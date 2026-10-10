Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/10, nhiều trận đấu ở các giải đấu trên mọi cấp độ sẽ được tổ chức. Tại V-League, sẽ có 3 trận đấu ở vòng 3 được diễn ra.

Ở khung 17h là trận đấu HAGL vs Đà Nẵng. Đây là màn so tài mà HAGL tiếp tục thi đấu trên sân Quy Nhơn khi sân nhà đúng nghĩa của đội bóng này là Pleiku đang trong quá trình tu sửa.

Hải Phòng FC vs Thanh Hóa là một trong những trận đấu đáng chú ý hôm nay.

Khung 18h sẽ có 2 trận Hải Phòng FC vs Thanh Hóa trên sân Lạch Tray và Nam Định vs Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Các đội chủ nhà ở các màn so tài này được đánh giá cao hơn cho mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó tại vòng 2 của giải hạng Nhất Quốc gia, Long An đấu Cần Thơ lúc 16h, Hưng Yên chạm trán Phú Thọ và CLB TP.HCM đối đầu Lâm Đồng trong những trận đấu bắt đầu từ 18h.

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Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/10, giải U16 toàn quốc 2026 sẽ tiếp tục với 2 trận đấu ở bảng A bắt đầu cùng vào lúc 15h. Tại Hà Nội, U16 Hà Nội FC sẽ đối đầu U16 CAND trong khi tại Hải Phòng, U16 Hải Phòng FC sẽ gặp U16 CLB CAHN.