English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả Cúp Quốc gia 2026/2027 hôm nay 20/9: HAGL bị Hưng Yên FC loại ngay vòng 1

Chủ Nhật, 20:10, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả Cúp Quốc gia 2026/2027 hôm nay 20/9: HAGL bị loại ngay vòng 1 sau trận thua 2-3 trước Hưng Yên FC.

Ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027, HAGL tiếp đón Hưng Yên trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi không được thi đấu trên sân nhà đúng nghĩa ở Pleiku do sân đấu này đang ở trạng thái không đảm bảo. Thay vào đó, thầy trò HLV Lê Quang Trãi phải thi đấu tại sân Quy Nhơn. 

Xem Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Việc thi đấu trên sân không đúng là địa điểm quen thuộc khiến HAGL gặp những khó khăn và để Hưng Yên lấn lướt trong hiệp 1. Nếu đại diện hạng Nhất sắc sảo hơn, họ đã sớm có bàn thắng. 

Dù vậy, Hưng Yên cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 55 sau tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Đăng Dương. Không muốn nhận thất bại, HAGL dâng cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 62 sau pha sút bóng tốt của Lucas. 

Có được bàn gỡ, HAGL là đội chủ động hơn, dồn ép đội khách với những tình huống tấn công liên tiếp. Dù vậy, đây cũng là lúc hàng thủ HAGL để lộ quá nhiều khoảng trống. 

ket qua cup quoc gia 2026 2027 hom nay 20 9 hagl bi hung yen fc loai ngay vong 1 hinh anh 1
Ảnh: HAGL FC. 

Phút 75, Mạnh Hưng băng lên tốc độ rồi chuyền cho Khalio. Hậu vệ của HAGL khống chế bóng hụt, tạo cơ hội cho tiền đạo người Trinidad băng xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Trung Kiên. Chỉ ít phút sau, lại là Khalio tận dụng sai lầm của hàng thủ HAGL để kết thúc nhẹ nhàng, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. 

Khoảng thời gian còn lại, HAGL rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng của Lucas từ chấm phạt đền ở những phút bù giờ. Chung cuộc, HAGL thua Hưng Yên 2-3 và bị loại ngay vòng 1 của Cúp Quốc gia 2026/2027. 

Ở các trận đấu khác, Hải Phòng FC thua Cần Thơ 0-1 trên sân nhà trong khi Phú Thọ giành chiến thắng 4-2 trước Hà Tĩnh trên chấm luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau 0-0 trong 90 phút. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027: HAGL và Hà Nội FC dễ thở
Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027: HAGL và Hà Nội FC dễ thở

VOV.VN - Theo lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027, HAGL và Hà Nội FC gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027: HAGL và Hà Nội FC dễ thở

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027: HAGL và Hà Nội FC dễ thở

VOV.VN - Theo lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027, HAGL và Hà Nội FC gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Tin bóng đá 16-9: HAGL nhận phán quyết trước trận gặp Hưng Yên FC ở Cúp Quốc gia
Tin bóng đá 16-9: HAGL nhận phán quyết trước trận gặp Hưng Yên FC ở Cúp Quốc gia

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HAGL nhận phán quyết trước trận gặp Hưng Yên FC ở Cúp Quốc gia; FIFA bất ngờ công bố án phạt với CLB CAHN; MU đối mặt thử thách ở Cúp Liên đoàn Anh…

Tin bóng đá 16-9: HAGL nhận phán quyết trước trận gặp Hưng Yên FC ở Cúp Quốc gia

Tin bóng đá 16-9: HAGL nhận phán quyết trước trận gặp Hưng Yên FC ở Cúp Quốc gia

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HAGL nhận phán quyết trước trận gặp Hưng Yên FC ở Cúp Quốc gia; FIFA bất ngờ công bố án phạt với CLB CAHN; MU đối mặt thử thách ở Cúp Liên đoàn Anh…

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC
Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027, HAGL và Hà Nội FC có cơ hội giành điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay khi gặp Đà Nẵng và Bắc Ninh.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027, HAGL và Hà Nội FC có cơ hội giành điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay khi gặp Đà Nẵng và Bắc Ninh.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL tiếp tục gây thất vọng
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL tiếp tục gây thất vọng

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất được người hâm mộ quan tâm với trận đấu muộn nhất vòng 2 V-League 2026/27.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL tiếp tục gây thất vọng

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL tiếp tục gây thất vọng

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất được người hâm mộ quan tâm với trận đấu muộn nhất vòng 2 V-League 2026/27.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9: Hải Phòng vượt qua HAGL đầy kịch tính
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9: Hải Phòng vượt qua HAGL đầy kịch tính

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9 nhận được sự chú ý khi Hải Phòng có màn lội ngược dòng đầy kịch tính ngay trên sân của HAGL.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9: Hải Phòng vượt qua HAGL đầy kịch tính

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9: Hải Phòng vượt qua HAGL đầy kịch tính

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9 nhận được sự chú ý khi Hải Phòng có màn lội ngược dòng đầy kịch tính ngay trên sân của HAGL.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế