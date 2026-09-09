Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 9/9: ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Trung Quốc

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 9/9 được người hâm mộ quan tâm khi ĐT nữ Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn gặp ĐT nữ Trung Quốc. Trước đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có thêm những trải nghiệm quý, qua đó tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026.

ĐT nữ Trung Quốc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép về phía khung thành ĐT nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. ĐT nữ Việt Nam cũng có một số tình huống đáng chú ý, trong đó có pha bóng ở phút 39 khi Hải Yến đánh đầu từ quả phạt góc, đưa bóng đến vị trí của Thanh Nhã nhưng cơ hội chưa được tận dụng thành công.

ĐT nữ Việt Nam có trận giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa 0-0. Đánh giá về màn trình diễn trong 45 phút đầu tiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các cầu thủ đã thực hiện tương đối tốt yêu cầu chiến thuật: “ĐT nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công. Trong hiệp 1, chúng tôi hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt. Chúng ta cũng có 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng”.

Sang hiệp 2, ĐT nữ Trung Quốc ghi hai bàn ở các phút 48 và 58. Sau đó, ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam lần lượt đưa Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân vào sân nhằm thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

ĐT nữ Trung Quốc ghi thêm bàn thắng ở phút 79. ĐT nữ Việt Nam có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 85 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, ĐT nữ Trung Quốc giành chiến thắng 3-0.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá trận đấu là cơ hội bổ ích để ĐT nữ Việt Nam kiểm tra lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Việc đưa nhiều cầu thủ vào sân trong hiệp 2 cũng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng trước khi bước vào giải đấu chính thức.

ĐT nữ Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm trước khi bước vào ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, các cầu thủ trẻ tiếp tục để lại tín hiệu tích cực. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết các cầu thủ trẻ khi được trao cơ hội đều thể hiện sự tự tin, không bị cuốn vào thế trận và cơ bản thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật. Trong đó, Lưu Hoàng Vân, cầu thủ trưởng thành từ đội U20, được đánh giá có sự tự tin, nền tảng thể lực và tốc độ tốt khi thi đấu cùng các đàn chị.

Sau trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ASIAD 2026, trong đó tập trung cải thiện khả năng chống các tình huống cố định và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

“Đây là trận đấu rất bổ ích. Qua trận đấu này, chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên là ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào ASIAD”, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.

Tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9.