Kết quả Ngoại hạng Anh: MU rơi điểm trước 10 người của Tottenham ở phút bù giờ

Tottenham đã tạo ra thế trận lấn lướt trong chuyến làm khách trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, các học trò của HLV De Zerbi lại liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội trước khung thành MU.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Tottenham nhận bàn thua ở phút 73. Mbeumo đón đường chuyền của Cunha rồi tung cú dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho MU.

Chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số, MU được hưởng lợi thế chơi hơn người. Tiền vệ Bentancur lĩnh thẻ đỏ sau hành động phi thể thao với Shaw.

Trong hoàn cảnh chỉ còn 10 người trên sân, Tottenham bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2. Solanke có pha đánh đầu thành bàn trong tư thế rất khó, khiến thủ môn Lammens chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Với trận hòa này, Tottenham tạm thời thoát khỏi vị trí đáy bảng và vươn lên đứng thứ 18 tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, MU đang đứng thứ 12 với 6 điểm.

Mbeumo mở tỷ số cho MU. (Ảnh: Reuters)

Bentancur lĩnh thẻ đỏ sau hành động phi thể thao với Shaw. (Ảnh: AP)

Solanke giúp Tottenham có trận hòa 1-1 ở phút bù giờ. (Ảnh: AP)

11:54 22:44 Đội hình xuất phát của MU. (Ảnh: CLB) Đội hình xuất phát của Tottenham. (Ảnh: CLB) 23:30 Trận đấu bắt đầu!!! Tottenham giao bóng 23:33 3': TOTTENHAM SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Lammens mắc sai lầm với đường chuyền hỏng tai hại, nhưng thủ MU đã sửa sai khi cản phá cú sút của Solanke trong pha đối mặt. Solanke bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước khung thành MU. (Ảnh: Reuters) 23:38 7': Tottenham ép sân dữ dội!!! Đội khách liên tục tạo ra những pha phối hợp ở tốc độ cao cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 62% và khiến hàng phòng ngự MU lúng túng chống đỡ. 23:43 12': Xử lý ấn tượng!!! Kudus vượt qua 2 cầu thủ MU bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Tiếc rằng không cầu thủ Tottenham nào kịp dứt điểm trong tình huống lộn xộn. 23:48 17': Đáng tiếc!!! Trái bóng gần như chỉ lăn bên phần sân MU khi Tottenham tạo ra thế trận áp đảo. Tuy nhiên, khoảng thời gian ép sân của đội khách lại kết thúc với cú sút rất thiếu chính xác của Bergvall. 23:51 21': KHÔNG VÀO!!! Tottenham phối hợp như đá tập để xé toang hàng thủ MU nhưng cú sút của Kudus đưa bóng đi chệch cột dọc dù thủ môn Lammens đã chôn chân đứng nhìn. 23:57 26': Thống kê!!! Tottenham tạo ra tỷ lệ cầm bóng 69% và có 3 pha dứt điểm ở nửa đầu hiệp 1, trong khi MU vẫn chưa tạo ra cú sút nào. MU mất kiểm soát tuyến giữa trước khả năng pressing của Tottenham. (Ảnh: Reuters) Tottenham liên tục khoan phá 2 cánh của MU để tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm. (Ảnh: Reuters) 23:59 30': Nỗ lực bất thành!!! Các CĐV trên sân Old Trafford ồ lên tiếc nuối khi đợt lên bóng hiếm hoi của MU kết thúc với lỗi việt vị của Amad Diallo. 00:05 34': Cơ hội bất ngờ!!! Cú sút xa của cầu thủ Tottenham đưa bóng đập chân hậu vệ MU nảy ra và dẫn tới cơ hội phản công. Mbeumo bứt tốc rồi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm, Diallo tung cú dứt điểm chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Kinsky. 00:10 39': Phối hợp thiếu ăn ý!!! MU đoạt bóng và có thời cơ phản công nhưng đường chuyền của Bruno Fernandes lại chệch nhịp với pha di chuyển của Amad Diallo. 00:13 42': Tottenham bỏ lỡ thời cơ!!! Gallagher càn lướt dũng mãnh trong vòng cấm và vượt qua 2 cầu thủ MU nhưng thủ môn kịp lao ra ôm gọn trái bóng. 00:16 45'+1: Không được!!! Tielemans tung đường chuyền vượt tuyến nhưng Mbeumo không thể đón bóng trước sự truy cản của hậu vệ Tottenham. 00:18 Hiệp 1 kết thúc!!! MU và Tottenham bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Tottenham thi đấu lấn lướt MU trong hiệp 1 nhưng chưa thể ghi bàn. (Ảnh: Reuters) 00:32 Hiệp 2 bắt đầu!!! MU giao bóng 00:36 48': Dứt điểm!!! Diallo bắt volley vọt xà ngang khi bóng nảy ra sau pha phối hợp đá phạt góc của MU. 00:38 49': Cứu thua trên vạch vôi!!! Savinho xâm nhập vòng cấm rồi tung đường căng ngang loại bỏ thủ môn Lammens nhưng Shaw kịp phá bóng cứu nguy cho MU trước khi các cầu thủ Tottenham kịp dứt điểm. 00:39 51': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Lammens lỡ trớn trước pha căng ngang còn trung vệ Lisandro Martinez bị qua mặt, nhưng Solanke dứt điểm vọt xà ngang trước khung thành rộng mở 00:43 56': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Tielemans sút tung lưới Tottenham nhưng trọng tài xác định trước đó bóng đã đi hết đường biên ngang. 00:47 59': "Bom tấn" Baleba ra mắt MU!!! Tiền vệ trị giá 700 triệu Bảng vào thế chỗ Tielemans. Ngoài ra, HLV Carrick cũng đưa Dalot và Zirkzee vào thay Yoro và Diallo. Baleba có trận đấu chính thức đầu tiên cho MU. (Ảnh: AP) 00:51 63': Xử lý quyết đoán!!! Bruno Fernandes chạy chỗ đón đường chọc khe của Zirkzee rồi tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. 00:53 66': Tottenham điều chỉnh hàng tiền vệ!!! Kudus, Bergvall rời sân nhường chỗ cho Marmoush, Bentancur. 00:58 70': Đáng tiếc!!! Zirkzee đi bóng ngẫu hứng vượt qua 3 cầu thủ Tottenham khiến các khán giả phấn khích. Tuy nhiên, tiền đạo MU đã bị chặn lại khi tiến sát vòng cấm. Zirkzee mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công MU sau khi vào sân. (Ảnh: Reuters) 01:00 73': VÀO!!! MU 1-0 Tottenham Mbeumo đón đường chuyền của Cunha rồi bất ngờ tung cú sút chéo góc, mở tỷ số cho MU. Pha dứt điểm thành bàn của Mbeumo. (Ảnh: Reuters) Mbeumo đưa MU vượt lên dẫn trước Tottenham. (Ảnh: Reuters) 01:04 78': THẺ ĐỎ!!! Bentacur bị truất quyền thi đấu sau tình huống húc đầu vào mặt Shaw. Trước đó, tiền vệ Tottenham đã có pha xoạc bóng thô bạo và khiến hậu vệ MU nổi nóng. Trọng tài cũng rút thẻ vàng với Shaw sau tình huống này. Hành động phi thể thao của Bentancur với Shaw. (Ảnh: Reuters) Bentancur lĩnh thẻ đỏ. (Ảnh: Reuters) 01:12 83': Thẻ vàng!!! Bruno Fernandes lĩnh án phạt vì giẫm lên chân Van Hecke. Đây dường như là tình huống trả đũa của tiền vệ MU khi trước đó Van Hecke đã lĩnh thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Bruno Fernandes. 01:13 85': MU SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Mbeumo đón đường chuyền dài vượt tuyến của Baleba rồi tung cú sút chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Kinsky. 01:15 87': MU cố bảo vệ thành quả!!! Lisandro Martinez đốn ngã Maddison để ngăn đợt tấn công của Tottenham và phải lĩnh thẻ vàng. 01:18 90': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO MU!!! Bóng đập chân Van Hecke rồi nảy trúng tay hậu vệ này khi ngăn chặn cú sút của Bruno Fernandes và trọng tài quyết định không thổi phạt. 01:20 90'+2: VÀO!!! MU 1-1 Tottenham Solanke bất ngờ đánh đầu trong tư thế rất khó sau quả tạt của Tonali và khiến thủ môn Lammens chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Hàng thủ MU ngỡ ngàng trước pha ghi bàn của Solanke. (Ảnh: Reuters) Tottenham gỡ hòa trước MU dù phải chơi thiếu người. (Ảnh: Reuters) 01:23 90'+5: MU thay người!!! Rashford, Heaven vào thế chỗ Cunha, Shaw. 01:26 90'+8: KHÔNG VÀO!!! Baleba tung cú sút vọt xà ngang sau đợt tấn công trung lộ của MU. 01:26 HẾT GIỜ!!! MU và Tottenham chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Baleba không được hưởng niềm vui trong trận ra mắt MU. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay 10/10, MU sẽ tiếp đón Tottenham lúc 23h30 theo giờ Việt Nam. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang trong cơn bĩ cực tại Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Trước vòng 6 Ngoại hạng Anh, MU đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 5 trận, trong khi đó Tottenham đang xếp cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm.

Cả hai đội đều đang sở hữu hàng phòng ngự lỏng lẻo khi đã thủng lưới 8 bàn sau 5 trận. Tuy nhiên, hàng tấn công Tottenham mới ghi được 2 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này trong khi MU đã có 8 bàn thắng.

Quãng nghỉ FIFA Days được xem là cơ hội để MU và Tottenham xốc lại tinh thần sau khởi đầu mùa giải bết bát. Qua đó, trận đấu tại Old Trafford trở thành dịp để đôi bên trình diễn bộ mặt khởi sắc và tìm đà cải thiện phong độ ở Ngoại hạng Anh.

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