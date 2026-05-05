U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026

Thứ Ba, 11:26, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là bước chạy đà cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland “rèn” chiến thuật cho U17 Việt Nam

Trong buổi tập quan trọng này, ban huấn luyện chủ động điều chỉnh giờ tập muộn hơn nhằm giúp các cầu thủ thích nghi hoàn hảo với ánh đèn và khung giờ thi đấu chính thức.

HLV Cristiano Roland rèn chiến thuật cho U17 Việt Nam.

HLV Cristiano Roland dành phần lớn thời gian để rà soát nhân sự và hoàn thiện lối chơi. Chiến lược gia người Brazil trực tiếp thị phạm, hướng dẫn các học trò củng cố mảng miếng tấn công - phòng ngự và các tình huống cố định. Sự tỉ mỉ của ông đảm bảo mọi cầu thủ đều nắm vững yêu cầu chiến thuật để khắc chế lối đá của U17 Yemen.

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen

Dù đội hình U17 Việt Nam năm nay đa phần là những gương mặt mới, đội tuyển vẫn sở hữu hai “điểm tựa” kinh nghiệm từ VCK 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm tạo nên một tập thể tự tin, quyết tâm cạnh tranh tấm vé dự FIFA U17 World Cup.

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương chia sẻ về sự khốc liệt của sân chơi châu lục: “Các đối thủ ở tầm châu Á thi đấu rất kỷ luật và tốc độ. Em luôn nhắc nhở đồng đội phải giữ sự tự tin nhưng không được lơ là, vì một sai lầm nhỏ tại đây cũng có thể phải trả giá đắt”.

Đánh giá cao đối thủ Yemen, nhưng chân sút từ lò PVF khẳng định toàn đội đang tập trung tối đa vào khâu phối hợp và dứt điểm cuối cùng. Mục tiêu của U17 Việt Nam không gì khác ngoài một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân để tạo đà tâm lý cho toàn giải đấu.

 

 

PV/VOV.VN
Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng
VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất nhận được sự chú ý khi U17 nữ Việt Nam cần giành chiến thắng để có cơ hội vào tứ kết.

Để thua U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam cần cải thiện những gì?

VOV.VN - HLV Okiyama Masahiko ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện của U17 nữ Việt Nam.

Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc 0-3 tại giải U17 nữ châu Á 2026.

