中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch FIFA khẳng định ĐT Iran sẽ tham dự World Cup 2026

Thứ Sáu, 09:24, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định ĐT Iran sẽ tham dự World Cup 2026 và vẫn thi đấu các trận ở bảng G tại Mỹ như kế hoạch ban đầu.

Tại Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Vancouver (Canada) vào rạng sáng 1/5 theo giờ Việt Nam. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định ĐT Iran vẫn sẽ tham dự World Cup 2026 và chơi các trận đấu tại Mỹ như kế hoạch ban đầu.

“Trước hết, tôi muốn khẳng định rằng ĐT Iran chắc chắn sẽ tham gia World Cup 2026. Và tất nhiên, ĐT Iran sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản, bởi vì chúng ta phải đoàn kết. Bóng đá phải gắn kết con người với nhau” - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố.

chu tich fifa khang dinh Dt iran se tham du world cup 2026 hinh anh 1
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 76. (Ảnh: FIFA)

Thông điệp của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được đưa ra trong bối cảnh khả năng tham dự World Cup 2026 của ĐT Iran liên tục bị đặt trước dấu hỏi lớn khi xung đột tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, ĐT Iran sẽ ra quân tại bảng G gặp ĐT New Zealand vào lúc 8h ngày 16/5, sau đó gặp ĐT Bỉ vào lúc 2h ngày 22/6 và chạm trán ĐT Ai Cập lúc 10h ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam). Trong đó, hai trận đầu tiên sẽ diễn ra trên sân SoFi tại Los Angeles và trận đấu cuối sẽ diễn ra trên sân Lumen Field ở Seattle.

Cũng tại Tại Đại hội FIFA lần thứ 76, ông Gianni Infantino đã tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2027. Ông Gianni Infantino trở thành Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và đã giữ cương vị này qua 3 nhiệm kỳ.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: World Cup 2026 Chủ tịch FIFA Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U17 châu Á 2026, lên đường săn vé World Cup
VOV.VN - U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026 và lên đường sang Saudi Arabia theo đuổi giấc mơ World Cup.

Lamine Yamal nghỉ hết mùa giải, đối mặt ác mộng lỡ World Cup 2026
VOV.VN - Lamine Yamal nghỉ hết mùa giải vì dính chấn thương nặng và đối mặt ác mộng lỡ hẹn với Wolrd Cup 2026.

HLV Didier Deschamps nhận tin dữ trước thềm World Cup 2026
VOV.VN - HLV Didier Deschamps nhận tin không vui lề lực lượng của ĐT Pháp trước ngày khởi tranh World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế