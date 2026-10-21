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Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca trong trận cầu siêu hạng

Thứ Tư, 03:59, 21/10/2026
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VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca với tỷ số 4-2 trong trận cầu siêu hạng ở giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca với tỷ số 4-2 trong trận cầu siêu hạng ở giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB. 

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Đúng như dự đoán, trận đấu PSG vs Barca đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Đôi biên liên tục tấn công và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu. 

Phút 38, hàng tiền vệ PSG pressing tốt khiến các cầu thủ Barca lúng túng. Neves chuyền nhanh cho Doue tung ra cú sút xa hiểm hóc, bóng đi chìm vào góc khó khung thành Barca, mở tỷ số trận đấu. 

Hiệp 2 mới là hiệp đấu bùng nổ về mặt cảm xúc. Phút 54, hậu vệ phải của Barca - Xavi Espart có tình huống phối hợp với Fermin trước khi băng lên và tung ra cú sút quyết đoán khiến thủ môn Safonov của PSG không thể cản phá. 1-1 cho Barca. 

Tuy vậy đến phút 72, từ quả phạt góc bên cánh phải, Lucas Hernandez vượt qua sự truy cản của Gordon để đánh đầu tung lưới Barca, nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG. 

Phút 78,  Zaire Emery của PSG vừa vào sân đã mắc lỗi, tạo cơ hội cho Yamal thoát xuống và dứt điểm góc hẹp bằng má ngoài chân trái, gỡ hòa cho Barca. 

Trong tình thế bị đối thủ gỡ hòa, PSG vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi để ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 81, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách, bóng bật ra đến vị trí của Vitinha và cầu thủ này sút rất căng, đường bóng đi chìm, lăn thẳng vào lưới Barca. 

Đến phút 87, Hakimi dốc bóng bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong để Fabian Ruiz băng lên dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống Barca. 

Sau 3 lượt trận, PSG tiếp tục độc chiếm ngôi đầu League Phase của Cúp C1 châu Âu năm nay với 3 trận toàn thắng. 

09:51
09:51
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09:53
 

 

09:58

Nếu có một đội bóng đủ sức ngăn chặn Barca ở thời điểm hiện tại, PSG chắc chắn là một trong những ứng viên hàng đầu. Đội bóng của Luis Enrique đang duy trì phong độ ấn tượng, đặc biệt tại Cúp C1 châu Âu, nơi họ đã ghi 10 bàn sau hai lượt trận. Sau chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava, PSG tiếp tục đánh bại Man City 4-2 ngay tại Etihad, qua đó khẳng định sức mạnh trước một đối thủ có đẳng cấp. 

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Ảnh: Reuters. 

Chiến thắng trước Man City đặc biệt đáng chú ý bởi cách PSG kiểm soát trận đấu. Họ không cần đẩy đội hình lên tấn công liên tục nhưng vẫn có thể đưa bóng vượt qua sức ép của đối phương bằng những pha phối hợp nhanh và khả năng di chuyển linh hoạt của các tiền vệ.

Về phần Barca, đội bóng của Hansi Flick vừa đè bẹp Betis 5-2 trên sân khách để nâng thành tích La Liga lên 9 trận toàn thắng, giành trọn 27 điểm và ghi tới 39 bàn. Chỉ trong ba trận gần nhất trên mọi đấu trường, Barca đã ghi 12 bàn vào lưới Getafe, Galatasaray và Betis. Sức tấn công ấy khiến bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải dè chừng. 

Điều khiến Barca nguy hiểm là họ không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân trên hàng công. Lamine Yamal vẫn là nguồn sáng tạo quan trọng nhất bên cánh phải, nhưng Gabriel Jesus, Anthony Gordon, Rodri hay Dani Olmo đều có thể trực tiếp tham gia ghi bàn. Trước Betis, có tới 5 cầu thủ khác nhau lập công, trong đó Yamal ghi bàn mở tỷ số còn Jesus tiếp tục thể hiện khả năng kết thúc sắc bén.

Về lực lượng, PSG sẽ vắng Senny Mayulu và Alessandro Longoni khi họ gặp vấn đề sức khỏe. Nuno Mendes cũng chắc chắn không thể ra sân. 

Về phần Barca, Raphinha và Frenkie de Jong đã trở lại danh sách đăng ký ở trận gặp Betis sau thời gian điều trị chấn thương. Raphinha thậm chí được tung vào sân trong hiệp 2. Andreas Christensen và Roony Bardghji vẫn chưa sẵn sàng thi đấu. Eric Garcia gặp vấn đề thể lực ở cuối trận thắng Betis và sẽ vắng mặt. Trong khi đó, Kounde cũng sẽ là cái tên không thể thi đấu trận này. 

10:00
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22:36
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00:18
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Một số hình ảnh trước trận đấu. (Nguồn: Reuters). 
00:55
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
01:27
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Thủ môn Joan Garcia của Barca khởi động trước trận. (Ảnh: Reuters). 
01:41
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Các cầu thủ PSG khởi động trước trận. (Ảnh: Reuters). 
02:03

1' Trận đấu bắt đầu !!! PSG giao bóng trước. 

02:06

2' Joao Neves pressing tốt, cướp bóng thành công rồi chuyền cho Kvaratskhelia tung ra cú đá một chạm đưa trái bóng chạm cột dọc khung thành Barca. Bóng sau đó bật ra và Dembele đá ra ngoài khi trước mặt là khung thành trống. Dù vậy, số 10 của PSG đã việt vị. 

02:08

5' PSG đang áp sát rất rát khiến Barca không thể lên bóng. Dembele và Doue tung ra 2 cú đá liên tiếp nhưng chưa đủ độ khó để tạo nên bàn thắng. 

02:11
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Ảnh: Reuters. 
02:13

10' Barca có thời cơ từ quả đá phạt ở cự ly khoảng 35m, bóng được treo vào vòng cấm PSG và tại nên pha bóng lộn xộn nhưng không cầu thủ nào của đội khách có thể tạo nên điểm cắt. 

02:17

14' Gordon chuyền bóng cho Olmo tung ra cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm PSG, bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà. Trận đấu đang diễn ra đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. 

02:22

19' Sau một tình huống tăng tốc, Dembele bị đau cơ đùi và không thể tiếp tục thi đấu. Vào sân thay cho Dembele là Ferran Torres. 

02:23
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Ảnh: Reuters. 
02:24

20' Barca có pha lên bóng thần tốc, Raphinha vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi tung ra cú đá khiến thủ môn Safonov phải khép người cứu thua. 

02:28

25' Tốc độ trận đấu có giảm đi đôi chút so với đầu trận. PSG cũng đang lấy lại nhịp chơi một cách bình tĩnh sau khi phải thay người.

02:30

27' Đến lượt Barca phải thay người bất đắc dĩ. Fermin vào thay cho Olmo bị chấn thương. 

02:30
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Dembele sớm rời sân vì chấn thương. (Ảnh: Reuters). 
02:32

29' PSG có thời cơ rõ ràng với liên tiếp những cú dứt điểm của Ferran Torres hay Doue nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng. 

02:39

36' Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Khán giả chỉ còn chờ bàn thắng mở tỷ số. 

02:41

38' VÀO OOO!!!! Hàng tiền vệ PSG pressing tốt khiến các cầu thủ Barca lúng túng. Neves chuyền nhanh cho Doue tung ra cú sút xa hiểm hóc, bóng đi chìm vào góc khó khung thành Barca, mở tỷ số trận đấu. 

02:44

41' Barca có cơ hội để gỡ hòa. Pedri chuyền bóng cho Fermin thoát xuống đối mặt với thủ môn Safonov. Cầu thủ của Barca nỗ lực lốp bóng nhưng thủ thành của PSG đã bắt bài. 

02:48

45' Doue đi bóng rồi chuyền cho Kvaratskhelia tung ra pha cứa lòng quen thuộc nhưng thủ môn Garcia của đội khách vẫn kịp thời cản phá. 

02:48

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!

02:52

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho PSG. 

02:52
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Doue ghi bàn duy nhất của hiệp 1. (Ảnh: AP). 
03:07

Hiệp 2 bắt đầu !!!! 

03:12

49' Những phút đầu hiệp 2, Barca đang dồn đội hình lên để tìm kiếm cơ hội. 

03:15

51' Doue đi bóng rồi có pha chọc khe thông minh để Hakimi băng xuống dứt điểm. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Garcia mới giúp Barca thoát thua. 

03:16
ket qua cup c1 chau Au hom nay 21 10 psg thang barca trong tran cau sieu hang hinh anh 21
Ảnh: Reuters. 
03:19

54' VÀO OOO!!!! Hậu vệ phải của Barca - Xavi Espart có tình huống phối hợp với Fermin trước khi băng lên và tung ra cú sút quyết đoán khiến thủ môn Safonov của PSG không thể cản phá. 1-1 cho Barca. 

03:23

59' PSG tiếp tục phải có thêm 2 sự thay đổi người bất đắc dĩ vì chấn thương. Marquinhos và Kvaratskhelia bị đau và nhường chỗ cho Zabarnyi và Akliouche. 

03:25

61' Gavi sau khi vào sân đã có cơ hội ghi bàn cho Barca nhưng anh đã không thể thắng được thủ môn Safonov trong pha đối mặt. 

03:26
ket qua cup c1 chau Au hom nay 21 10 psg thang barca trong tran cau sieu hang hinh anh 22
Ảnh: Reuters. 
03:32

68' Sau khi Rodri vào sân, tuyến giữa của Barca đang chơi tốt hơn khá nhiều. Điều này cộng hưởng với việc một số trụ cột PSG đã phải rời sân giúp Barca đang là đội chủ động trên sân. 

03:36

72' VÀO OOO !!!! Trong tình thế đang lép vế hơn đối thủ, PSG đã có bàn thắng tiếp theo. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Lucas Hernandez vượt qua sự truy cản của Gordon để đánh đầu tung lưới Barca. 

03:42

78' PSG thay đổi người. 2 cầu thủ đã ghi bàn cho đội chủ nhà từ đầu trận là Lucas Hernandez và Doue đã rời sân. 

03:44

79' VÀO OOOO!!! Zaire Emery vừa vào sân đã mắc lỗi, tạo cơ hội cho Yamal thoát xuống và dứt điểm góc hẹp bằng má ngoài chân trái, gỡ hòa cho Barca. 

03:46

81' VÀO OOO!!!! Ngay sau khi nhận bàn thua, PSG đã có bàn thắng tiếp theo để tái lập thế dẫn trước. Sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách, bóng bật ra đến vị trí của Vitinha và cầu thủ này sút rất căng, đường bóng đi chìm, lăn thẳng vào lưới Barca. 

03:47
ket qua cup c1 chau Au hom nay 21 10 psg thang barca trong tran cau sieu hang hinh anh 23
Ảnh: Reuters. 
03:51

87' VÀO OOOO!!! Hakimi dốc bóng bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong để Fabian Ruiz băng lên dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống Barca. 4-2 cho PSG. 

03:54

Trận đấu có 3 phút bù giờ !!!!

03:58

Hết giờ !!! PSG thắng Barca 4-2. 

ket qua cup c1 chau Au hom nay 21 10 psg thang barca trong tran cau sieu hang hinh anh 24
Trần Tiến/VOV.VN
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