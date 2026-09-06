English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả vòng 1 V-League 2026/2027: Nam Định thắng đậm HAGL

Chủ Nhật, 20:20, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả vòng 1 V-League 2026/2027, Nam Định thắng đậm HAGL với tỉ số 4-0 để leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Nam Định khởi đầu V-League 2026/2027 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước HAGL trên sân nhà. Xuân Son ghi bàn ở phút 90+2, hoàn tất thắng lợi cách biệt và giúp đội bóng thành Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu đầu tiên.

Ở trận đấu này, Nam Định nhập cuộc chủ động và tạo sức ép về phía khung thành HAGL. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở phút 37. Tyler James Thai Crawford thực hiện đường căng ngang từ cánh trái để Ezequiel dứt điểm chính xác, đưa Nam Định vượt lên.

ket qua vong 1 v-league 2026 2027 nam Dinh thang dam hagl hinh anh 1
Nam Định thi đấu áp đảo trước HAGL.

Chỉ 7 phút sau, Ezequiel tiếp tục ghi dấu ấn. Từ quả tạt bên cánh phải, cầu thủ này tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Trung Kiên và nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Nam Định tiếp tục duy trì sức ép trước khi Romulo ghi bàn thứ ba ở phút 45+2. Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Caio Cesar đánh đầu chuyền bóng để Romulo băng vào dứt điểm tung lưới HAGL nâng tỉ số lên 3-0.

Xuân Son ấn định chiến thắng cho Nam Định

Sang hiệp hai, HAGL nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không tận dụng được các cơ hội. Trong khi đó, Nam Định vẫn tạo ra những tình huống nguy hiểm và có thêm cơ hội gia tăng cách biệt.

ket qua vong 1 v-league 2026 2027 nam Dinh thang dam hagl hinh anh 2
Nam Định thắng dễ HAGL.

Phút 90+2, Xuân Son đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam có 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng sau vòng mở màn.

Ở trận đấu cùng giờ, SLNA giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bắc Ninh. Trước đó, Thanh Hóa cũng giành chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng để có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải 2026/2027.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng
Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng với tỷ số 3-2 trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh được chơi trên sân nhà.

Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng

Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng với tỷ số 3-2 trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh được chơi trên sân nhà.

Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027
Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027

VOV.VN - Tiền đạo Lê Phát của U20 Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trong trận ra quân V-League 2026/2027 giúp Ninh Bình thắng Hải Phòng với tỉ số 4-1.

Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027

Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027

VOV.VN - Tiền đạo Lê Phát của U20 Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trong trận ra quân V-League 2026/2027 giúp Ninh Bình thắng Hải Phòng với tỉ số 4-1.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình tạm dẫn đầu
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình tạm dẫn đầu

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 6/9, Ninh Bình tạm dẫn đầu sau chiến thắng đậm 4-1 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình tạm dẫn đầu

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình tạm dẫn đầu

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 6/9, Ninh Bình tạm dẫn đầu sau chiến thắng đậm 4-1 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Đình Bắc kém duyên, CLB CAHN vẫn có chiến thắng ngày ra quân V-League 2026/2027
Đình Bắc kém duyên, CLB CAHN vẫn có chiến thắng ngày ra quân V-League 2026/2027

VOV.VN - Đình Bắc kém duyên, CLB CAHN vẫn giành chiến thắng ngày ra quân V-League 2026/2027 với sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan.

Đình Bắc kém duyên, CLB CAHN vẫn có chiến thắng ngày ra quân V-League 2026/2027

Đình Bắc kém duyên, CLB CAHN vẫn có chiến thắng ngày ra quân V-League 2026/2027

VOV.VN - Đình Bắc kém duyên, CLB CAHN vẫn giành chiến thắng ngày ra quân V-League 2026/2027 với sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế