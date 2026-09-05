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ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB của Trung Quốc

Thứ Bảy, 17:48, 05/09/2026
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VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB Giang Tô (Trung Quốc) 1-0 trong trận giao hữu diễn ra chiều 5/9. Trận đấu với CLB nữ Giang Tô là một trong những bài kiểm tra của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20.

Trận đấu với CLB nữ Giang Tô là một trong những bài kiểm tra của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20. Trong 60 phút đầu tiên, ban huấn luyện chủ động duy trì đội hình để kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và sự phối hợp giữa các vị trí, trước khi thực hiện những điều chỉnh thử nghiệm các nhân tố mới.

Dt nu viet nam thang sat nut clb cua trung quoc hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo được lợi thế. Phút 14, Hải Yến ghi bàn mở tỷ số, đưa đội tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, hai đội thi đấu khá cân bằng. Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì tốt cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Sang hiệp hai, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự. Từ phút 61 đến 87, lần lượt Thu Phương, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Loan, Tuyết Ngân, Lưu Hoàng Vân, Vũ Minh Hoa, Nhật Lan và Thúy Hằng được trao cơ hội vào sân.

Dt nu viet nam thang sat nut clb cua trung quoc hinh anh 2
Ảnh: VFF.

Trong những phút còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn và bảo toàn thành công lợi thế. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành chiến thắng 1-0. 

Chiến thắng trước CLB nữ Giang Tô là bước chuẩn bị tích cực của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình hướng tới ASIAD 20. Theo kế hoạch, ngày 9/9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc tại Tô Châu.

PV/VOV.VN
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