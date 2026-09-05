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Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu mới nhất: MU gặp đối thủ yếu

Thứ Bảy, 15:44, 05/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu mới nhất: MU gặp đối thủ yếu - Sabah của Azerbaijan tại lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng (League Phase).

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu mới nhất, các đội bóng sẽ bắt đầu thi đấu lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng (League Phase) từ đêm 8/9 theo giờ Việt Nam. Lượt trận đầu tiên sẽ kéo dài từ ngày 8 đến 11/9 theo giờ Việt Nam với 3 đêm thi đấu. 

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MU sẽ gặp Sabah của Azerbaijan tại lượt trận đầu tiên của vòng League Phase Cúp C1 châu Âu năm nay. Ảnh: Reuters

Những trận đấu đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của League Phase Cúp C1 châu Âu năm nay diễn ra lúc 23h45 ngày 8/9 là Club Brugge vs Aston Villa và AEK Athens vs LASK. Sau đó đến 2h ngày 9/9 có các cặp đấu đáng chú ý như Real Madrid vs Inter Milan, Porto vs Man City. 

Lúc 23h45 ngày 9/9, Barca tiếp đón Feyenoord trên sân nhà Camp Nou, muộn hơn khoảng 2h đồng hồ vào lúc 2h ngày 10/9 là các trận Liverpool vs Atletico Madrid, Napoli gặp Arsenal, ĐKVĐ PSG chạm trán đối thủ Slovan Bratislava. 

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Lịch thi đấu chi tiết lượt trận đầu tiên của League Phase Cúp C1 châu Âu 2026/2027. 

2h rạng sáng 11/9 là các trận đấu: Bayern Munich đối đầu Bodø/Glimt và MU có màn so tài với đối thủ yếu - Sabah của Azerbaijan trên sân nhà Old Trafford. 

Việc chỉ gặp Sabah là cơ hội để MU có chiến thắng tưng bừng trong ngày đầu trở lại với Cúp C1 châu Âu sau 3 năm vắng bóng. 

PV/VOV.VN
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