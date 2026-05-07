Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich ngậm ngùi nhìn PSG tiến vào chung kết
VOV.VN - PSG hòa Bayern Munich 1-1 trong trận lượt về trên sân khách và tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 gặp Arsenal với chiến thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận bán kết.
Sau chiến thắng 5-4 trên sân nhà ở lượt đi, PSG có khởi đầu như mơ trong chuyến làm khách của Bayern Munich ở trận lượt về khi xé lưới đối thủ ngay phút thứ 3. Dembele ghi bàn với pha dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Kvaratskhelia.
Nắm lợi thế lớn, PSG thi đấu lì lợm và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng từ những tình huống phản công. Tiếc rằng, Kvaratskhelia và Doue đều không thể ghi bàn trước phong độ cứu thua xuất thần của thủ môn Neuer.
Ở chiều ngược lại, Bayern Munich không thể tạo ra áp lực tấn công như ý và phải chờ đến phút 90+3 mới xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của PSG. Harry Kane ghi bàn sau pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm ngay trước khi trận đấu khép lại.
Hòa 1-1 ở trận lượt về và thắng với tổng tỷ số 6-5 trong hai lượt đấu bán kết, đương kim vô địch PSG tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 gặp Arsenal.
Ở trận bán kết lượt đi, PSG đã thắng Bayern Munich 5-4 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Do đó, trận lượt về hứa hẹn sẽ còn có những diễn biến khó lường. Theo thống kê lịch sử đối đầu, 2 CLB đã gặp nhau 17 trận, Bayern Munich chiếm đôi chút ưu thế với 9 trận thắng trong khi PSG thắng 8 trận. Đáng chú ý là 2 đội chưa hòa nhau bất cứ lần nào trong quá khứ.
Trong lịch sử, các cuộc tấn công mạnh mẽ của hai đội thường diễn ra trực diện. Không chỉ ở trận lượt đi mà cả Bayern Munich và PSG đều khao khát ghi bàn trong tất cả các trận đấu. Cụ thể, Bayern Munich và PSG là những đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại Cúp C1 châu Âu mùa này với lần lượt 42 và 43 bàn.
Ngoài ra, PSG đã thua nhiều trận sân khách trước Bayern Munich hơn bất kỳ đội nào khác tại cúp C1 châu Âu khi đại diện nước Pháp đã thua 3 trong 4 trận gần nhất khi làm khách tại đây.
Ngoài ra, sân Allianz là một pháo đài bất khả xâm phạm ở Cúp C1 châu Âu của Bayern Munich khi họ chỉ thua 1 trong 29 trận sân nhà gần nhất (thắng 23, hòa 5) và đã thắng cả 6 trận sân nhà ở giải đấu số một châu Âu mùa này.
Đội hình xuất phát:
Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.
Dự bị: Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Davies, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl.
PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Dự bị: Vignaud, Laurendon, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Barcola, Mbaye.
Trận đấu bắt đầu!!! Bayern Munich giao bóng
3': VÀO!!! Bayern Munich 0-1 PSG
Kvaratskhelia đột phá bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Dembele sút tung lưới Bayern Munich. PSG sớm mở tỷ số trong trận bán kết lượt về và nâng tổng tỷ số trong 2 lượt trận lên 6-4.
8': Thẻ vàng!!! Nuno Mendes nhận án phạt sau phạm lỗi với Olise sát đường biên. Trong quả đá phạt sau đó, cú treo bóng của Olise lại thiếu chính xác.
12': Không được!!! Harry Kane nhận đường chuyền từ Olise rồi tung cú sút quyết đoán trong vòng cấm nhưng bị hậu vệ PSG chặn lại.
15': Ăn miếng trả miếng!!! Ngay sau khi thoát khỏi bàn thua khi Olise dứt điểm bất thành trong vòng cấm, PSG phản công nhanh và Kvaratskhelia có cú chệch mục tiêu từ góc hẹp.
20': Dứt điểm!!! Cú sút của Kvaratskhelia đập chân hậu vệ đổi hướng trước khi bị thủ môn Neuer hóa giải.
22': KHÔNG VÀO!!! Diaz đi bóng lắt léo để loại bỏ Zaire-Emery rồi tung cú dứt điểm vọt xà ngang PSG.
27': Đáng tiếc!!! Olise xử lý rất khéo trước sự kèm cặp của Nuno Mendes rồi tung cú sửa lòng đi vọt xà ngang PSG.
30': Tranh cãi!!! Các thành viên Bayern Munich phản ứng dữ dội khi bóng chạm tay Nuno Mendes nhưng trọng tài lại cho PSG hưởng quả phạt. Trước đó, hậu vệ PSG đã phải nhận 1 thẻ vàng và sẽ bị truất quyền thi đấu nếu bị thổi phạt ở tình huống này. Theo trang chủ UEFA, PSG được hưởng quả phạt do Laimer đã phạm lỗi trước khi bóng chạm tay Nuno Mendes.
32': PHA BÓNG HY HỮU!!! Bóng chạm tay Joao Neves trong vòng cấm PSG sau pha phá bóng của đồng đội Vitinha. Các cầu thủ Bayern Munich lập tức đòi phạt đền nhưng trọng tài lắc đầu.
33': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Neuer bay người cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu hiểm hóc của Joao Neves.
40': Nỗ lực bất thành!!! Diaz đột phá bên cánh trái nhưng không có pha xử lý chuẩn xác khi tiến vào vòng cấm PSG.
44': KHÔNG VÀO!!! Musiala liên tiếp có 2 tình huống uy hiếp khung thành PSG. Pha dứt điểm đầu tiên bị thủ môn Safonov cản phá. Cú sút thứ hai đưa bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc.
45'+4: QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Tah đánh đầu chệch cột dọc sau pha treo bóng như đặt của Kimmich từ quả đá phạt.
Hiệp 1 kết thúc!!! PSG bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Bayern Munich 1-0 trong trận bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu.
Hiệp 2 bắt đầu!!! PSG giao bóng
48': Tranh chấp không khoan nhượng!!! Pacho bị đau sau pha đánh đầu phá bóng ngay trên chân Harry Kane.
54': Dứt điểm!!! Pha phối hợp đá phạt của Bayern Munich kết thúc bằng cú sút chệch mục tiêu từ chân Pavlovic.
56': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Neuer cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm quyết đoán của Doue
57': PSG SUÝT CÓ THÊM BÀN THẮNG!!! Kvaratskhelia vượt qua vòng vây của 3 cầu thủ Bayern Munich rồi tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Neuer một lần nữa trổ tài cứu thua.
62': Cú sút quá hiền!!! Pha dứt điểm tuyến hai của Stanisic thiếu lực và bị thủ môn Safonov bắt gọn.
64': Độc diễn ngoạn mục!!! Doue đi bóng dũng mãnh xé toang hệ thống phòng ngự của Bayern Munich rồi tung cú sút quyết đoán nhưng thủ môn Neuer phản xạ cứu thua rất hay.
65': Tác giả bàn mở tỷ số rời sân!!! PSG đưa Barcola vào thay Dembele trên hàng tiền đạo.
68': Bayern Munich điều chỉnh hàng phòng ngự!!! Kim Min Jae, Davies vào sân thế chỗ Stanisic, Tah.
70': Thủ môn Safonov trổ tài!!! Người gác đền của PSG liên tiếp hóa giải những cú dứt điểm của Diaz và Olise.
72': Bayern Munich thót tim!!! Cú dứt điểm của Doue đưa bóng tìm đến cạnh ngoài lưới.
76': May mắn ngoảnh mặt với Doue!!! Doue tung cú sút chìm rất hiểm nhưng trái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau tình huống này, tiền đạo PSG cũng rời sân nhường chỗ cho Beraldo.
78': Allianz Arena dậy sóng!!! Diaz ngã xuống trước vòng cấm sau pha tranh chấp với Beraldo. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ PSG không phạm lỗi mà thổi phạt Diaz vì ôm bóng khi ngã xuống. Sau đó, trọng tài rút thẻ vàng với Diaz vì lỗi phản ứng khiến đám đông CĐV Bayern Munich la ó dữ dội.
79': KHÔNG VÀO!!! Kvaratskhelia suýt nới rộng cách biệt cho PSG sau tình huống tả xung hữu đột trong vòng cấm Bayern Munich.
83': Quyết định táo bạo!!! Nuno Mendes tung cú sút từ gần giữa sân khi thấy thủ môn Neuer dâng cao nhưng trái bóng đi chệch cột dọc.
86': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Bayern Munich đưa Karl vào thay Upamecano, còn PSG tung Mayulu vào thế chỗ Nuno Mendes.
88': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO BAYERN MUNICH!!! Laimer cho rằng bóng đã chạm tay Joao Neves sau cú sút của mình. Tuy nhiên, trọng tài lắc đầu.
89': PSG phản đòn!!! Đội khách lên bóng rất nhanh trong lúc các cầu thủ Bayern Munich tranh cãi với trọng tài. Mayulu tung cú sút rất mạnh nhưng thủ môn Neuer đã cứu thua xuất sắc.
90'+3: VÀO!!! Bayern Munich 1-1 PSG
Harry Kane đón đường chuyền của Davies rồi xoay người dứt điểm cháy lưới PSG, gỡ hòa cho Bayern Munich ở trận bán kết lượt về và rút ngắn tổng tỷ số xuống 5-6.
HẾT GIỜ!!! PSG hòa Bayern Munich 1-1 trên sân khách ở lượt về và tiến vào chung kết gặp Arsenal với chiến thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận bán kết.
