Kết quả bóng rổ hôm nay 30/8: Hanoi Buffaloes chạy đà hoàn hảo trước play-off VBA

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“Trâu Thủ đô” toàn thắng trước cựu vương VBA

Trận đấu khép lại mùa giải chính của VBA 2026 là cuộc so tài giữa hai đội đầu bảng Hanoi Buffaloes và Saigon Heat. Ở đội hình xuất phát, đội khách từ TP.HCM đưa Mathys Kavazian lên đánh chính. Về phía chủ nhà Hà Nội, so với lượt trận gần nhất, HLV Matt Van Pelt giữ ngôi sao AJ Bramah và Lian Ramiro ngồi ngoài và để bộ đôi Ariyon Williams cùng Caleb Nguyễn ra sân ngay từ đầu.

Ảnh: VBA.

Hiệp 1, đội khách dồn bóng cho Mathys Kavazian tấn công khu vực cận rổ. Tiếp ứng cho các tình huống giáp công của cầu thủ gốc Việt là nỗ lực ném xa từ các kép phụ. Đáng chú ý, HLV Vũ Thế Cang chỉ sử dụng các dự bị trẻ và để bộ đôi ngoại binh ngồi ngoài. Tương tự, bên kia chiến tuyến, HLV Matt Van Pelt cũng không đưa AJ Bramah và Lian Ramiro vào sân. Dù không có hai hạt nhân quan trọng nhưng với sự tháo vát của Ariyon Williams ,“Trâu Thủ đô” vẫn nhập cuộc thuận lợi 25-13.

Hiệp 2, hai đội giữ nguyên quyết định bảo toàn lực lượng khi giữ các chủ lực số một không tham chiến. Với việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, đoàn quân của HLV Vũ Thế Cang đành chấp nhận thua thiệt trên bảng điểm. Chiều ngược lại, với sự ổn định của toàn đội và nỗ lực ấn tượng của Ariyon Williams, “Trâu Thủ đô” tiếp tục chiếm thế thượng phong 51-32.

Hiệp 3, với lợi thế lớn và tâm lý thoải mái, các cầu thủ chủ nhà thay phiên lập công ở phạm vi ngoài vòng bán nguyệt. Theo đó, Amir Gholizadeh, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Phi Hoàng Long thay phiên thực hiện thành công 7 quả 3 điểm. Có lúc đẩy cách biệt lên đến 29 điểm, “Trâu Thủ đô” đặt một tay vào chiến thắng với tỷ số 77-51.

Ảnh: VBA.

Hiệp cuối, đội khách tiếp tục vận hành xoay quanh Mathys Kavazian. Nhận thấy cục diện đã an bài, HLV Matt Van Pelt cũng để các ngoại binh ngồi ngoài và trao cơ hội ra sân cho các dự bị, trong đó có tân binh Lee Hà Huấn. Không có bất ngờ xảy ra, “Trâu Thủ đô” bảo toàn lợi thế thành chiến thắng đậm 92-76.

Sau tối nay, mùa giải chính (regular season) của VBA 2026 đã khép lại với thành tích các đội như sau: Hanoi Buffaloes (19 thắng 1 bại) hạng 1, Saigon Heat (12 thắng 8 bại) hạng 2, Nha Trang Dolphins (12 thắng 8 bại) hạng 3, Ho Chi Minh City Wings (10 thắng 10 bại) hạng 4, Cantho Catfish (7 thắng 13 bại) hạng 5 và Danang Dragons (20 bại) hạng 6.

Theo đó, các cặp đấu playoffs cũng được xác định:

Playoff 1: Hanoi Buffaloes (hạng 1) vs Ho Chi Minh City Wings (hạng 4)

Playoff 2: Saigon Heat (hạng 2) vs Nha Trang Dolphins (hạng 3)