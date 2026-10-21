Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG hạ Barca, Man City & Liverpool có 3 điểm

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca với tỷ số 4-2 trong trận cầu siêu hạng ở giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB.

Ảnh: Reuters.

Đúng như dự đoán, trận đấu PSG vs Barca đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Đôi biên liên tục tấn công và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu.

Phút 38, hàng tiền vệ PSG pressing tốt khiến các cầu thủ Barca lúng túng. Neves chuyền nhanh cho Doue tung ra cú sút xa hiểm hóc, bóng đi chìm vào góc khó khung thành Barca, mở tỷ số trận đấu.

Hiệp 2 mới là hiệp đấu bùng nổ về mặt cảm xúc. Phút 54, hậu vệ phải của Barca - Xavi Espart có tình huống phối hợp với Fermin trước khi băng lên và tung ra cú sút quyết đoán khiến thủ môn Safonov của PSG không thể cản phá. 1-1 cho Barca.

Tuy vậy đến phút 72, từ quả phạt góc bên cánh phải, Lucas Hernandez vượt qua sự truy cản của Gordon để đánh đầu tung lưới Barca, nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG.

Phút 78, Zaire Emery của PSG vừa vào sân đã mắc lỗi, tạo cơ hội cho Yamal thoát xuống và dứt điểm góc hẹp bằng má ngoài chân trái, gỡ hòa cho Barca.

Trong tình thế bị đối thủ gỡ hòa, PSG vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi để ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 81, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách, bóng bật ra đến vị trí của Vitinha và cầu thủ này sút rất căng, đường bóng đi chìm, lăn thẳng vào lưới Barca.

Đến phút 87, Hakimi dốc bóng bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong để Fabian Ruiz băng lên dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống Barca. Sau 3 lượt trận, PSG tiếp tục độc chiếm ngôi đầu League Phase của Cúp C1 châu Âu năm nay với 3 trận toàn thắng.

Ảnh: Reuters.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Man City đánh bại AEK Athens của Hy Lạp 5-1 mà không cần đến sự xuất hiện của Haaland. Foden là ngôi sao sáng nhất Man Xanh trận này với một hat-trick và một đường kiến tạo.

Trong khi đó, Liverpool dù bị Villarreal (Tây Ban Nha) dẫn trước 0-2 nhưng đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để thắng 4-3. Mac Allister ghi cú đúp trong khi ngôi sao trẻ Ngumoha cũng có được hai đường kiến tạo.

Tỷ số 4-3 cũng là chiến thắng mà Napoli đã tạo ra trước Bodo/Glimt (Na Uy) trong khi AS Roma thắng đậm Slovan Bratislava (Slovakia) với kết quả 4-0.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10 chi tiết 9 trận đấu.