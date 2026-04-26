Kết quả vòng 20 V-League: Đình Bắc lập hat-trick, CAHN thắng thuyết phục SLNA

CAHN giành chiến thắng 4-2 trước SLNA. (Ảnh: Hoài Thương)

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ trong ngày CAHN tiếp đón SLNA tại vòng 20 V-League. Tiền đạo này lập hat-trick với 2 bàn sau những pha phối hợp đẹp mắt ở phút 19 và 33 cùng quả phạt đền thành công ở phút 56.

Trong ngày CAHN thi đấu áp đảo, hậu vệ Minh Phúc cũng ghi dấu ấn với tình huống xâm nhập vòng cấm và ghi bàn ở phút 37.

Trái ngược với màn trình diễn bùng nổ của hàng tấn công, hệ thống phòng ngự của CAHN lại có ngày thi đấu thiếu chắc chắn và phải nhận 2 bàn thua. Olaha ghi dấu ấn riêng ở trận này khi lập cú đúp cho SLNA.

Chung cuộc, CAHN giành chiến thắng 4-2 trong cuộc tiếp đón SLNA và có bước tiến lớn trên đường đua vô địch V-League khi Thể Công Viettel bị Đà Nẵng cầm hòa 3-3.

Hiện tại, CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 51 điểm và nới rộng khoảng cách với Thể Công Viettel lên thành 9 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn