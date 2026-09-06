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Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng

Chủ Nhật, 19:03, 06/09/2026
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VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng với tỷ số 3-2 trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh được chơi trên sân nhà.

Kết quả V-League hôm nay 6/9: Thanh Hóa thắng kịch tính Đà Nẵng với tỷ số 3-2 trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh được chơi trên sân nhà. 

2 đội khởi đầu hưng phấn và tạo nên thế trận hấp dẫn. Sau 45 phút đầu tiên, Thanh Hóa là đội dẫn trước sau bàn thắng của Thanh Nam. 

Sang hiệp 2, đôi bên tiếp tục cường độ thi đấu cao và mỗi đội có thêm 2 bàn thắng. Guindo ghi cú đúp cho Thanh Hóa trong khi Saponjic và Pissano ghi bàn cho đội khách. Thanh Hóa có 3 điểm ngày ra quân V-League 2026/2027. 

09:27
09:27
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09:31

Sau 2 mùa giải phải chật vật để trụ hạng, Đà Nẵng quyết tâm thể hiện bộ mặt khác ở V-League 2026/27. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Đức Tuấn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nhân sự và chuyên môn trong thời gian qua.

ket qua v-league hom nay 6 9 thanh hoa thang kich tinh Da nang hinh anh 2

Ngoài việc giữ được bộ khung trụ cột quen thuộc, Đà Nẵng cũng tăng cường thêm chiều sâu đội hình với sự xuất hiện của các tân binh như Huy Toàn, Sỹ Huy, Võ Hữu Việt Hoàng. Về ngoại binh, đội đã ký hợp đồng với 4 cầu thủ gồm: Matias Fracchia Moreira, Ivan Saponjic, Joel Lopez và Yvo Calleros.

Đà Nẵng cũng có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần, với một loạt trận giao hữu chất lượng tại miền Bắc. Thông qua các trận đấu tập bổ ích vừa qua, Đà Nẵng đã kiểm nghiệm được đội hình, lối chơi, sẵn sàng hướng tới mùa giải mới. 

Ở bên kia chiến tuyến, chủ nhà Thanh Hóa bước vào mùa giải mới với nhiều biến động. Họ là đội có sự chuẩn bị âm thầm nhất V-League. Thanh Hóa mới chỉ có nhà tài trợ tiếp quản đội bóng cách đây chưa lâu. Do mới gỡ được lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA nên Thanh Hóa không có nhiều sự bổ sung đáng chú ý về chất lượng. Thậm chí, họ còn nhìn một số trụ cột như Xuân Hoàng, Ngọc Tân rời đi. Do tài chính không phải dư dả, quỹ thời gian eo hẹp, Thanh Hóa chủ yếu sử dụng nguồn cầu thủ “cây nhà, lá vườn” và chiêu mộ một số cầu thủ không được trọng dụng ở các đội bóng khác.

Mục tiêu của Thanh Hóa đơn giản chỉ là trụ hạng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, họ phải chắt chiu từng điểm số.

16:39
ket qua v-league hom nay 6 9 thanh hoa thang kich tinh Da nang hinh anh 3
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
17:04

1' Trận đấu bắt đầu !!! Đà Nẵng giao bóng trước. 

17:11

5' Trận đấu đang khởi đầu tương đối hấp dẫn với sự hưng phấn của đội chủ nhà. 

17:18

12' VÀO OOO!!!! Văn Tùng tung ra quả tạt từ tình huống đá phạt, Thanh Nam băng vào đánh đầu cắt mặt khiến thủ môn Sỹ Huy của Đà Nẵng không thể cản phá. 1-0 cho Thanh Hóa.

17:22
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Ảnh: Thanh Hóa FC. 
17:26

20' Đà Nẵng đang nỗ lực để lên bóng nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ tương đối cao. 

17:32

26' Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 25m. Ngoại binh Fracchia tung ra cú sút ngay nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa. 

17:40

34' Đà Nẵng vẫn đang là đội chủ động hơn nhưng các cầu thủ Thanh Hóa duy trì khả năng phòng ngự tốt để khiến đội khách chưa thể tìm được bàn gỡ. 

17:40
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Ảnh: Thanh Hóa FC. 
17:47

41' Pissano thực hiện cú sút phạt vào góc gần, bóng đi hiểm nhưng thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa đã bay người cản phá thành công. 

17:51

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!!

17:53

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. 

18:08

Hiệp 2 bắt đầu !!!

18:12

50' VÀO OOO!!!! Đà Nẵng có bàn gỡ 1-1 sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thanh Hóa. Người nhanh chân dứt điểm thành bàn là tiền đạo Saponjic. 

18:21

57' VÀO OOO!!! Saponjic băng xuống đón đường chuyền của đồng đội, vượt qua cả thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hóa trước khi dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. 

18:22

58' Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Saponjic đã việt vị và bàn thắng không được công nhận. 

18:30

67' Thanh Hóa với nhiều cầu thủ mới vào sân đang tạo nên sức ép khá lớn lên hàng thủ Đà Nẵng. 

18:33

69' Guindo của Thanh Hóa ngoặt bóng khéo léo khiến hậu vệ Fracchia bên phía Đà Nẵng phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài xác định phạt đền cho đội chủ nhà. 

18:34

71' VÀO OOO!!!! Chính Guindo bước lên chấm 11m và thực hiện cú đá chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa. 

18:39
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Ảnh: Thanh Hóa FC. 
18:44

80' Việt Hoàng ném biên tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thanh Hóa nhưng các hậu vệ chủ nhà đã kịp can thiệp, phá bóng lên. 

18:46

83' VÀO OOOO!!!! Cầu thủ Thanh Hóa lên bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong cho Guindo đệm bóng cận thành chính xác tung lưới Đà Nẵng. 

18:53

88' Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác định sẽ có phạt đền cho Đà Nẵng sau khi cầu thủ Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm. 

18:54

90' VÀO OOO!!!! Pissano dễ dàng ghi bàn từ chấm phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Đà Nẵng. 

18:54

Trận đấu có 9 phút bù giờ !!!

19:02

Hết giờ !!! Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng. 

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Trần Tiến/VOV.VN
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