Chủ tịch FIFA khẳng định ĐT Iran sẽ tham dự World Cup 2026

Tại Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Vancouver (Canada) vào rạng sáng 1/5 theo giờ Việt Nam. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định ĐT Iran vẫn sẽ tham dự World Cup 2026 và chơi các trận đấu tại Mỹ như kế hoạch ban đầu.

“Trước hết, tôi muốn khẳng định rằng ĐT Iran chắc chắn sẽ tham gia World Cup 2026. Và tất nhiên, ĐT Iran sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản, bởi vì chúng ta phải đoàn kết. Bóng đá phải gắn kết con người với nhau” - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố.

Thông điệp của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được đưa ra trong bối cảnh khả năng tham dự World Cup 2026 của ĐT Iran liên tục bị đặt trước dấu hỏi lớn khi xung đột tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, ĐT Iran sẽ ra quân tại bảng G gặp ĐT New Zealand vào lúc 8h ngày 16/5, sau đó gặp ĐT Bỉ vào lúc 2h ngày 22/6 và chạm trán ĐT Ai Cập lúc 10h ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam). Trong đó, hai trận đầu tiên sẽ diễn ra trên sân SoFi tại Los Angeles và trận đấu cuối sẽ diễn ra trên sân Lumen Field ở Seattle.

Cũng tại Tại Đại hội FIFA lần thứ 76, ông Gianni Infantino đã tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2027. Ông Gianni Infantino trở thành Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và đã giữ cương vị này qua 3 nhiệm kỳ.