Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/5, các giải đấu như V-League và hạng Nhất Quốc gia tiếp tục diễn ra sôi động. Tại V-League, những trận đấu sớm của vòng 21 sẽ diễn ra.

Vào lúc 18h trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định sẽ đón tiếp CLB CA TP.HCM. Đây là màn so tài mà đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa CLB Nam Định sẽ sang Malaysia làm khách của Selangor ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hoàn toàn có thể "giữ chân" khi đã hoàn thành mục tiêu ở V-League.

Lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận Hà Nội FC vs Đà Nẵng. Đây là trận đấu cả đôi bên đều đặt mục tiêu chiến thắng. Trong khi đội chủ nhà muốn có 3 điểm để tiếp tục đua vào tốp đầu thì Đà Nẵng cần thắng lợi để thoát khỏi vị trí xuống hạng.

Trong khi đó, giải hạng Nhất Quốc gia sẽ diễn ra trận đấu sớm vòng 17 trên sân Bà Rịa (TP.HCM) giữa hai đội Đại học Văn Hiến và Bắc Ninh lúc 16h.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/5, U17 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của VCK U17 nữ châu Á 2026 gặp Thái Lan. Màn đọ sức sẽ diễn ra lúc 14h30.