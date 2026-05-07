Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich ngậm ngùi nhìn PSG tiến vào chung kết

Sau chiến thắng 5-4 trên sân nhà ở lượt đi, PSG có khởi đầu như mơ trong chuyến làm khách của Bayern Munich ở trận lượt về khi xé lưới đối thủ ngay phút thứ 3. Dembele ghi bàn với pha dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Kvaratskhelia.

Nắm lợi thế lớn, PSG thi đấu lì lợm và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng từ những tình huống phản công. Tiếc rằng, Kvaratskhelia và Doue đều không thể ghi bàn trước phong độ cứu thua xuất thần của thủ môn Neuer.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich không thể tạo ra áp lực tấn công như ý và phải chờ đến phút 90+3 mới xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của PSG. Harry Kane ghi bàn sau pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm ngay trước khi trận đấu khép lại.

Hòa 1-1 ở trận lượt về và thắng với tổng tỷ số 6-5 trong hai lượt đấu bán kết, đương kim vô địch PSG tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 gặp Arsenal.

PSG sớm ghi bàn mở tỷ số trong trận bán kết lượt về với Bayern Munich.

PSG có màn trình diễn đầy bản lĩnh trước Bayern Munich dù phải chơi trên sân khách.

Trọng tài gây tranh cãi khi có những quyết định bất lợi với Bayern Munich ở trận này.

Harry Kane ghi bàn nhưng Bayern Munich vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào chung kết.