Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu: PSG gặp Barca, Arsenal đấu Bayern

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu mới nhất chứng kiến giải đấu tiếp tục với các cuộc đọ sức ở lượt trận thứ ba giai đoạn League Phase.

Tâm điểm của loạt trận này sẽ là màn đọ sức giữa PSG và Barca. Sau chiến thắng ấn tượng trước Man City cách đây 1 tuần, PSG sẽ đối đầu thêm với một thử thách lớn nữa. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Enrique sẽ khẳng định vị thế số một ở giải đấu năm nay.

Barca cũng đang có phong độ cao với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Vì thế, đội bóng Tây Ban Nha cũng quyết tâm có được kết quả có lợi. Màn so tài đỉnh cao này sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu chi tiết Cúp C1 châu Âu 2026/2027 lượt trận thứ ba.

Cũng ở lượt trận thứ ba, trận đấu Bayern tiếp đón Arsenal cũng sẽ thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bayern cần một kết quả khả quan sau khi đã để Viking cầm hòa lượt trước. Trong khi đó, Pháo thủ mong muốn có 3 điểm nhằm nối dài mạch toàn thắng. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 22/10 theo giờ Việt Nam.

Một số trận đấu đáng chú ý khác của lượt trận này là: Como gặp MU, Man City đấu AEK Athens, Liverpool gặp Villarreal và Real Madrid so tài Leipzig.