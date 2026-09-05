Kết quả V-League hôm nay 5/9: Hà Nội FC thua CLB CA TP.HCM, Ninh Bình thắng đậm

Trận đấu trên sân Bình Dương giữa CLB CA TP.HCM và Hà Nội FC là màn so tài đáng chú ý nhất của V-League 2026/2027 trong ngày thi đấu 5/9.

Ảnh: HNFC.

Dù phải làm khách nhưng Hà Nội FC là đội khởi đầu trận đấu tốt hơn. Văn Tùng tung ra cú đá uy hiếp khung thành đội chủ nhà nhưng bóng đi chệch khung thành.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Hà Nội FC đã phải nhận bàn thua ở phút 26. Lenn Minh Tran thực hiện quả tạt như đặt vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Tiến Linh thực hiện cú bay người đánh đầu đẹp mắt làm bó tay thủ môn Văn Chuẩn.

Bị dẫn trước, Hà Nội FC thi đấu bế tắc và không thể có được những pha tấn công như ý. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự và bảo toàn được lợi thế đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, khi Hà Nội FC chưa thiết lập được thế trận thì đội khách đã phải nhận bàn thua tiếp theo. Nguyễn Thái Quốc Cường tung ra cú sút xa đưa bóng đi chìm, đập đất loại bỏ thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Trong tình thế bị dẫn 2 bàn, Hà Nội FC tung tiền đạo Taggart vào sân với mục tiêu cải thiện khả năng tấn công. Đến phút 64, Hùng Dũng thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Andrew Jung băng cắt đánh đầu cận thành tung lưới CLB CA TP.HCM.

Đội bóng áo tím sau đó nỗ lực ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn bởi sự xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrik bên phía đội chủ nhà.

Trái lại, hàng thủ của đội khách còn để thua thêm một bàn nữa với cú sút chính xác của Cummings bên phía CLB CA TP.HCM ở phút 83.

Ở trận đấu cùng giờ, Ninh Bình thắng Hải Phòng FC 4-1 dù bị dẫn trước trong hiệp 1. Lucao là người tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick trong hiệp 2 để mang về thắng lợi cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.