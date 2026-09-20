Kết quả Cúp Quốc gia 2026/2027 hôm nay 20/9: HAGL bị Hưng Yên FC loại ngay vòng 1

Ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027, HAGL tiếp đón Hưng Yên trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi không được thi đấu trên sân nhà đúng nghĩa ở Pleiku do sân đấu này đang ở trạng thái không đảm bảo. Thay vào đó, thầy trò HLV Lê Quang Trãi phải thi đấu tại sân Quy Nhơn.

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Việc thi đấu trên sân không đúng là địa điểm quen thuộc khiến HAGL gặp những khó khăn và để Hưng Yên lấn lướt trong hiệp 1. Nếu đại diện hạng Nhất sắc sảo hơn, họ đã sớm có bàn thắng.

Dù vậy, Hưng Yên cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 55 sau tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Đăng Dương. Không muốn nhận thất bại, HAGL dâng cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 62 sau pha sút bóng tốt của Lucas.

Có được bàn gỡ, HAGL là đội chủ động hơn, dồn ép đội khách với những tình huống tấn công liên tiếp. Dù vậy, đây cũng là lúc hàng thủ HAGL để lộ quá nhiều khoảng trống.

Ảnh: HAGL FC.

Phút 75, Mạnh Hưng băng lên tốc độ rồi chuyền cho Khalio. Hậu vệ của HAGL khống chế bóng hụt, tạo cơ hội cho tiền đạo người Trinidad băng xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Trung Kiên. Chỉ ít phút sau, lại là Khalio tận dụng sai lầm của hàng thủ HAGL để kết thúc nhẹ nhàng, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Khoảng thời gian còn lại, HAGL rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng của Lucas từ chấm phạt đền ở những phút bù giờ. Chung cuộc, HAGL thua Hưng Yên 2-3 và bị loại ngay vòng 1 của Cúp Quốc gia 2026/2027.

Ở các trận đấu khác, Hải Phòng FC thua Cần Thơ 0-1 trên sân nhà trong khi Phú Thọ giành chiến thắng 4-2 trước Hà Tĩnh trên chấm luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau 0-0 trong 90 phút.