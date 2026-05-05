U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026

HLV Cristiano Roland “rèn” chiến thuật cho U17 Việt Nam

Trong buổi tập quan trọng này, ban huấn luyện chủ động điều chỉnh giờ tập muộn hơn nhằm giúp các cầu thủ thích nghi hoàn hảo với ánh đèn và khung giờ thi đấu chính thức.

HLV Cristiano Roland dành phần lớn thời gian để rà soát nhân sự và hoàn thiện lối chơi. Chiến lược gia người Brazil trực tiếp thị phạm, hướng dẫn các học trò củng cố mảng miếng tấn công - phòng ngự và các tình huống cố định. Sự tỉ mỉ của ông đảm bảo mọi cầu thủ đều nắm vững yêu cầu chiến thuật để khắc chế lối đá của U17 Yemen.

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen

Dù đội hình U17 Việt Nam năm nay đa phần là những gương mặt mới, đội tuyển vẫn sở hữu hai “điểm tựa” kinh nghiệm từ VCK 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm tạo nên một tập thể tự tin, quyết tâm cạnh tranh tấm vé dự FIFA U17 World Cup.

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương chia sẻ về sự khốc liệt của sân chơi châu lục: “Các đối thủ ở tầm châu Á thi đấu rất kỷ luật và tốc độ. Em luôn nhắc nhở đồng đội phải giữ sự tự tin nhưng không được lơ là, vì một sai lầm nhỏ tại đây cũng có thể phải trả giá đắt”.

Đánh giá cao đối thủ Yemen, nhưng chân sút từ lò PVF khẳng định toàn đội đang tập trung tối đa vào khâu phối hợp và dứt điểm cuối cùng. Mục tiêu của U17 Việt Nam không gì khác ngoài một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân để tạo đà tâm lý cho toàn giải đấu.