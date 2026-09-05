Trực tiếp CLB CAHN 1-0 Hà Tĩnh vòng 1 V-League 2026/2027
VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận CLB CAHN vs Hà Tĩnh, vòng 1 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 5/9 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.
Tường thuật trực tiếp trận CLB CAHN vs Hà Tĩnh, vòng 1 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 5/9 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.
41' BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN !!!! Sau 4 phút check VAR, trọng tài Mạnh Hải xác định Atshimene đã việt vị khi nhận bóng từ Trọng Hoàng và bàn thắng không được công nhận cho Hà Tĩnh.
37' VÀO OOO!!!! Trong tình huống phối hợp hiếm hoi xuất sắc của Hà Tĩnh từ đầu trận, đội khách đã có bàn thắng gỡ hòa. Trọng Hoàng thoát xuống phá bẫy việt vị rồi nhả lại cho Atshimene dứt điểm tung lưới Nguyễn Filip.
29' CLB CAHN đang thi đấu khá ung dung, lợi thế giúp đội ĐKVĐ có thể chọn thời điểm để tăng tốc thay vì thi đấu với cường độ cao trong suốt thời gian bóng lăn.
24' Hà Tĩnh lên bóng nhanh nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã có tình huống băng ra khỏi vòng cấm để cản phá thành công.
17' Alan dạt trái rồi tạt vào trong để Quang Vinh Pendant tung ra cú đánh đầu đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành của Hà Tĩnh.
15' CLB CAHN giảm nhịp, Hà Tĩnh có nhiều cơ hội cầm bóng hơn nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được khung thành đội chủ nhà.
10' CLB CAHN đang hoàn toàn áp đảo. Đội khách Hà Tĩnh phải vất vả chống đỡ và chưa thể lên bóng.
6' VÀO OOOO!!! CLB CAHN tạt bóng vào vòng cấm Hà Tĩnh. Hậu vệ đội khách phá bóng ra đến đúng tầm chân của Leo Artur. Tiền vệ này tung ra cú sút ngay, bóng chạm chân cầu thủ áo trắng đi vào lưới. 1-0 cho đội chủ nhà.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Hà Tĩnh giao bóng trước.
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Vào khung 19h15 hôm nay, CLB CAHN sẽ có màn so tài với Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2026/2027. Sau những trận đấu gần đây thầy trò HLV Polking thể hiện phong độ rất cao, đội ĐKVĐ V-League đang hướng đến trận thắng đậm trong ngày mở màn mùa giải mới khi Hà Tĩnh có khá nhiều thay đổi về lực lượng so với mùa trước.
Trước khi V-League khởi tranh mùa giải mới, ĐKVĐ của giải là CLB CAHN đã thi đấu 2 trận chính thức ở các giải Cúp C1 châu Á và Siêu Cúp Quốc gia. Đó là những trận đấu rất xuất sắc của thầy trò HLV Polking khi họ lần lượt thắng Adelaide United 2-0 và CLB CA TP.HCM 5-0.
Nếu như trận thắng Adelaide United giúp CLB CAHN làm nên lịch sử với tấm vé vào thi đấu vòng bảng Cúp C1 châu Á thì thắng lợi trước CLB CA TP.HCM đã mang về cho họ danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia năm thứ hai liên tiếp.
Ở các trận đấu kể trên, CLB CAHN cho thấy độ dày về lực lượng với nhiều nhân tố đẳng cấp, sẵn sàng thay thế nhau khi cần thiết. Đó là sự chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải rất dài với nhiều đấu trường khác nhau mà đội bóng ngành công an tham dự.
Trong bối cảnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp Hà Tĩnh gần như thay toàn bộ đội hình chính ở vòng 1 sẽ là thời cơ để CLB CAHN thể hiện sức mạnh vượt trội trong ngày ra quân của V-League 2026/2027.
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