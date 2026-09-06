Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình tạm dẫn đầu

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Bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 6/9/2026. Ninh Bình tạm dẫn đầu sau chiến thắng đậm 4-1 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bị dẫn trước sau khi hiệp 1 kết thúc nhưng đã có màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2. Ngoại binh Lucao ghi một hat-trick vào lưới đội bóng cũ để mang tới niềm vui cùng ngôi đầu tạm thời cho Ninh Bình.

Trong khi đó, CLB CA TP.HCM cũng giành thắng lợi 3-1 trước Hà Nội FC để có được ngôi nhì bảng tính đến lúc này. Các bàn thắng của Tiến Linh, Quốc Cường và Cummings là đủ để thầy trò HLV Diles hưởng niềm vui.

CLB CAHN khởi đầu suôn sẻ khi có chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh nhưng HLV Polking và các học trò đành tạm thời xếp thứ tư do kém về hiệu số bàn thắng thua so với các CLB xếp trên.

Vẫn còn 6 CLB vẫn chưa ra sân tại vòng 1 V-League 2026/2027 là Bắc Ninh, HAGL, Đà Nẵng, SLNA, Thanh Hóa và Nam Định. Các đội bóng này sẽ thi đấu những trận đấu cuối cùng của vòng 1 diễn ra vào chiều hôm nay 6/9.