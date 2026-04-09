Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 32: Arsenal tăng tốc

Thứ Năm, 12:00, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 32 nhận được sự chú ý khi Arsenal có cơ hội tăng tốc trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 32 được người hâm mộ quan tâm khi Arsenal có cơ hội kéo dãn khoảng cách về điểm số với đội đứng sau là Man City. Ở vòng đấu này, Arsenal sẽ gặp Bournemouth trên sân nhà.

Arsenal có cơ hội tăng tốc tại vòng 32 ngoại hạng Anh 2025/26 (Ảnh: Reuters)

Bournemouth không có phong độ tốt trong thời gian gần đây với 5 trận toàn hoà tại ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal đang có chuỗi 4 trận toàn thắng, cùng với màn lấy đà hoàn hảo khi vượt qua Sporting Lisbon trên sân khách với tỉ số 1-0 tại cúp C1 châu Âu.

Nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ kéo dãn khoảng cách với đội đứng sau là Man City lên thành 12 điểm, đồng thời chờ đợi đối thủ tự vấp ngã. Ở vòng đấu này, Man City gặp thách thức lớn khi phải làm khách trên sân của Chelsea.

Khác với Arsenal chỉ phải gặp một đối thủ không còn nhiều mục tiêu, Man City sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi Chelsea cũng cần giành chiến thắng để ganh đua cho vị trí trong top 4. Phong độ thiếu thuyết phục thời gian gần đây với 3 thất bại trong 4 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh khiến Chelsea tụt lại trong cuộc đua, cách khá xa về điểm số so với MU và Aston Villa.

Man City cũng buộc phải chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal khi mùa giải đang ở giai đoạn quyết định. Vì vậy, màn so tài giữa Chelsea vs Man City được đánh giá là tâm điểm của vòng đấu 32 ngoại hạng Anh 2025/26.

Lịch thi đấu vòng 32 ngoại hạng Anh:

11/4 02h00 West Ham - Wolverhampton

11/4 18h30 Arsenal - Bournemouth

11/4 21h00 Brentford - Everton

11/4 21h00 Burnley - Brighton

11/4 23h30 Liverpool - Fulham

12/4 20h00 Crystal Palace - Newcastle

12/4 20h00 Sunderland - Tottenham

12/4 20h00 Nottingham Forest - Aston Villa

12/4 22h30 Chelsea - Man City

14/4 2h00 MU - Leeds

Như Đạt/VOV.VN
Lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26 diễn ra khi nào?
Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 9/4: Barca thua đau Atletico trên sân nhà
Kết quả bóng đá hôm nay 9/4: PSG thắng dễ Liverpool ở tứ kết Cúp C1 châu Âu
