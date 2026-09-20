Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam chờ HCV đầu tiên

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất sau ngày thi đấu đầu tiên, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 HCĐ và đang tạm thời xếp thứ 18.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, cập nhật đến 20h ngày 20/9.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (Teqball đôi nam nữ) và Bùi Ngọc Nhi (Karate Kata nữ) là những VĐV đã mang về thành tích trong ngày cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Các VĐV Việt Nam cũng đã ở rất gần tấm HCĐ ở một số nội dung khác của Teqball, Karate hay MMA nhưng cuối cùng đã không thành công.

Dẫn đầu toàn đoàn đang là Trung Quốc khi các VĐV nước này giành được đến 11 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên, bỏ xa chủ nhà Nhật Bản ở vị trí thứ hai (6 HCV) và Hàn Quốc vị trí thứ ba (4 HCV).

Ở khu vực Đông Nam Á, hầu hết các đoàn đều đã có huy chương, trong đó Thái Lan đang có 3 HCV còn Myanmar có 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.