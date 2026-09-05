Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool hâm nóng đường đua vô địch

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Sau khi khởi đầu mùa giải bằng 2 trận hòa liên tiếp, Liverpool đã có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027. Thầy trò HLV Andoni Iraola đánh bại Ipswich 2-0 trong trận đấu sớm nhất tại vòng 3.

Tiền đạo Alexander Isak là người hùng của Liverpool ở trận này khi lập cú đúp vào lưới Ipswich. Trong khi đó, Cody Gakpo ghi dấu ấn với cú đúp kiến tạo.

Chiến thắng trước Ipswich giúp Liverpool tạm thời vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027. Đội bóng vùng Merseyside hiện có 5 điểm sau 3 trận và kém 1 điểm so với nhóm 4 đội dẫn đầu là Man City, Arsenal, Hull, Chelsea.

Isak lập cú đúp giúp Liverpool giành trọn 3 điểm trước Ipswich. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau trận Liverpool thắng Ipswich 2-0. (Ảnh: EPL)

Quan trọng hơn, trận thắng Ipswich là lời nhắc nhở mạnh mẽ về vị thế ứng viên vô địch của Liverpool sau khởi đầu mùa giải không như ý.

Đồng thời, chiến thắng của Liverpool trước Ipswich sẽ hâm nóng đường đua vô địch Ngoại hạng Anh 2026/2027. Nhất là khi Arsenal sẽ có trận đại chiến với Chelsea ở vòng đấu này.

Trong khi đó, Ipswich tạm thời rơi xuống thứ 13 trên bảng xếp hạng với 3 điểm và bắt đầu cảm nhận nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng. Đây cũng là thất bại thứ 2 liên tiếp của tân binh Ngoại hạng Anh, sau khi thua MU 2-5 ở vòng đấu trước.