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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland

Chủ Nhật, 03:54, 13/09/2026
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VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland 2-0 trong trận đấu mà đội ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland 2-0 trong trận đấu mà đội ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà. 

Pháo thủ khởi đầu chủ động nhưng đã gặp bế tắc trước những gì các cầu thủ Sunderland thể hiện. Phút 54, Sunderland được hưởng tình huống cố định. Bóng được treo vào vòng cấm Arsenal. Konsa va chạm với Ballard và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Le Fee dứt điểm quá lộ và thủ môn Raya đã cản phá thành công

Vừa thoát thua, Arsenal đã có bàn mở tỷ số ít phút sau đó. Rice mới bóng để Bruno Guimaraes tung ra cú sút như búa bổ, tung lưới Sunderland ở phút 58. 

Về cuối trận, thầy trò HLV Arteta còn có thêm bàn thắng từ chấm phạt đền của Saka để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0. 

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15:37
15:38
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15:42

Arsenal đang có khởi đầu đúng kiểu của một nhà ĐKVĐ cần có. Pháo thủ thắng cả 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Coventry, Aston Villa rồi Chelsea lần lượt trở thành nạn nhân của thầy trò Mikel Arteta. Tính ra, The Gunners toàn thắng cả 5 trận kể từ đầu mùa, giữ sạch lưới 4 trận và chỉ để thủng lưới 1 lần.

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Điểm đáng nói là Pháo thủ hiện không chỉ thắng, mà còn biết thắng theo nhiều cách. Họ có thể áp đảo Coventry, đánh bại Aston Villa trong một trận đấu chặt chẽ và ngược dòng trước Chelsea sau khi thủng lưới ngay phút thứ 2. Điều đó cho thấy đội bóng của Mikel Arteta đang trưởng thành hơn về cách quản trị trận đấu. Arsenal không nhất thiết phải biến mọi trận đấu thành màn trình diễn áp đảo, họ đủ kiên nhẫn để chờ thời điểm tung đòn.

Nhưng Arsenal vừa phải làm khách trước Napoli giữa tuần, trong một trận đấu giàu tính chiến thuật và tiêu tốn thể lực. Lịch thi đấu buộc họ phải đá 3 trận trong 6 ngày, dù cuộc đối đầu Sunderland đã được chuyển sang khung giờ muộn hơn để giảm phần nào áp lực hồi phục. Đây chính là cơ hội để Mèo đên gây khó dễ, khiến Arsenal chưa chắc đã thể hiện được yếu tố “đẳng cấp sẽ tự giải quyết tất cả”.

Mùa trước, Arsenal khi đang có phong độ cao cũng "gãy" ở sân Ánh Sáng của Sunderland và phải rất vất vả mới có được trận hòa 2-2. Do đó, trận đấu đêm nay, rạng sáng mai sẽ rất khó để dự đoán.

 

01:10
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
01:14
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Ảnh: Reuters. 
02:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Arsenal giao bóng trước. 

02:06

5' Arsenal đang hoàn toàn làm chủ trận đấu. Sunderland cũng chủ trương ưu tiên tối đa cho khâu phòng ngự. 

02:12

12' Sunderland đã có một số tình huống dâng cao gây áp lực khiến các hậu vệ Arsenal có đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, chưa có sự đột biến nào được tạo ra. 

02:14
ket qua ngoai hang anh hom nay 13 9 arsenal thang nhoc sunderland hinh anh 16
Ảnh: Reuters. 
02:21

21' Trận đấu đang có tốc độ trung bình. Arsenal chưa đẩy tốc độ lên quá cao mà tìm kiếm cơ hội kéo giãn hàng thủ chủ nhà. 

02:29

29' Sunderland phòng ngự rất quyết tâm, gần như hoàn toàn vô hiệu hóa hai hành lang biên của Arsenal. Đội ĐKVĐ chưa có cơ hội nào rõ ràng. 

02:34

33' Odegaard có đường chuyền thông minh vào vòng cấm Sunderland. Havertz xoay người khống chế rồi dứt điểm vào góc rất khó nhưng thủ môn Roefs của Sunderland đã bay người cứu thua. 

02:34
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Ảnh: Reuters. 
02:43

42' Sunderland được hưởng quả đá phạt góc, Xhaka treo bóng vào vòng cấm nhưng Havertz của Arsenal đã bật cao để phá bóng thành công. 

02:45

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

02:47

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

02:48
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Ảnh: Reuters. 
03:01

Hiệp 2 bắt đầu !!!

03:06

49' Sunderland đang khởi đầu hiệp 2 tương đối hưng phấn với những tình huống dồn ép Arsenal. 

03:12

54' Sunderland được hưởng tình huống cố định. Bóng được treo vào vòng cấm Arsenal. Konsa va chạm với Ballard và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. 

03:14

56' KHÔNG VÀO OO !!! Trên chấm 11m, Le Fee dứt điểm quá lộ và thủ môn Raya đã cản phá thành công. Tỷ số vẫn là 0-0. 

03:15
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Ảnh: Reuters. 
03:16

58' VÀO OOO!!!! Ngay sau khi thoát thua, Arsenal đã có bàn mở tỷ số. Rice mới bóng để Bruno Guimaraes tung ra cú sút như búa bổ, tung lưới Sunderland. 

03:22

65' Sunderland đang nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ với sự quyết tâm cao. Arsenal cũng phải tập trung nhiều hơn cho khâu phòng ngự. 

03:24
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Raya cứu thua cho Arsenal với pha cản phá phạt đền. (Ảnh: Reuters). 
03:30

72' Arsenal đang là đội chủ động giảm nhịp, kéo thấp đội hình để buộc Sunderland phải dồn lên, từ đó để lộ những khoảng trống phía sau. 

03:33

76' Bruno Guimaraes khống chế bóng ở ngoài vòng cấm rồi tung ra cú cứa lòng, bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà. 

03:36

78' Odegaard thực hiện cú đá phạt, tạo cơ hội cho Timber thoát xuống đánh đầu tung lưới Sunderland nhưng bàn thắng không được công nhận do cầu thủ người Hà Lan đã việt vị. 

03:36
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Bruno Guimaraes ăn mừng bàn mở tỷ số. (Ảnh: Reuters). 
03:40

83' Sunderland được hưởng quả phạt góc, Mukiele bay người dứt điểm trong tư thế khó đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Arsenal. 

03:42

85' Sunderland dàn xếp tấn công rất hay với pha tạt bóng của Xhaka, Mukiele băng vào dứt điểm buộc thủ môn Raya của Arsenal phải vất vả cản phá. 

03:49

Trận đấu có 6 phút bù giờ !!!

03:49
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Ảnh: Reuters. 
03:54

90+6' PHẠT ĐỀN CHO ARSENAL VÀ THẺ ĐỎ CHO SUNDERLAND !!! Hậu vệ Reinildo phạm lỗi với Saka trong vòng cấm Sunderland. Trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền và rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ cho hậu vệ đội khách. 

03:55

90+8' VÀO OOO!!! Saka dứt điểm chính xác từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. 

03:56

Hết giờ !!! Arsenal thắng Sunderland 2-0. 

Trần Tiến/VOV.VN
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