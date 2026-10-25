Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 25/10: Tottenham thắng Chelsea ngay trên sân khách với tỷ số 2-0. Trước một Chelsea thiếu vắng một số trụ cột, Tottenham có trận đấu tốt và chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian.

Sau nhiều nỗ lực, Tottenham cũng có bàn mở tỷ số ở phút 77. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Tottenham, thủ môn Penders bên phía Chelsea đấm bóng không tốt, trái bóng bay qua vạch vôi trước khi Lacroix có thể phá bóng. 1-0 cho đội khách.

3 phút sau, Palmer có tình huống dẫm lên chân của cầu thủ Tottenham. Trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho số 10 của The Blues. Thầy trò HLV Alonso chỉ còn 10 người trên sân ở những phút cuối.

Về cuối trận, Tottenham chớp thời cơ từ tình huống mất bóng của cầu thủ Chelsea. Tel đi bóng từ sân nhà, vượt qua hai, ba cầu thủ chủ nhà trước khi sút chìm tung lưới thủ môn Penders, ấn định tỷ số 2-0 cho Tottenham.

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14:09 14:11 FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB 14:12 Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Chelsea thi đấu không hề tệ. Thống kê cho thấy, kể từ khi mùa giải 2026/27 khởi tranh, họ đã thi đấu tổng cộng 9 trận. Thành tích của đội chủ sân Stamford Bridge là thắng 6, hòa 1 và thua 2. Tại Ngoại hạng Anh, Chelsea hiện đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, sau khi thắng liên tiếp ở 2 vòng đấu gần đây trước Bournemouth và Everton. Đang hừng hực khí thế, các cầu thủ Chelsea chắc chắn bước vào trận đấu cuối tuần này gặp Tottenham với sự tự tin rất lớn. Phải nhấn mạnh rằng, đây là trận đấu mà các học trò của ông Xabi Alonso được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. Cũng trên sân nhà, Chelsea thường xuyên át vía Tottenham ở các trận Derby London gần đây. Những con số thống kê không hề biết nói dối, đội chủ sân Stamford Bridge đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại khi nghênh đón “Gà trống” tại sào huyệt của mình. Trong đó, họ chỉ 2 lần để Tottenham cầm hòa, còn lại giành đến 8 chiến thắng. Điều đáng nói là phong độ gần đây của Tottenham. Đối thủ của Chelsea đang vô cùng bết bát. Sau 7 vòng đấu, đội bóng của ông Roberto De Zerbi hiện xếp ở vị trí thứ 16. Họ mới giành được duy nhất 1 chiến thắng (thắng Coventry 3-1), còn lại hòa 3 và thua 3 trận. Những kết quả không như mong muốn khiến toàn đội phải chịu áp lực vô cùng lớn. 22:50 Đội hình xuất phát. 23:07 Những hình ảnh trước trận đấu. (Nguồn: Reuters). 23:15 Ảnh: Reuters. 23:31 1' Trận đấu bắt đầu !!! Chelsea giao bóng trước. 23:35 4' Những phút đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng. Tốc độ chưa được đôi bên đẩy cao. 23:40 9' Trời đang mưa rất to tại sân Stamford Bridge. Tottenham đang là đội cầm bóng nhiều hơn. 23:42 Ảnh: Reuters. 23:46 14' Palmer phối hợp với Rogers rồi tung ra cú đá kỹ thuật, hướng trái bóng về góc xa khung thành Tottenham nhưng thủ môn Kinsky của đội khách đã cản phá chính xác. 23:52 20' Tel nỗ lực bên cánh trái rồi tạt bóng cho Kudus dứt điểm trong vòng cấm Chelsea nhưng bóng đã đi chệch khung thành đội chủ nhà. 23:59 28' Tottenham luân chuyển bóng khá tốt nhưng đội chủ nhà Chelsea cũng sẵn sàng áp sát liên tục để gây khó cho Spurs. 00:01 30' Robertson căng ngang từ cánh trái, Marmoush dứt điểm ngay khiến thủ môn Penders của Chelsea phải vất vả cứu thua. 00:01 Ảnh: Reuters. 00:07 36' Chelsea có pha áp sát giành bóng của Tottenham tạo nên cơ hội để Henderson tung ra cú sút căng nhưng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ môn Kinsky. 00:15 43' Chelsea phối hợp đá phạt ấn tượng, tạo bất ngờ cho hàng thủ Tottenham. Neto tung ra cú đá góc hẹp khiến thủ môn của Tottenham phải khá vất vả mới kiểm soát được tình hình. 00:17 Hiệp 1 kết thúc mà không có phút bù giờ nào. 00:17 Ảnh: Reuters. 00:33 Hiệp 2 bắt đầu !!! 00:38 50' Tottenham phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Maddison chấn thương rời sân, nhường chỗ cho Gallagher. 00:45 57' Trong những phút đầu hiệp 2, Tottenham đang là đội chủ động hơn. Chelsea không kiểm soát tốt được tuyến giữa nên thường xuyên bị lấn lướt. 00:46 Ảnh: Reuters. 00:50 62' Chelsea tận dụng sai lầm của hàng thủ Tottenham và có cơ hội uy hiếp khung thành đội khách. Dù vậy cú đá của Neto vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ môn Kinsky. 01:00 73' Trận đấu nóng dần lên với những pha tranh chấp quyết liệt của đôi bên. Liên tiếp những thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. 01:06 77' VÀO OOOO!!!! Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Tottenham, thủ môn Penders bên phía Chelsea đấm bóng không tốt, trái bóng bay qua vạch vôi trước khi Lacroix có thể phá bóng. 1-0 cho đội khách. 01:09 80' THẺ ĐỎ CHO CHELSEA !!! Palmer có tình huống dẫm lên chân của cầu thủ Tottenham. Trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho số 10 của The Blues. Thầy trò HLV Alonso chỉ còn 10 người trên sân. 01:10 Khoảnh khắc thủ môn Penders đưa bóng về lưới nhà Chelsea. (Ảnh: Reuters). 01:16 87' VÀO OOO!!! Tottenham chớp thời cơ từ tình huống mất bóng của cầu thủ Chelsea. Tel đi bóng từ sân nhà, vượt qua hai, ba cầu thủ chủ nhà trước khi sút chìm tung lưới thủ môn Penders. 01:19 Trận đấu có 7 phút bù giờ !!! 01:25 Hết giờ !! Tottenham thắng Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge.