Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia nữ 2026

Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 13/5 đến 27/5 với sự tham dự của 6 đội bóng. Bảng A gồm chủ nhà Thái Nguyên T&T, Hà Nội II và Phong Phú Hà Nam. Bảng B là quy tụ TP.HCM, Hà Nội I và Than KSVN.

Theo lịch thi đấu, các trận vòng bảng sẽ khởi tranh vào ngày 13/5 khi TP.HCM gặp Hà Nội I vào lúc 16h và Thái Nguyên T&T đối đầu Hà Nội II lúc 19h.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng vào ngày 16/5, Hà Nội II sẽ so tài với Phong Phú Hà Nam lúc 16h và Hà Nội I đấu Than KSVN lúc 19h.

Tại lượt trận cuối vào ngày 19/5, Than KSVN sẽ chạm trán TP.HCM lúc 16h và Thái Nguyên T&T đọ sức với Phong Phú Hà Nam lúc 19h.

Trận bán kết đầu tiên giữa đội nhất bảng A và đội nhì bảng B sẽ diễn ra lúc 16h ngày 23/5, cặp đấu bán kết còn lại giữa đội nhất bảng B và đội nhì bảng A sẽ diễn ra lúc 19h cùng ngày.

Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ tìm ra nhà vô địch sau trận chung kết lúc 19h ngày 27/5, trước đó trận tranh hạng ba sẽ diễn ra lúc 16h cùng ngày.

FPT Play độc quyền sản xuất và phát sóng toàn bộ các trận đấu của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia nữ 2026 diễn ra từ ngày 13/5 đến 27/5 tại sân vận động Thái Nguyên.