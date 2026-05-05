中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5

Thứ Ba, 07:30, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5, các trận đấu đầu tiên tại giải sẽ diễn ra ở Saudi Arabia.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5, ngày khai mạc của giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia. Sẽ có 4 trận đấu được diễn ra trong ngày mở màn. 

lich thi dau va truc tiep u17 chau A 2026 hom nay 5 5 hinh anh 1
U17 Thái Lan sẽ ra quân trận mở màn VCK U17 châu Á 2026 vào đêm nay. (Ảnh: AFC). 

Trận đấu sớm nhất sẽ bắt đầu lúc 23h (giờ Việt Nam) giữa U17 Nhật Bản và U17 Qatar. Sau đó 30 phút sẽ là màn so tài giữa U17 Indonesia và U17 Trung Quốc. Đây là các trận đấu ở lượt trận đầu tiên bảng B. 

Tại bảng A, chủ nhà U17 Saudi Arabia sẽ gặp U17 Myanmar trong trận đấu bắt đầu lúc 0h ngày 6/5 theo giờ Việt Nam. Sau đó 30 phút là màn đối đầu giữa U17 Thái Lan và U17 Tajikistan. 

VCK giải U17 châu Á 2026 được tổ chức tại Jeddah (Saudi Arabia). Ngoài các trận của U17 Saudi Arabia và các trận bán kết, chung kết được tổ chức trên sân King Abdullah Sports City Hall (sân phụ của khu thể thao King Abdullah Sports City), các trận còn lại được diễn ra trên các sân tập của khu liên hợp thể thao này. 

Năm nay, 15 đội tham dự VCK giải U17 châu Á 2026 được chia thành 4 bảng (1 bảng 3 đội và 3 bảng 4 đội). Các đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết cũng như sở hữu tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. 

Nếu U17 Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2026) cũng vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng sẽ giành quyền đến U17 World Cup. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: U17 châu Á
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao trước trận ra quân
U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao trước trận ra quân

VOV.VN - U17 Việt Nam nhận được sự đánh giá khá cao từ AFC trước trận đấu đầu tiên tại U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao trước trận ra quân

U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao trước trận ra quân

VOV.VN - U17 Việt Nam nhận được sự đánh giá khá cao từ AFC trước trận đấu đầu tiên tại U17 châu Á 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc
Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc 0-3 tại giải U17 nữ châu Á 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc

Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc 0-3 tại giải U17 nữ châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc
Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026 lượt trận thứ hai vòng bảng, U17 nữ Việt Nam gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc trong trận đấu mang tính quyết định.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026 lượt trận thứ hai vòng bảng, U17 nữ Việt Nam gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc trong trận đấu mang tính quyết định.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế