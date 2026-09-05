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Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

Thứ Bảy, 03:58, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liverpool đánh bại Ipswich 2-0 nhờ cú đúp của Isak và có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027.

03:53

HẾT GIỜ!!! Liverpool đánh bại Ipswich 2-0 nhờ cú đúp của Isak và có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027.

03:50

90': Nỗ lực bất thành!!! Ipswich dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối và liên tiếp treo bóng vào vòng cấm nhưng chưa thể làm khó hàng phòng ngự Liverpool.

03:44

85': KHÔNG VÀO!!! Cú sút của Clarke đập chân đồng đội Diop đổi hướng khiến thủ môn Alisson bị bất ngờ. Tuy nhiên, trái bóng đi chệch cột dọc.

03:40

80': Barcola chưa có đất diễn!!! Tân binh đắt giá gần như mất hút trên sân trong bối cảnh Liverpool ưu tiên phòng ngự để bảo vệ thành quả.

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Barcola chưa có dịp làm khó hàng phòng ngự Ipswich. (Ảnh: Reuters)
03:35

75': Vẫn chưa có bàn gỡ cho Ipswich!!! Fatawu tranh chấp mạnh mẽ và đoạt bóng ở giữa sân giúp Ipswich có cơ hội tấn công. Tuy nhiên, đợt lên bóng của đội chủ nhà lại kết thúc với pha dứt điểm quá hiền từ Flemming.

03:29

69': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO LIVERPOOL!!! Szoboszlai ngã trong vòng cấm Ipswich sau pha tranh chấp với Davis. Ban đầu trọng tài không thổi phạt nhưng sau đó VAR can thiệp. Dẫu vậy, trọng tài xác định Szoboszlai bị phạm lỗi nhưng trước đó đã việt vị.

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Trọng tài xem lại tình huống quay chậm trước khi đưa ra quyết định. (Ảnh: Reuters)
03:22

64': "Bom tấn" 123 triệu Bảng vào sân!!! Barcola vào thế chỗ Isak trên hàng tiền đạo. Liverpool cũng đưa Gravenberch vào thay Munoz.

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Tân binh Barcola có trận ra mắt Liverpool. (Ảnh: Reuters)
03:18

60': KHÔNG VÀO!!! Enciso đột phá trung lộ rồi tung cú sửa lòng về góc xa nhưng thủ môn Alisson bay người cản phá.

03:16

56': Ipswich tiếp tục khiến Liverpool phải nhận thẻ!!! Kerkez chịu án phạt sau pha phạm lỗi với Fatawu. Đội chủ nhà đang chủ động gây sức ép lên các hậu vệ Liverpool bằng những pha tranh chấp máu lửa.

isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 4
Fatawu to tiếng với Kerkez sau pha va chạm. (Ảnh: Reuters)
03:11

52': Thẻ vàng!!! Jacquet và Emersonn đều nằm sân đau đớn sau pha va chạm mạnh ở giữa sân. Trọng tài xác định Jacquet là người phạm lỗi và rút thẻ vàng với trung vệ của Liverpool.

03:05

47': Nguy hiểm!!! MacAllister đánh đầu cận thành trong tình huống phạt góc nhưng không thắng được thủ môn Scherpen.

03:03

Hiệp 2 bắt đầu!!! Ipswich giao bóng

02:48

Hiệp 1 kết thúc!!! Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Ipswich 2-0.

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Gakpo là người kiến tạo trong cả 2 tình huống ghi bàn của Liverpool. (Ảnh: Reuters)
02:46

45'+1: Đáng tiếc!!! Ipswich có cơ hội phản công sau khi Gakpo cầm bóng đột phá bất thành. Tuy nhiên, Palacios lại chuyền hỏng vô duyên.

02:42

42': Cứu thua ấn tượng!!! Thủ môn Scherpen bay người bắt gọn cú sút từ sát mép vòng cấm của Wirtz.

02:39

38': Enciso thử vận may!!! Tiền vệ của Ipswich tung cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc.

02:34

33': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Isak sút tung lưới Ipswich sau đường chuyền của Wirtz nhưng trọng tài xác định tiền đạo Liverpool đã việt vị.

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Phản ứng tiếc nuối của Isak khi trọng tài không công nhận bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
02:30

29': Cơ hội của Ipswich!!! Fatawu thực hiện quả tạt từ cánh phải, Davis bay người đánh đầu vọt xà ngang.

02:29

26': Liverpool thót tim!!! Thủ môn Alisson bắt hụt bóng trong tình huống phạt góc. May cho đội khách, Alisson vẫn kịp ôm gọn bóng ở nhịp xử lý tiếp theo.

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Thủ môn Alisson khiến Liverpool thót tim. (Ảnh: Reuters)
02:26

23': Sai lầm!!! Ipswich để mất bóng vô duyên bên phần sân nhà giúp Liverpool có thời cơ tấn công. Tuy nhiên, thủ môn Scherpen một lần nữa cản phá cú sút của Szoboszlai.

02:21

19': Nguy hiểm!!! Szoboszlai tung cú sút xa uy lực khiến thủ môn Scherpen phải bay người hết cỡ để cản phá.

02:19

16': Ipswich cố gắng vùng lên!!! Sau khi choáng váng với 2 bàn thua liên tiếp, đội chủ nhà nỗ lực xốc lại tinh thần bằng những pha lên bóng. Tuy nhiên, sức tấn công của Ipswich chưa thể làm khó hàng phòng ngự Liverpool. 

isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 8
Ipswich cố gắng lấy lại thế trận sau 2 bàn thua sớm. (Ảnh: Reuters)
02:09

9': VÀO!!! Ipswich 0-2 Liverpool

Gakpo tung đường chuyền điệu nghệ, Isak thoát xuống sau lưng hàng thủ Ipswich. Tiền đạo người Thụy Điển bình tĩnh làm động tác giả khiến thủ môn Scherpen và hậu vệ lỡ nhịp rồi dứt điểm thành bàn.  

isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 9
Isak dứt điểm thành bàn sau khi khiến hàng phòng ngự Ipswich lỡ trớn. (Ảnh: Reuters)
isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 10
Isak liên tiếp ghi 2 bàn trong 2 phút. (Ảnh: Reuters)
02:06

7': VÀO!!! Ipswich 0-1 Liverpool

Isak đón đường chọc khe của Gakpo rồi tung cú sút quyết đoán, mở tỷ số cho Liverpool. Thủ môn Scherpen đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu Ipswich thoát thua.

isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 11
Isak tung cú sút thành bàn. (Ảnh: Reuters)
isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 12
Liverpool sớm mở tỷ số trước Ipswich. (Ảnh: Reuters)
02:04

3': Nhập cuộc máu lửa!!! Liverpool lập tức tràn lên tấn công và tạo ra thế trận dồn ép sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Ipswich tổ chức phòng ngự quyết liệt trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài.

02:00

Trận đấu bắt đầu!!! Liverpool giao bóng

01:06
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Đội hình xuất phát của Ipswich. (Ảnh: CLB)
isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 14
Đội hình xuất phát của Liverpool. (Ảnh: CLB)
isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 15
Các cầu thủ Ipswich khởi động. (Ảnh: Reuters)
isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 16
Các cầu thủ Liverpool khởi động. (Ảnh: Reuters)
isak lap cu dup, liverpool co chien thang dau tien o ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 17
CĐV đổ về sân Portman Road. (Ảnh: Reuters)
15:47
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15:28

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/2027, vòng 3 diễn ra trong hai ngày 5/9 và 6/9 với nhiều trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Chelsea, trong khi Liverpool, Manchester City và MU cũng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn.

Mở màn vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là trận đấu giữa Ipswich Town và Liverpool lúc 02h00 ngày 5/9. Sau đó, Newcastle United gặp Bournemouth lúc 18h30. Cùng ngày, Brentford đối đầu Sunderland và Brighton chạm trán Leeds United, đều diễn ra lúc 21h00.

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Cũng trong khung giờ 21h00, Fulham tiếp đón Crystal Palace, Manchester City đối đầu Coventry City và Nottingham Forest gặp Tottenham. Đến 23h30, Hull City sẽ so tài với Aston Villa.

Sang ngày 6/9, Everton chạm trán MU lúc 20h00. Đây là một trong những trận đấu được người hâm mộ quan tâm khi cả hai đội đều hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Đáng chú ý nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là màn đại chiến giữa Arsenal vs Chelsea trên sân Emirates lúc 22h30 ngày 6/9. Đây được xem là trận cầu tâm điểm của vòng đấu và thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bóng đá Anh.

Cuộc đọ sức giữa Ipswich và Liverpool là trận đấu sớm nhất tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Màn so tài trên sân vận động Portman Road diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 5/9 theo giờ Việt Nam.

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Liverpool vừa chiêu mộ thành công Bradley Barcola. (Ảnh: CLB)

Trước trận đấu này, Ipswich và Liverpool đều đã trải qua những diễn biến không như ý. Ipswich vừa thua ngược MU 2-5 trong chuyến làm khách tại Old Trafford ở vòng 2. Trong khi đó, Liverpool đang đi tìm chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này sau 2 trận hòa liên tiếp trước Newcastle và Nottingham Forest.

Đáng chú ý, Liverpool vừa chiêu mộ thành công "bom tấn" Bradley Barcola từ PSG với mức giá 123 triệu Bảng. Tiền đạo người Pháp được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt Liverpool trong chuyến làm khách của Ipswich.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

 

Hoàng Long/VOV.VN
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