Kết quả vòng 1 V-League 2026/2027: Nam Định thắng đậm HAGL

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Nam Định khởi đầu V-League 2026/2027 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước HAGL trên sân nhà. Xuân Son ghi bàn ở phút 90+2, hoàn tất thắng lợi cách biệt và giúp đội bóng thành Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu đầu tiên.

Ở trận đấu này, Nam Định nhập cuộc chủ động và tạo sức ép về phía khung thành HAGL. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở phút 37. Tyler James Thai Crawford thực hiện đường căng ngang từ cánh trái để Ezequiel dứt điểm chính xác, đưa Nam Định vượt lên.

Nam Định thi đấu áp đảo trước HAGL.

Chỉ 7 phút sau, Ezequiel tiếp tục ghi dấu ấn. Từ quả tạt bên cánh phải, cầu thủ này tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Trung Kiên và nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Nam Định tiếp tục duy trì sức ép trước khi Romulo ghi bàn thứ ba ở phút 45+2. Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Caio Cesar đánh đầu chuyền bóng để Romulo băng vào dứt điểm tung lưới HAGL nâng tỉ số lên 3-0.

Xuân Son ấn định chiến thắng cho Nam Định

Sang hiệp hai, HAGL nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không tận dụng được các cơ hội. Trong khi đó, Nam Định vẫn tạo ra những tình huống nguy hiểm và có thêm cơ hội gia tăng cách biệt.

Nam Định thắng dễ HAGL.

Phút 90+2, Xuân Son đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam có 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng sau vòng mở màn.

Ở trận đấu cùng giờ, SLNA giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bắc Ninh. Trước đó, Thanh Hóa cũng giành chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng để có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải 2026/2027.

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