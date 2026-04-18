Kết quả bóng đá hôm nay 18/4: Sôi động cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu

Trong trận đấu sớm nhất tại vòng 33 Serie A 2025/2026, Como có chuyến làm khách của Sassuolo. Thầy trò HLV Cesc Fabregas có cơ hội tạm chiếm vị trí top 4 từ tay Juventus nếu giành chiến thắng trên sân Mapei. Tuy nhiên, Como đã sảy chân trên đường đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới.

Sassuolo mở tỷ số sau đợt phản công sắc bén ở phút 42, Cristian Volpato có pha lốp bóng điệu nghệ khi nhận thấy thủ môn đối phương lên cao. Como còn chưa hết choáng váng thì tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 44. M'Bala Nzola thoát xuống sau lưng hàng thủ đối phương và ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Những nỗ lực của Como đẩy kịch tính lên cao khi Nico Paz có pha đánh đầu hiểm hóc để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 45+2. Tuy nhiên, Como không thể xuyên phá hàng phòng ngự Sassuolo để tìm bàn gỡ hòa trong hiệp 2 và đành chấp nhận thất bại khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trận thua 1-2 này khiến Como tiếp tục đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A với 58 điểm. Trong khi đó, Sassuolo đang đứng thứ 9 với 45 điểm.

Como không chỉ lỡ cơ hội tạm lọt vào top 4 mà còn có nguy cơ bị Juventus (60 điểm) nới rộng cách biệt với vị trí tham dự Cúp C1 châu Âu mùa tới. Tại vòng đấu này, Juventus sẽ tiếp đón Bologna vào lúc 01h45 ngày 20/4.

Inter Milan đang băng băng về đích trên đường đua vô địch Serie A và tiếp tục thể hiện sức mạnh ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón Cagliari tại vòng 33. Những người ghi bàn cho đội bóng áo sọc xanh đen ở trận này là Marcus Thuram (52’), Nicolo Barella (56’) và Piotr Zielinski (90’+2).

Chiến thắng 3-0 trước Cagliari giúp Inter Milan tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Serie 78 điểm và tạm thời nới rộng cách biệt với vị trí nhì bảng của Napoli lên thành 12 điểm. Ở vòng đấu này, Napoli sẽ tiếp đón Lazio lúc 23h00 ngày 18/4.

Đáng chú ý, với diễn biến 2 trận đấu sớm vòng 33 Serie A, khoảng cách giữa ngôi đầu của Inter Milan và Como trên bảng xếp hạng đã được nới rộng thành 20 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 trận nữa. Inter Milan đã chính thức đảm bảo tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới, do Como chỉ có thể giành thêm tối đa 15 điểm trong phần còn lại của mùa giải.

Bên cạnh Inter Milan, những đội bóng đã sớm đảm bảo tấm vé tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027 còn có Arsenal (Ngoại hạng Anh), Bayern Munich (Bundesliga), PSV Eindhoven (giải VĐQG Hà Lan), Barca và Real Madrid (La Liga).