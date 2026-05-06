Kết quả U17 châu Á hôm nay 6/5: U17 Indonesia gây sốc

Thứ Tư, 05:18, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á hôm nay 6/5: U17 Indonesia gây sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc trong trận ra quân.

Kết quả U17 châu Á hôm nay 6/5 chứng kiến U17 Indonesia tạo nên kết quả bất ngờ. Đội bóng đến từ xứ Vạn đảo giành chiến thắng  1-0 trước U17 Trung Quốc nhờ pha ghi bàn của Senjaya ở phút 87.

ket qua u17 chau A hom nay 6 5 u17 indonesia gay soc hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Đây là trận đấu mà Indonesia chơi không hay dù có sự bổ sung của ba cầu thủ có gốc nước ngoài. U17 Trung Quốc hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra không ít cú dứt điểm nhưng không đủ sắc sảo để tạo nên bàn thắng. Trong tình thế phải phòng ngự cả trận, U17 Indonesia lại bất ngờ có được bàn thắng quan trọng ở phút 87.

Thủ môn Hoppenbrouwers phất bóng dài lên phía trên chạm người Baker trước khi trái bóng tìm đến Senjaya để cầu thủ này dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới U17 Trung Quốc, mang về 3 điểm trọn vẹn cho U17 Indonesia.

Nếu như U17 Indonesia có chiến thắng thì 2 đội còn lại trong khu vực Đông Nam Á ra sân rạng sáng nay lại phải nhận thất bại mà không ghi nổi bàn thắng nào. U17 Thái Lan thua U17 Tajikistan 0-2 trong trận đấu họ chỉ còn 10 người trên sân sau thẻ đỏ của Soboonma.

Trong khi đó, U17 Myanmar thậm chí còn nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà U17 Saudi Arabia trong trận đấu hoàn toàn lép vế và không tạo được đợt tấn công đáng chú ý nào.

Ở trận đấu còn lại trong ngày khai mạc U17 châu Á 2026, U17 Nhật Bản thể hiện sức mạnh với thắng lợi 3-1 trước U17 Qatar dù đại diện Đông Á để đối thủ vượt lên dẫn trước.

 

PV/VOV.VN
Tag: U17 châu Á
U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là bước chạy đà cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5, các trận đấu đầu tiên tại giải sẽ diễn ra ở Saudi Arabia.

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng
VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất nhận được sự chú ý khi U17 nữ Việt Nam cần giành chiến thắng để có cơ hội vào tứ kết.

