Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10: CLB CAND và Đồng Nai thắng tưng bừng

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Chiều 6/10, loạt trận cuối cùng vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27 diễn ra với những màn so tài hấp dẫn, trong đó SLNA, CLB CAND và Đồng Nai đều giành chiến thắng.

Ở trận đấu sớm, SLNA vượt qua Lâm Đồng với tỷ số 2-0 để giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2026/27. Trong hiệp 1, Lâm Đồng chơi kỷ luật, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế đáng kể những pha tấn công của đội khách.

SLNA thắng Lâm Đồng với tỉ số 2-0

Sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động đẩy cao tốc độ và có cơ hội mở tỷ số khi Anh Duy đánh bại thủ môn Văn Bình nhưng cú dứt điểm lại tìm đến cột dọc. Khi Lâm Đồng dâng cao đội hình, SLNA có thêm khoảng trống để khai thác nhưng các chân sút đội khách chưa thể tận dụng thành công.

Phút 85, bước ngoặt trận đấu xuất hiện khi SLNA được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm. Đặng Văn Lắm thực hiện cú sút quyết đoán đưa bóng vào góc cao khung thành mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Đến phút bù giờ, Bruno tận dụng khoảng trống khi Lâm Đồng dồn lên tìm bàn gỡ để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90+4.

Ở trận đấu diễn ra lúc 18h00, Đồng Nai cũng có chiến thắng kịch tính 4-3 trước Sài Gòn sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Sài Gòn từng gây bất ngờ khi vươn lên dẫn ngược 2-1, nhưng Công Phượng cùng các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng thành công.

Đồng Nai ngược dòng kịch tính thắng Sài Gòn 4-3

Cùng thời điểm, CLB CAND đã thị uy sức mạnh khi đánh bại Huế với tỷ số 4-1 để giành quyền đi tiếp. Minh Vương, Phi Long, Fornari và Bá Đạt lần lượt ghi bàn cho CAND, trong khi Anh Vũ lập công ở phút 85 nhưng không thể giúp Huế tránh thất bại.

CLB CAND giành chiến thắng cách biệt 4-1 trước Huế

Như vậy, Cúp Quốc gia 2026/27 đã xác định 11 đội giành vé vào vòng tiếp theo gồm TP. HCM, Bắc Ninh, ĐH Văn Hiến, CLB bóng đá TP.HCM, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hưng Yên, CAND, Đồng Nai và SLNA.