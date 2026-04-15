Vòng 19 V-League 2025/26: 15 cầu thủ phải nghỉ thi đấu

Vòng 19 V League 2025/26 chứng kiến số lượng cầu thủ phải nghỉ thi đấu do nhận thẻ phạt lên đến con số 15. Bên cạnh đó, HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel cũng không thể xuống sân chỉ đạo do bị kỷ luật liên quan đến hành vi phản ứng với trọng tài.

Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu ở vòng 19 V-League 2025/26 (Ảnh: Đức Minh)

Thanh Hoá và CA TP.HCM là hai đội chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi án phạt khi đều có 3 cầu thủ vắng mặt. Thanh Hoá sẽ vắng Damoth ThongKhamsavath, Đoàn Ngọc Hà và Doãn Ngọc Tân, trong khi CA TP.HCM vắng Nascimento, Võ Hữu Việt Hoàng và Lê Quang Hùng.

Các đội bóng vắng mặt hai cầu thủ gồm Hà Tĩnh (Lê Viktor, Nguyễn Văn Hạnh), Đà Nẵng (Lê Vũ Quốc Nhật, Võ Nguyên Hoàng) và CAHN (Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh). Trong đó, CAHN sẽ gặp khó khăn lớn khi cả Văn Hậu cũng như Việt Anh đều là trụ cột của hàng phòng ngự, đang có phong độ rất cao thời gian gần đây.

Các cầu thủ khác phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt gồm Elisha Bruce (TP Hồ Chí Minh), Đàm Tiến Dũng (Hải Phòng) và Nguyễn Xuân Bình (SLNA). Việc có đến 15 cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng đấu sắp tới cho thấy sự khốc liệt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

