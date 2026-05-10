  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 10/5: Bóng đá Đông Nam Á "trắng tay"

Chủ Nhật, 05:30, 10/05/2026
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 10/5: Bóng đá Đông Nam Á "trắng tay" khi cả ba đội Thái Lan, Myanmar và Indonesia đều nhận thất bại mà không ghi được bàn thắng nào.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 10/5, tất cả các đội Đông Nam Á thì đấu trong ngày gồm Thái Lan, Myanmar và Indonesia đều thua trận mà không ghi được bàn thắng nào. 

U17 Indonesia thua U17 Qatar 0-2. (Ảnh: AFC). 

Sau trận thắng ngày ra quân, U17 Indonesia tự tin sẽ có kết quả tốt khi đối đấu với U17 Qatar. Đội bóng này nhập cuộc hứng khởi và có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng quả phạt đền ở phút 14. Dù vậy trên chấm 11m, cầu thủ được kỳ vọng nhất của Indonesia, gương mặt gốc Australia -  Matthew Baker lại đá hỏng. 

Không ghi được bàn từ cơ hội ngon ăn, U17 Indonesia đã mất thế trận và phải nhận 2 bàn thua trong hiệp 2. Ayokunle Samuel Tokode và Dhiaeddine Larbi là tác giả của các bàn thắng cho U17 Qatar. 

Thua đội bóng Tây Á 0-2, U17 Indonesia ở vào thế khó trong cuộc đua tại bảng B khi phải gặp U17 Nhật Bản ở lượt cuối cùng. U17 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh khi thắng U17 Trung Quốc 2-1 ở lượt trận thứ hai. 

Trong khi đó, U17 Thái Lan lép vế hoàn toàn và thất thủ 0-2 trước U17 chủ nhà Saudi Arabia ở bảng A. Cũng tại bảng A, U17 Myanmar dù rất cố gắng nhưng cũng phải chịu thua U17 Tajikistan 0-1. 

Với những kết quả này, U17 Thái Lan và U17 Myanmar đã chính thức bị loại từ vòng bảng U17 châu Á 2026 sau hai trận toàn thua. Cơ hội để họ giành vé dự U17 World Cup với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng chỉ còn trên lý thuyết. 

Tuyển thủ U17 nữ Việt Nam tự tin vào tấm vé World Cup
VOV.VN - Thủ môn Trần Thị Cẩm My chia sẻ quyết tâm cùng U17 nữ Việt Nam thắng Australia để giành vé dự U17 World Cup nữ 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết U17 nữ châu Á 2026: Việt Nam so tài Australia
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết U17 nữ châu Á 2026, U17 Việt Nam so tài U17 Australia để tìm vé vào bán kết cũng như suất tham dự U17 World Cup nữ 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 9/5
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 9/5, đại diện Đông Nam Á có thể giành vé tham dự U17 World Cup 2026.

