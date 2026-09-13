Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland 2-0 trong trận đấu mà đội ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland 2-0 trong trận đấu mà đội ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà.
Pháo thủ khởi đầu chủ động nhưng đã gặp bế tắc trước những gì các cầu thủ Sunderland thể hiện. Phút 54, Sunderland được hưởng tình huống cố định. Bóng được treo vào vòng cấm Arsenal. Konsa va chạm với Ballard và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Le Fee dứt điểm quá lộ và thủ môn Raya đã cản phá thành công
Vừa thoát thua, Arsenal đã có bàn mở tỷ số ít phút sau đó. Rice mới bóng để Bruno Guimaraes tung ra cú sút như búa bổ, tung lưới Sunderland ở phút 58.
Về cuối trận, thầy trò HLV Arteta còn có thêm bàn thắng từ chấm phạt đền của Saka để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0.