lợi để Vũ Thị Hoa dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Kim Thanh, nâng tỉ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, HLV Kim Chi buộc phải điều chỉnh nhân sự khi tung Huỳnh Như vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thu Thảo có pha cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho TP.HCM.

Phong Phú Hà Nam (áo trắng) và CLB TP.HCM (áo đỏ) tạo ra trận bán kết đầy kịch tính. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, TP.HCM đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Phong Phú Hà Nam đã thi đấu đầy kiên cường, khiến nhà đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Phải tới phút 81, TP.HCM mới có được điều mình cần khi Hồng Nhung ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỉ số 2-2.

Không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, kinh nghiệm của TP.HCM đã lên tiếng đúng lúc. Thủ môn Kim Thanh trở thành người hùng khi xuất sắc cản phá hai cú sút của Phong Phú Hà Nam, trong khi đối thủ chỉ cản phá được một lượt sút của TP.HCM. Chung cuộc, TP.HCM giành chiến thắng 3-0 trên chấm luân lưu để ghi tên mình vào trận chung kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Theo lịch thi đấu, Hà Nội I sẽ gặp TP.HCM ở trận chung kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, diễn ra lúc 19h00 ngày 27/5 trên sân Thái Nguyên. Trước đó, trận tranh hạng Ba giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam sẽ diễn ra lúc 16h00 cùng ngày.

