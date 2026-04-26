Kết quả vòng 20 V-League: Đình Bắc lập hat-trick, CAHN thắng thuyết phục SLNA
VOV.VN - Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick giúp CAHN giành chiến thắng 4-2 trong cuộc tiếp đón SLNA tại vòng 20 V-League 2025/2026.
Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ trong ngày CAHN tiếp đón SLNA tại vòng 20 V-League. Tiền đạo này lập hat-trick với 2 bàn sau những pha phối hợp đẹp mắt ở phút 19 và 33 cùng quả phạt đền thành công ở phút 56.
Trong ngày CAHN thi đấu áp đảo, hậu vệ Minh Phúc cũng ghi dấu ấn với tình huống xâm nhập vòng cấm và ghi bàn ở phút 37.
Trái ngược với màn trình diễn bùng nổ của hàng tấn công, hệ thống phòng ngự của CAHN lại có ngày thi đấu thiếu chắc chắn và phải nhận 2 bàn thua. Olaha ghi dấu ấn riêng ở trận này khi lập cú đúp cho SLNA.
Chung cuộc, CAHN giành chiến thắng 4-2 trong cuộc tiếp đón SLNA và có bước tiến lớn trên đường đua vô địch V-League khi Thể Công Viettel bị Đà Nẵng cầm hòa 3-3.
Hiện tại, CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 51 điểm và nới rộng khoảng cách với Thể Công Viettel lên thành 9 điểm.
Theo lịch thi đấu vòng 20 V-League 2025/2026, CAHN sẽ tiếp đón SLNA trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 hôm nay 26/4. Nếu chiến thắng, thầy trò HLV Polking sẽ tiến thêm một bước dài đến chức vô địch mùa này.
Trước vòng đấu này, CAHN đang đứng đầu bảng với 48 điểm, hơn 7 điểm so với Thể Công Viettel trong cuộc đua vô địch. SLNA chỉ có số điểm bằng một nửa so với đội chủ nhà, khi góp mặt ở khu vực giữa bảng xếp hạng với 24 điểm.
Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, đặc biệt là tiền đạo Đình Bắc đang liên tiếp ghi bàn ở những vòng đấu gần đây, CAHN được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng thuyết phục trước SLNA và trả món nợ hòa 1-1 ở lượt đi V-League mùa này.
5': Nhập cuộc máu lửa!!! CAHN nhanh chóng tràn lên ép sân sau tiếng còi khai cuộc nhưng SLNA giữ cự lý đội hình kín kẽ và tranh chấp không khoan nhượng.
7': Pha bóng hy hữu!!! Stefan Mauk vô tình cản cú sút của đồng đội và giúp SLNA thoát khỏi tình huống tấn công nguy hiểm của CAHN.
12': Không được!!! Quang Hải không kịp thoát xuống đối mặt thủ môn sau đường chuyền vượt tuyến của CAHN.
19': VÀO!!! CAHN 1-0 SLNA
Đình Bắc băng vào dứt điểm chuẩn xác sau pha căng ngang của Stefan Mauk, mở tỷ số cho CAHN. Tiền đạo này không ăn mừng sau khi chọc thủng lưới đội bóng quê hương.
24': CAHN ép sân!!! Sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà liên tục đẩy cao đội hình tấn công và đẩy SLNA vào thế chống đỡ vất vả.
29': SLNA SUÝT GỠ HÒA!!! Quang Vinh đá bồi vọt xà ngang trước khung thành rộng mở sau khi thủ môn Nguyễn Filip cản phá cú sút của Olaha.
31': Không có phạt đền!!! Các cầu thủ CAHN cho rằng hậu vệ SLNA đã dùng tay cản bóng khi Quang Hải tung cú sút, nhưng trọng tài xác định không có lỗi.
33': VÀO!!! CAHN 2-0 SLNA
Quang Hải tung đường chọc khe tinh tế. Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn nhân đôi cách biệt. Lần này, Đình Bắc đã ăn mừng sau khi xé lưới SLNA.
37': VÀO!!! CAHN 3-0 SLNA
Hệ thống phòng ngự SLNA rối loạn trước sức ép của CAHN. Lê Văn Đô thả bóng vừa tầm để Minh Phúc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm thành bàn.
45': Nguyễn Filip mắc sai lầm!!! Thủ môn của CAHN đỡ bóng lỗi trong vòng cấm rồi phạm lỗi với ngoại binh của SLNA dẫn tới quả phạt đền.
45'+2: VÀO!!! CAHN 3-1 SLNA
Olaha nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Nguyễn Filip trên chấm phạt đền, rút ngắn cách biệt cho SLNA.
Hiệp 1 kết thúc!!! CAHN bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước SLNA 3-1.
Hiệp 2 bắt đầu!!! SLNA giao bóng
50': VAR vào cuộc!!! Đình Bắc ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Nguyên Hoàng. Trọng tài xem lại tình huống quay chậm trước khi quyết định thổi phạt đền.
56': VÀO!!! CAHN 4-1 SLNA
Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền và hoàn tất cú hat-trick vào lưới SLNA ở trận này.
63': Không được!!! CAHN được hưởng quả phạt bên cánh trái nhưng pha phối hợp của Quang Hải và đồng đội không thể tạo ra cú dứt điểm.
68': Đáng tiếc!!! Lê Văn Đô qua người rất hay bên cánh trái nhưng lại dứt điểm chệch mục tiêu khi tiến vào vòng cấm SLNA.
73': CAHN thót tim!!! Vitao xoay người thực hiện đường chuyền về rất khó. Thủ môn Nguyễn Filip phải băng ra ngoài vòng cấm để phá bóng, ngăn tiền đạo SLNA tận dụng pha xử lý không tốt của Vitao.
75': KHÔNG VÀO!!! Văn Đức băng vào chệch nhịp và dứt điểm ra ngoài sau đường căng ngang khó chịu của Văn Toản.
83': VÀO!!! CAHN 4-2 SLNA
Ohaha đánh đầu quyết đoán trong tình huống phạt góc, rút ngắn cách biệt cho SLNA. Cá nhân tiền đạo này cũng có cú đúp vào lưới CAHN.
85': NGUY HIỂM!!! Moore có cơ hội trong huống lộn xộn trước khung thành CAHN nhưng dứt điểm bất thành. Dẫu vậy, trọng tài cũng xác định Mạnh Quỳnh đã việt vị trước khi chuyền bóng cho Moore.
89': SLNA vùng lên!!! Đội khách lên tinh thần và tạo ra đợt tấn công sắc sảo, nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã không thắng được thủ môn Nguyễn Filip.
90'+2: KHÔNG VÀO!!! Văn Đức thoát xuống đối mặt thủ môn SLNA nhưng không chuyền ngang cho đồng đội dứt điểm vào lưới trống mà chọn phương án sút ngay. Dẫu vậy, pha ra chân của Văn Đức lại quá hiền.
HẾT GIỜ!!! CAHN giành chiến thắng 4-2 trong cuộc tiếp đón SLNA tại vòng 20 V-League.
Trực tiếp CAHN vs SLNA vòng 20 V-League 2025/2026
