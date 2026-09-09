English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 9/9: ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Trung Quốc

Thứ Tư, 17:43, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 9/9 nhận được sự chú ý khi ĐT nữ Việt Nam có màn so tài với ĐT nữ Trung Quốc trước thềm ASIAD 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 9/9 được người hâm mộ quan tâm khi ĐT nữ Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn gặp ĐT nữ Trung Quốc. Trước đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có thêm những trải nghiệm quý, qua đó tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026.

ĐT nữ Trung Quốc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép về phía khung thành ĐT nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. ĐT nữ Việt Nam cũng có một số tình huống đáng chú ý, trong đó có pha bóng ở phút 39 khi Hải Yến đánh đầu từ quả phạt góc, đưa bóng đến vị trí của Thanh Nhã nhưng cơ hội chưa được tận dụng thành công.

ket qua bong da viet nam hom nay 9 9 Dt nu viet nam gap Dt nu trung quoc hinh anh 1
ĐT nữ Việt Nam có trận giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa 0-0. Đánh giá về màn trình diễn trong 45 phút đầu tiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các cầu thủ đã thực hiện tương đối tốt yêu cầu chiến thuật: “ĐT nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công. Trong hiệp 1, chúng tôi hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt. Chúng ta cũng có 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng”.

Sang hiệp 2, ĐT nữ Trung Quốc ghi hai bàn ở các phút 48 và 58. Sau đó, ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam lần lượt đưa Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân vào sân nhằm thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

ĐT nữ Trung Quốc ghi thêm bàn thắng ở phút 79. ĐT nữ Việt Nam có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 85 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, ĐT nữ Trung Quốc giành chiến thắng 3-0.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá trận đấu là cơ hội bổ ích để ĐT nữ Việt Nam kiểm tra lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Việc đưa nhiều cầu thủ vào sân trong hiệp 2 cũng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng trước khi bước vào giải đấu chính thức.

ket qua bong da viet nam hom nay 9 9 Dt nu viet nam gap Dt nu trung quoc hinh anh 2
ĐT nữ Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm trước khi bước vào ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, các cầu thủ trẻ tiếp tục để lại tín hiệu tích cực. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết các cầu thủ trẻ khi được trao cơ hội đều thể hiện sự tự tin, không bị cuốn vào thế trận và cơ bản thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật. Trong đó, Lưu Hoàng Vân, cầu thủ trưởng thành từ đội U20, được đánh giá có sự tự tin, nền tảng thể lực và tốc độ tốt khi thi đấu cùng các đàn chị.

Sau trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ASIAD 2026, trong đó tập trung cải thiện khả năng chống các tình huống cố định và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

“Đây là trận đấu rất bổ ích. Qua trận đấu này, chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên là ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào ASIAD”, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.

Tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch VFF đảm nhiệm cương vị trưởng ban điều hành bóng đá nam ASIAD 2026
Chủ tịch VFF đảm nhiệm cương vị trưởng ban điều hành bóng đá nam ASIAD 2026

VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026.

Chủ tịch VFF đảm nhiệm cương vị trưởng ban điều hành bóng đá nam ASIAD 2026

Chủ tịch VFF đảm nhiệm cương vị trưởng ban điều hành bóng đá nam ASIAD 2026

VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026.

Nhận định vòng 2 V-League 2026/2027: Nhân tố mới bùng nổ trong VFantasy?
Nhận định vòng 2 V-League 2026/2027: Nhân tố mới bùng nổ trong VFantasy?

VOV.VN - Nhận định vòng 2 V-League 2026/2027, những nhân tố mới sẽ tiếp tục tỏa sáng để mang về những điểm số cao cho người chơi Vfantasy? Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 53.

Nhận định vòng 2 V-League 2026/2027: Nhân tố mới bùng nổ trong VFantasy?

Nhận định vòng 2 V-League 2026/2027: Nhân tố mới bùng nổ trong VFantasy?

VOV.VN - Nhận định vòng 2 V-League 2026/2027, những nhân tố mới sẽ tiếp tục tỏa sáng để mang về những điểm số cao cho người chơi Vfantasy? Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 53.

Trực tiếp Napoli vs Arsenal Cúp C1 châu Âu 2026/27: Tiếp đà chiến thắng
Trực tiếp Napoli vs Arsenal Cúp C1 châu Âu 2026/27: Tiếp đà chiến thắng

VOV.VN - Trực tiếp Napoli vs Arsenal diễn ra vào 2h00 ngày 10/9 trong khuôn khổ vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27.

Trực tiếp Napoli vs Arsenal Cúp C1 châu Âu 2026/27: Tiếp đà chiến thắng

Trực tiếp Napoli vs Arsenal Cúp C1 châu Âu 2026/27: Tiếp đà chiến thắng

VOV.VN - Trực tiếp Napoli vs Arsenal diễn ra vào 2h00 ngày 10/9 trong khuôn khổ vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27.

Vòng loại U20 châu Á 2027 và bài học quý cho bóng đá trẻ Việt Nam
Vòng loại U20 châu Á 2027 và bài học quý cho bóng đá trẻ Việt Nam

VOV.VN - Tại vòng loại U20 châu Á 2027, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng việc U20 Việt Nam không giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 là kết quả không đáp ứng kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.

Vòng loại U20 châu Á 2027 và bài học quý cho bóng đá trẻ Việt Nam

Vòng loại U20 châu Á 2027 và bài học quý cho bóng đá trẻ Việt Nam

VOV.VN - Tại vòng loại U20 châu Á 2027, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng việc U20 Việt Nam không giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 là kết quả không đáp ứng kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.

Danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27: Haaland cạnh tranh với Bruno
Danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27: Haaland cạnh tranh với Bruno

VOV.VN - Danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27 nhận được sự chú ý khi ngôi sao MU đang dẫn đầu cùng với những chân sút như Haaland hay Isak.

Danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27: Haaland cạnh tranh với Bruno

Danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27: Haaland cạnh tranh với Bruno

VOV.VN - Danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27 nhận được sự chú ý khi ngôi sao MU đang dẫn đầu cùng với những chân sút như Haaland hay Isak.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế