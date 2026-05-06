Kết quả U17 châu Á hôm nay 6/5: U17 Indonesia gây sốc

Kết quả U17 châu Á hôm nay 6/5 chứng kiến U17 Indonesia tạo nên kết quả bất ngờ. Đội bóng đến từ xứ Vạn đảo giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc nhờ pha ghi bàn của Senjaya ở phút 87.

Đây là trận đấu mà Indonesia chơi không hay dù có sự bổ sung của ba cầu thủ có gốc nước ngoài. U17 Trung Quốc hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra không ít cú dứt điểm nhưng không đủ sắc sảo để tạo nên bàn thắng. Trong tình thế phải phòng ngự cả trận, U17 Indonesia lại bất ngờ có được bàn thắng quan trọng ở phút 87.

Thủ môn Hoppenbrouwers phất bóng dài lên phía trên chạm người Baker trước khi trái bóng tìm đến Senjaya để cầu thủ này dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới U17 Trung Quốc, mang về 3 điểm trọn vẹn cho U17 Indonesia.

Nếu như U17 Indonesia có chiến thắng thì 2 đội còn lại trong khu vực Đông Nam Á ra sân rạng sáng nay lại phải nhận thất bại mà không ghi nổi bàn thắng nào. U17 Thái Lan thua U17 Tajikistan 0-2 trong trận đấu họ chỉ còn 10 người trên sân sau thẻ đỏ của Soboonma.

Trong khi đó, U17 Myanmar thậm chí còn nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà U17 Saudi Arabia trong trận đấu hoàn toàn lép vế và không tạo được đợt tấn công đáng chú ý nào.

Ở trận đấu còn lại trong ngày khai mạc U17 châu Á 2026, U17 Nhật Bản thể hiện sức mạnh với thắng lợi 3-1 trước U17 Qatar dù đại diện Đông Á để đối thủ vượt lên dẫn trước.