Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng với tỷ số 3-2 trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh được chơi trên sân nhà.
Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng với tỷ số 3-2 trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh được chơi trên sân nhà.
2 đội khởi đầu hưng phấn và tạo nên thế trận hấp dẫn. Sau 45 phút đầu tiên, Thanh Hóa là đội dẫn trước sau bàn thắng của Thanh Nam.
Sang hiệp 2, đôi bên tiếp tục cường độ thi đấu cao và mỗi đội có thêm 2 bàn thắng. Guindo ghi cú đúp cho Thanh Hóa trong khi Saponjic và Pissano ghi bàn cho đội khách. Thanh Hóa có 3 điểm ngày ra quân V-League 2026/2027.