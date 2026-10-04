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Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026

Chủ Nhật, 09:03, 04/10/2026
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VOV.VN - Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026 với rất nhiều giải đấu cấp CLB được tổ chức.

Theo lịch, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng vào ngày 5/10. ĐT Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba với ĐT Malaysia vào lúc 16h. 

bong da viet nam soi dong ngay sau fifa asean cup 2026 hinh anh 1
Bóng đá Việt Nam sôi động ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt). 

Ngay sau khi FIFA ASEAN Cup 2026 kết thúc 1 ngày, bóng đá Việt Nam cấp CLB sẽ sôi động trở lại với các trận đấu tiếp theo tại vòng 1 Cúp Quốc gia. Lâm Đồng gặp SLNA, Đồng Nai gặp Sài Gòn FC và Công an Nhân Dân gặp Huế. 

Đến ngày 8/10, V-League cũng sẽ tiếp tục tranh tài với trận đấu ở vòng 3 giữa Thể Công Viettel và Hà Tĩnh. Sau đó từ ngày 10/10, guồng quay liên tục của bóng đá nước nhà sẽ trở lại với các trận đấu của giải hạng Nhất và V-League. Các giải đấu sẽ chỉ gián đoạn vào giữa tháng 11 để nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days tiếp theo. 

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.

 

Trước đó trong các ngày 7 và 8/10, các đội CLB CAHN và CLB CA TP.HCM sẽ ra sân lượt trận đầu tiên ở Cúp C1 Đông Nam Á. CLB CA TP.HCM đến làm khách của Ratchaburi (Thái Lan) trong khi CLB CAHN thi đấu trên sân của Lion City Sailors (Singapore). 

Ngoài ra trong tháng 10, 2 đội CLB CAHN và Thể Công Viettel sẽ còn thi đấu 2 lượt trận ở Cúp C1 và Cúp C2 châu Á. 

PV/VOV.VN
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