Kết quả bóng đá hôm nay 19/9: Chelsea thua đậm Brentford, Bayern thắng 7-0

Chelsea thua đậm Brentford ở vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Sáng nay (19/9), Brentford đánh bại Chelsea 3-0 trên sân nhà ở vòng đấu thứ 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Đây cũng là trận đầu tiên Chelsea không thể ghi bàn dưới thời HLV Xabi Alonso.

Ở trận đấu này, Chelsea nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút thứ 9, đội khách phối hợp đẹp mắt để đưa bóng vào vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của Neto bị hàng thủ Brentford cản phá. Rogers sau đó cũng không thể tận dụng cơ hội.

Brentford dần lấy lại thế trận và liên tục gây sức ép. Phút 36, Thiago xử lý khéo léo rồi chuyền cho Yarmoliuk dứt điểm, nhưng thủ môn Martinez kịp thời cứu thua. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Brentford đánh bại Chelsea 3-0 trên sân nhà ở vòng đấu thứ 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp hai, Brentford tiếp tục đẩy cao đội hình trong khi Chelsea có một số tình huống chuyển trạng thái nhanh, nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. Phút 61, Brentford phá vỡ thế bế tắc. Từ quả phạt góc của Damsgaard, Yarmoliuk đánh đầu chuyền bóng tốt, tạo điều kiện để Anthony nhanh chóng dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, Chelsea gia tăng sức ép. Palmer và Neto liên tục tìm cách tiếp cận khung thành Brentford nhưng hàng thủ đội chủ nhà chơi tập trung. Khi Chelsea chưa tìm được bàn gỡ, Brentford tung đòn quyết định.

Phút 83, Schade thoát xuống nhưng không thắng được Martinez, nhưng Thiago nhanh chóng có mặt để đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 90+4, Fábio Carvalho đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

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Thắng đậm Chelsea, Brentford có được 9 điểm và leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027. Trong khi đó, Chelsea có 7 điểm, tạm thời đứng hạng 7.

Bayern thắng đậm 7-0 Union Berlin

Chuyển sang những diễn biến của giải vô địch quốc gia Đức. Trong trận đấu sớm vòng 4 Bundesliga 2026/20027, Bayern Munich có màn trình diễn áp đảo khi vùi dập Union Berlin 7-0 trên sân Allianz Arena.

Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm tạo ra sự khác biệt. Jamal Musiala mở tỷ số ở phút 18, trước khi Harry Kane nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút 39. Michael Olise tiếp tục lập công ở phút 43, giúp Bayern Munich dẫn 3-0 sau hiệp một.

Bayern thắng đậm 7-0 Union Berlin (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp hai, Bayern Munich tiếp tục duy trì sức ép. Harry Kane hoàn tất cú đúp ở phút 54, Ismael Saibari ghi bàn ở phút 70, trước khi Michael Olise lập thêm hai bàn ở các phút 73 và 76 để hoàn tất hat-trick.

Chung cuộc, Bayern Munich thắng 7-0, qua đó giành 3 điểm thuyết phục để tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Union Berlin đứng hạng 16 với vỏn vẹn 1 điểm.