Hà Nội FC vấp ngã, CAHN tiến gần hơn đến ngôi vô địch V-League

CAHN tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trên đường đua vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 5-1 trước Đà Nẵng. Chiến thắng này giúp CAHN tạm thời tạo ra khoảng cách 10 điểm so với đội bám đuổi là Thể Công Viettel.

CAHN giành chiến thắng ấn tượng trước Đà Nẵng (Ảnh: Như Đạt)

Với việc đã dừng bước ở cả hai đấu trường là cúp C2 châu Á và C1 Đông Nam Á, CAHN chỉ tập trung cho giải đấu trong nước. Với lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến cũng như dày dặn, HLV Polking có đủ khả năng để tung ra đội hình tốt nhất cho từng trận đấu để giành trọn vẹn điểm số trong phần còn lại của mùa giải.

Quan trọng hơn, các mảnh ghép của CAHN đều đang thi đấu ổn định. Bên cạnh các ngoại binh như Hugo Gomes, Leo Artur hay Alan đều quá quen với môi trường V-League, Quang Hải đang làm rất tốt khi chấp nhận chơi lùi sâu hơn trong vai trò cầm nhịp, điều tiết lối chơi.

Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu sau khi trở lại từ chấn thương đang chơi ấn tượng, để rồi trở lại khoác áo ĐT Việt Nam trong đợt tập trung gần nhất. Cú đúp bàn thắng của Đình Bắc cũng là tín hiệu cho thấy CAHN đang sở hữu hàng công có nhiều phương án để tìm kiếm chiến thắng.

Hà Nội FC tự vấp trong cuộc đua vô địch (Ảnh: Mai Hương).

Bên cạnh phong độ ấn tượng của chính CAHN, những đối thủ trên đường đua tự vấp ngã cũng giúp thầy trò HLV Polking tiến gần hơn đến ngôi vô địch. Tân binh Ninh Bình sau quãng thời gian đầu gây ấn tượng, thậm chí đứng đầu bảng xếp hạng dần chùng xuống để rồi phải thay tướng giữa mùa sau loạt kết quả không tốt.

Thất bại gần nhất của Hà Nội FC khi gặp Hải Phòng trên sân khách cũng khiến CAHN tiếp tục bỏ lại một đối thủ tiềm năng trên đường đua vô địch. Hiện tại, Thể Công Viettel được đánh giá là đội duy nhất có khả năng ganh đua được với CAHN.

Nếu Thể Công Viettel không thể vượt qua SLNA trên sân khách ở vòng này, CAHN sẽ càng tiến gần hơn đến ngôi vô địch dù V-League 2025/26 còn chín vòng nữa mới khép lại.

