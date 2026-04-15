Vòng 19 V-League 2025/26: 15 cầu thủ phải nghỉ thi đấu

Thứ Tư, 10:42, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Số lượng các cầu thủ phải nghỉ thi đấu tại vòng 19 V-League 2025/26 cho thấy sức nóng của giải đấu trong thời điểm quyết định.

Vòng 19 V League 2025/26 chứng kiến số lượng cầu thủ phải nghỉ thi đấu do nhận thẻ phạt lên đến con số 15. Bên cạnh đó, HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel cũng không thể xuống sân chỉ đạo do bị kỷ luật liên quan đến hành vi phản ứng với trọng tài.

vong 19 v-league 2025 26 15 cau thu phai nghi thi dau hinh anh 1
Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu ở vòng 19 V-League 2025/26 (Ảnh: Đức Minh)

Thanh Hoá và CA TP.HCM là hai đội chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi án phạt khi đều có 3 cầu thủ vắng mặt. Thanh Hoá sẽ vắng Damoth ThongKhamsavath, Đoàn Ngọc Hà và Doãn Ngọc Tân, trong khi CA TP.HCM vắng Nascimento, Võ Hữu Việt Hoàng và Lê Quang Hùng.

Các đội bóng vắng mặt hai cầu thủ gồm Hà Tĩnh (Lê Viktor, Nguyễn Văn Hạnh), Đà Nẵng (Lê Vũ Quốc Nhật, Võ Nguyên Hoàng) và CAHN (Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh). Trong đó, CAHN sẽ gặp khó khăn lớn khi cả Văn Hậu cũng như Việt Anh đều là trụ cột của hàng phòng ngự, đang có phong độ rất cao thời gian gần đây.

Các cầu thủ khác phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt gồm Elisha Bruce (TP Hồ Chí Minh), Đàm Tiến Dũng (Hải Phòng) và Nguyễn Xuân Bình (SLNA). Việc có đến 15 cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng đấu sắp tới cho thấy sự khốc liệt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Atletico Madrid lập kỷ lục sau khi vào bán kết cúp C1 châu Âu
Atletico Madrid lập kỷ lục sau khi vào bán kết cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Vượt qua Barcelona sau hai lượt trận, Atletico Madrid giành quyền vào bán kết cúp C1 châu Âu cũng như thiết lập một kỷ lục mới.

Atletico Madrid lập kỷ lục sau khi vào bán kết cúp C1 châu Âu

Atletico Madrid lập kỷ lục sau khi vào bán kết cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Vượt qua Barcelona sau hai lượt trận, Atletico Madrid giành quyền vào bán kết cúp C1 châu Âu cũng như thiết lập một kỷ lục mới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4: Xác định hai đội vào bán kết cúp C1 châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4: Xác định hai đội vào bán kết cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4 nhận được sự chú ý khi cả hai đội khách tại loạt trận tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26 đều đang ở thế khó.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4: Xác định hai đội vào bán kết cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4: Xác định hai đội vào bán kết cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4 nhận được sự chú ý khi cả hai đội khách tại loạt trận tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26 đều đang ở thế khó.

Xác định hai đội vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Xác định hai đội vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Sau loạt trận tứ kết lượt về diễn ra rạng sáng 15/4, BTC đã xác định được hai đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Xác định hai đội vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Xác định hai đội vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Sau loạt trận tứ kết lượt về diễn ra rạng sáng 15/4, BTC đã xác định được hai đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

