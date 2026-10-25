English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 25/10: Tottenham thắng Chelsea ngay trên sân khách

Chủ Nhật, 01:28, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 25/10: Tottenham thắng Chelsea ngay trên sân khách với tỷ số 2-0.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 25/10: Tottenham thắng Chelsea ngay trên sân khách với tỷ số 2-0. Trước một Chelsea thiếu vắng một số trụ cột, Tottenham có trận đấu tốt và chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. 

Sau nhiều nỗ lực, Tottenham cũng có bàn mở tỷ số ở phút 77. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Tottenham, thủ môn Penders bên phía Chelsea đấm bóng không tốt, trái bóng bay qua vạch vôi trước khi Lacroix có thể phá bóng. 1-0 cho đội khách. 

3 phút sau, Palmer có tình huống dẫm lên chân của cầu thủ Tottenham. Trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho số 10 của The Blues. Thầy trò HLV Alonso chỉ còn 10 người trên sân ở những phút cuối. 

Về cuối trận, Tottenham chớp thời cơ từ tình huống mất bóng của cầu thủ Chelsea. Tel đi bóng từ sân nhà, vượt qua hai, ba cầu thủ chủ nhà trước khi sút chìm tung lưới thủ môn Penders, ấn định tỷ số 2-0 cho Tottenham. 

14:09
14:09
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 2
14:11
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

14:12

Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Chelsea thi đấu không hề tệ. Thống kê cho thấy, kể từ khi mùa giải 2026/27 khởi tranh, họ đã thi đấu tổng cộng 9 trận. Thành tích của đội chủ sân Stamford Bridge là thắng 6, hòa 1 và thua 2. Tại Ngoại hạng Anh, Chelsea hiện đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, sau khi thắng liên tiếp ở 2 vòng đấu gần đây trước Bournemouth và Everton.

ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 4

Đang hừng hực khí thế, các cầu thủ Chelsea chắc chắn bước vào trận đấu cuối tuần này gặp Tottenham với sự tự tin rất lớn. Phải nhấn mạnh rằng, đây là trận đấu mà các học trò của ông Xabi Alonso được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. 

Cũng trên sân nhà, Chelsea thường xuyên át vía Tottenham ở các trận Derby London gần đây. Những con số thống kê không hề biết nói dối, đội chủ sân Stamford Bridge đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại khi nghênh đón “Gà trống” tại sào huyệt của mình. Trong đó, họ chỉ 2 lần để Tottenham cầm hòa, còn lại giành đến 8 chiến thắng.

Điều đáng nói là phong độ gần đây của Tottenham. Đối thủ của Chelsea đang vô cùng bết bát. Sau 7 vòng đấu, đội bóng của ông Roberto De Zerbi hiện xếp ở vị trí thứ 16. Họ mới giành được duy nhất 1 chiến thắng (thắng Coventry 3-1), còn lại hòa 3 và thua 3 trận. Những kết quả không như mong muốn khiến toàn đội phải chịu áp lực vô cùng lớn.

22:50
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 5
Đội hình xuất phát. 
23:07
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 7
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 9
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 11
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 13
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 14
Những hình ảnh trước trận đấu. (Nguồn: Reuters). 
23:15
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 16
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 17
Ảnh: Reuters. 
23:31

1' Trận đấu bắt đầu !!! Chelsea giao bóng trước.

23:35

4' Những phút đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng. Tốc độ chưa được đôi bên đẩy cao. 

23:40

9' Trời đang mưa rất to tại sân Stamford Bridge. Tottenham đang là đội cầm bóng nhiều hơn. 

23:42
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 18
Ảnh: Reuters. 
23:46

14' Palmer phối hợp với Rogers rồi tung ra cú đá kỹ thuật, hướng trái bóng về góc xa khung thành Tottenham nhưng thủ môn Kinsky của đội khách đã cản phá chính xác. 

23:52

20' Tel nỗ lực bên cánh trái rồi tạt bóng cho Kudus dứt điểm trong vòng cấm Chelsea nhưng bóng đã đi chệch khung thành đội chủ nhà. 

23:59

28' Tottenham luân chuyển bóng khá tốt nhưng đội chủ nhà Chelsea cũng sẵn sàng áp sát liên tục để gây khó cho Spurs. 

00:01

30' Robertson căng ngang từ cánh trái, Marmoush dứt điểm ngay khiến thủ môn Penders của Chelsea phải vất vả cứu thua. 

00:01
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 19
Ảnh: Reuters. 
00:07

36' Chelsea có pha áp sát giành bóng của Tottenham tạo nên cơ hội để Henderson tung ra cú sút căng nhưng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ môn Kinsky. 

00:15

43' Chelsea phối hợp đá phạt ấn tượng, tạo bất ngờ cho hàng thủ Tottenham. Neto tung ra cú đá góc hẹp khiến thủ môn của Tottenham phải khá vất vả mới kiểm soát được tình hình. 

00:17

Hiệp 1 kết thúc mà không có phút bù giờ nào. 

00:17
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 20
Ảnh: Reuters. 
00:33

Hiệp 2 bắt đầu !!!

00:38

50' Tottenham phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Maddison chấn thương rời sân, nhường chỗ cho Gallagher. 

00:45

57' Trong những phút đầu hiệp 2, Tottenham đang là đội chủ động hơn. Chelsea không kiểm soát tốt được tuyến giữa nên thường xuyên bị lấn lướt. 

00:46
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 21
Ảnh: Reuters. 
00:50

62' Chelsea tận dụng sai lầm của hàng thủ Tottenham và có cơ hội uy hiếp khung thành đội khách. Dù vậy cú đá của Neto vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ môn Kinsky. 

01:00

73' Trận đấu nóng dần lên với những pha tranh chấp quyết liệt của đôi bên. Liên tiếp những thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. 

01:06

77' VÀO OOOO!!!! Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Tottenham, thủ môn Penders bên phía Chelsea đấm bóng không tốt, trái bóng bay qua vạch vôi trước khi Lacroix có thể phá bóng. 1-0 cho đội khách. 

01:09

80' THẺ ĐỎ CHO CHELSEA !!! Palmer có tình huống dẫm lên chân của cầu thủ Tottenham. Trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho số 10 của The Blues. Thầy trò HLV Alonso chỉ còn 10 người trên sân. 

01:10
ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 22
Khoảnh khắc thủ môn Penders đưa bóng về lưới nhà Chelsea. (Ảnh: Reuters). 
01:16

87' VÀO OOO!!! Tottenham chớp thời cơ từ tình huống mất bóng của cầu thủ Chelsea. Tel đi bóng từ sân nhà, vượt qua hai, ba cầu thủ chủ nhà trước khi sút chìm tung lưới thủ môn Penders. 

01:19

Trận đấu có 7 phút bù giờ !!!

01:25

Hết giờ !! Tottenham thắng Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 25 10 tottenham thang chelsea ngay tren san khach hinh anh 23

 

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Tottenham
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Tottenham

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Tottenham, vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 trên sân Stamford Bridge.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Tottenham

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Tottenham

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Tottenham, vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 trên sân Stamford Bridge.

Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton
Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton

VOV.VN - Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton trên sân vận động Hill Dickinson.

Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton

Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton

VOV.VN - Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton trên sân vận động Hill Dickinson.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Everton vs Chelsea Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Everton vs Chelsea Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Everton vs Chelsea thuộc khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/10 trên sân vận động Hill Dickinson.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Everton vs Chelsea Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Everton vs Chelsea Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Everton vs Chelsea thuộc khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/10 trên sân vận động Hill Dickinson.

Henderson tỏa sáng rực rỡ, Chelsea thắng đậm Bournemouth
Henderson tỏa sáng rực rỡ, Chelsea thắng đậm Bournemouth

VOV.VN - Chelsea giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trong cuộc tiếp đón Bournemouth tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Henderson tỏa sáng rực rỡ, Chelsea thắng đậm Bournemouth

Henderson tỏa sáng rực rỡ, Chelsea thắng đậm Bournemouth

VOV.VN - Chelsea giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trong cuộc tiếp đón Bournemouth tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế