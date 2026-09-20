Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 20/9: Hà Nội FC bị Đà Nẵng loại khỏi Cúp Quốc gia
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 20/9: Hà Nội FC bị Đà Nẵng loại khỏi Cúp Quốc gia sau trận đấu kéo dài đến loạt đá luân lưu.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 20/9: Hà Nội FC bị Đà Nẵng loại khỏi Cúp Quốc gia sau trận đấu kéo dài đến loạt đá luân lưu.
Đây là trận đấu mà Hà Nội FC tiếp tục bộc lộ nhiều điểm yếu và để Đà Nẵng vươn lên dẫn trước. Phút 19, Cầu thủ Đà Nẵng chuyền bóng từ cánh phải, Kalvin Lương có pha khống chế rồi dứt điểm trong vòng cấm, đánh bại hoàn toàn hàng thủ Hà Nội FC.
Đến phút 28, Văn Quyết có pha xử lý đẳng cấp, làm trôi hậu vệ Đà Nẵng trước khi căng ngang vào trong để Jung băng vào dứt điểm cận thành, gỡ hòa cho Hà Nội FC.
Trong khoảng thời gian còn lại, không bên nào ghi được thêm bàn thắng và trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. Ở loạt đá này, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã cản phá thành công 2 cú đá của Hà Nội FC, giúp Đà Nẵng thắng 4-3.