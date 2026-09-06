Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027

Lê Phát lập công ở V-League trước ngày U20 Việt Nam gặp Iran

Lê Phát là tuyển thủ U20 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U20 châu Á 2027. Tuy nhiên, sau trận thua 0-3 trước U20 Triều Tiên ở trận ra quân tại bảng C, tiền đạo này đã rời đội để trở về Ninh Bình chuẩn bị cho V-League 2026/2027.

Lê Phát được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá chính ở chuyến làm khách tại Lạch Tray trước Hải Phòng. Tiền đạo này đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Ninh Bình ở phút 54 sau đường chuyền rất hay của Thành Trung.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Lê Phát tại V-League 2026/2027, đồng thời mở ra bước ngoặt để Ninh Bình có màn lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng ngay tại sân Lạch Tray.

Lê Phát tỏa sáng giúp Ninh Bình ngược dòng đánh bại Hải Phòng (Ảnh: NBFC).

Chia sẻ với truyền thông sau chiến thắng trước Hải Phòng, Lê Phát cho biết: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi đã có đóng góp cho Ninh Bình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ra sân chính thức trong mùa giải năm nay và em rất vui vì đã giúp CLB giành chiến thắng đầu tiên”.

Màn tỏa sáng của Lê Phát ở Ninh Bình càng khiến HLV Ikeuchi của U20 Việt Nam càng thêm tiếc nuối, bơi ông không có được chân sút này ở trận chiến quan trọng với U20 Iran vào lúc 19h hôm nay 6/9.

Sau 2 trận thua trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine, U20 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U20 Iran với cách biệt 2 bàn, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa U20 Triều Tiên với U20 Palestine mới có cơ hội đi tiếp.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Iran tại vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra vào lúc 19h hôm nay 6/9 tại sân Việt Trì. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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