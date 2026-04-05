  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội FC vấp ngã, CAHN tiến gần hơn đến ngôi vô địch V-League

Chủ Nhật, 14:00, 05/04/2026
VOV.VN - CAHN đang tiến gần hơn đến ngôi vô địch vừa bằng phong độ thuyết phục, vừa bằng việc các đối thủ tự vấp trên đường đua.

CAHN tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trên đường đua vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 5-1 trước Đà Nẵng. Chiến thắng này giúp CAHN tạm thời tạo ra khoảng cách 10 điểm so với đội bám đuổi là Thể Công Viettel.

CAHN giành chiến thắng ấn tượng trước Đà Nẵng (Ảnh: Như Đạt)

Với việc đã dừng bước ở cả hai đấu trường là cúp C2 châu Á và C1 Đông Nam Á, CAHN chỉ tập trung cho giải đấu trong nước. Với lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến cũng như dày dặn, HLV Polking có đủ khả năng để tung ra đội hình tốt nhất cho từng trận đấu để giành trọn vẹn điểm số trong phần còn lại của mùa giải.

Quan trọng hơn, các mảnh ghép của CAHN đều đang thi đấu ổn định. Bên cạnh các ngoại binh như Hugo Gomes, Leo Artur hay Alan đều quá quen với môi trường V-League, Quang Hải đang làm rất tốt khi chấp nhận chơi lùi sâu hơn trong vai trò cầm nhịp, điều tiết lối chơi.

Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu sau khi trở lại từ chấn thương đang chơi ấn tượng, để rồi trở lại khoác áo ĐT Việt Nam trong đợt tập trung gần nhất. Cú đúp bàn thắng của Đình Bắc cũng là tín hiệu cho thấy CAHN đang sở hữu hàng công có nhiều phương án để tìm kiếm chiến thắng.

Hà Nội FC tự vấp trong cuộc đua vô địch (Ảnh: Mai Hương).

Bên cạnh phong độ ấn tượng của chính CAHN, những đối thủ trên đường đua tự vấp ngã cũng giúp thầy trò HLV Polking tiến gần hơn đến ngôi vô địch. Tân binh Ninh Bình sau quãng thời gian đầu gây ấn tượng, thậm chí đứng đầu bảng xếp hạng dần chùng xuống để rồi phải thay tướng giữa mùa sau loạt kết quả không tốt.

Thất bại gần nhất của Hà Nội FC khi gặp Hải Phòng trên sân khách cũng khiến CAHN tiếp tục bỏ lại một đối thủ tiềm năng trên đường đua vô địch. Hiện tại, Thể Công Viettel được đánh giá là đội duy nhất có khả năng ganh đua được với CAHN.

Nếu Thể Công Viettel không thể vượt qua SLNA trên sân khách ở vòng này, CAHN sẽ càng tiến gần hơn đến ngôi vô địch dù V-League 2025/26 còn chín vòng nữa mới khép lại.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Như Đạt/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL trên sân Pleiku nhờ tuyệt phẩm của sao U23 Việt Nam - Lê Văn Thuận.

U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội để vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026 dù chưa có được kết quả tốt sau hai trận đấu.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất: Đồng Nai giữ vững ngôi đầu

VOV.VN - Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất nhận được sự chú ý khi Đồng Nai tiếp tục duy trì mạch thắng để giữ vững ngôi đầu bảng.

