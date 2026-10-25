Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 25/10: Tottenham thắng Chelsea ngay trên sân khách
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 25/10: Tottenham thắng Chelsea ngay trên sân khách với tỷ số 2-0.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 25/10: Tottenham thắng Chelsea ngay trên sân khách với tỷ số 2-0. Trước một Chelsea thiếu vắng một số trụ cột, Tottenham có trận đấu tốt và chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian.
Sau nhiều nỗ lực, Tottenham cũng có bàn mở tỷ số ở phút 77. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Tottenham, thủ môn Penders bên phía Chelsea đấm bóng không tốt, trái bóng bay qua vạch vôi trước khi Lacroix có thể phá bóng. 1-0 cho đội khách.
3 phút sau, Palmer có tình huống dẫm lên chân của cầu thủ Tottenham. Trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho số 10 của The Blues. Thầy trò HLV Alonso chỉ còn 10 người trên sân ở những phút cuối.
Về cuối trận, Tottenham chớp thời cơ từ tình huống mất bóng của cầu thủ Chelsea. Tel đi bóng từ sân nhà, vượt qua hai, ba cầu thủ chủ nhà trước khi sút chìm tung lưới thủ môn Penders, ấn định tỷ số 2-0 cho Tottenham.