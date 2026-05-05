Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5, ngày khai mạc của giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia. Sẽ có 4 trận đấu được diễn ra trong ngày mở màn.

U17 Thái Lan sẽ ra quân trận mở màn VCK U17 châu Á 2026 vào đêm nay. (Ảnh: AFC).

Trận đấu sớm nhất sẽ bắt đầu lúc 23h (giờ Việt Nam) giữa U17 Nhật Bản và U17 Qatar. Sau đó 30 phút sẽ là màn so tài giữa U17 Indonesia và U17 Trung Quốc. Đây là các trận đấu ở lượt trận đầu tiên bảng B.

Tại bảng A, chủ nhà U17 Saudi Arabia sẽ gặp U17 Myanmar trong trận đấu bắt đầu lúc 0h ngày 6/5 theo giờ Việt Nam. Sau đó 30 phút là màn đối đầu giữa U17 Thái Lan và U17 Tajikistan.

VCK giải U17 châu Á 2026 được tổ chức tại Jeddah (Saudi Arabia). Ngoài các trận của U17 Saudi Arabia và các trận bán kết, chung kết được tổ chức trên sân King Abdullah Sports City Hall (sân phụ của khu thể thao King Abdullah Sports City), các trận còn lại được diễn ra trên các sân tập của khu liên hợp thể thao này.

Năm nay, 15 đội tham dự VCK giải U17 châu Á 2026 được chia thành 4 bảng (1 bảng 3 đội và 3 bảng 4 đội). Các đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết cũng như sở hữu tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Nếu U17 Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2026) cũng vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng sẽ giành quyền đến U17 World Cup.