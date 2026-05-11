Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia nữ 2026

Thứ Hai, 17:47, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia nữ 2026 diễn ra từ ngày 13/5 đến 27/5 tại sân vận động Thái Nguyên.

Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 13/5 đến 27/5 với sự tham dự của 6 đội bóng. Bảng A gồm chủ nhà Thái Nguyên T&T, Hà Nội II và Phong Phú Hà Nam. Bảng B là quy tụ TP.HCM, Hà Nội I và Than KSVN.

Theo lịch thi đấu, các trận vòng bảng sẽ khởi tranh vào ngày 13/5 khi TP.HCM gặp Hà Nội I vào lúc 16h và Thái Nguyên T&T đối đầu Hà Nội II lúc 19h.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng vào ngày 16/5, Hà Nội II sẽ so tài với Phong Phú Hà Nam lúc 16h và Hà Nội I đấu Than KSVN lúc 19h.

Tại lượt trận cuối vào ngày 19/5, Than KSVN sẽ chạm trán TP.HCM lúc 16h và Thái Nguyên T&T đọ sức với Phong Phú Hà Nam lúc 19h.

Trận bán kết đầu tiên giữa đội nhất bảng A và đội nhì bảng B sẽ diễn ra lúc 16h ngày 23/5, cặp đấu bán kết còn lại giữa đội nhất bảng B và đội nhì bảng A sẽ diễn ra lúc 19h cùng ngày.

Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ tìm ra nhà vô địch sau trận chung kết lúc 19h ngày 27/5, trước đó trận tranh hạng ba sẽ diễn ra lúc 16h cùng ngày.

FPT Play độc quyền sản xuất và phát sóng toàn bộ các trận đấu của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia nữ 2026 diễn ra từ ngày 13/5 đến 27/5 tại sân vận động Thái Nguyên.

Phạm Ngọc/VOV.VN
Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: U17 nữ Việt Nam lỗi hẹn với World Cup
Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: U17 nữ Việt Nam lỗi hẹn với World Cup

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam lỗi hẹn với VCK World Cup U17 nữ 2026 khi thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2025/2026: Không thể cản Đình Bắc

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của Đình Bắc với cú đúp vào lưới Nam Định.

Điều không tưởng xuất hiện trong ngày CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26

VOV.VN - Chiến thắng ngược dòng 3-2 của CLB CAHN trước Nam Định ở vòng 22 V-League 2025/26 không chỉ gây sốt bởi diễn biến kịch tính ở cuộc đua vô địch, mà còn bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Gần 17.000 cổ động viên đã phủ kín sân vận động Hàng Đẫy, tiếp lửa cho màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa hai đội.

